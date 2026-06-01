年齢とともに気になる様々な身体不調に効く「リポビタンバイタル」新発売

大正製薬株式会社

大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、13種類の有効成分を配合した、通信販売限定の栄養ドリンク剤「リポビタンバイタル」（指定医薬部外品）を、

2026年6月1日（月）より、当社通販サイト「大正製薬ダイレクト」等にて販売を開始いたします。

本製品は、手軽に栄養補給したいときや疲れを感じたときに、BCAA＊とローヤルゼリーでサポートするドリンク剤です。

加齢に伴い体力の変化を感じ始めた方に向けて、無理をせず健康的な日常を過ごせるよう後押しいたします。

加齢とともに、疲れを感じやすい、身体が重い、だるいなど身体の変化を感じる方が増えています。こうした背景を踏まえ、当社は１日１本で加齢による様々な身体不調の改善をサポートしたいと考え、本製品を開発しました。また、「今日は必要だな」と感じた時に飲みやすいよう試行錯誤を重ね、すっきりとした風味に仕上げました。

無理に頑張るためのものではなく、日々の栄養補給として、「リポビタンバイタル」は、栄養補給を通じて前向きな日々をサポートします。

◇ 製品特長

・ 有効成分13種類を配合

・ 必須アミノ酸BCAA＊をはじめ、女王蜂のパワーの源・ローヤルゼリー、タウリンやビタミンB群など、50代以上の身体を考えた処方設計

＊Branched-Chain Amino Acids（分岐鎖アミノ酸）

◇ 製品概要

製品名：リポビタンバイタル

販売名：リポビタンH

製品区分：指定医薬部外品

希望小売価格：100mL 275円（消費税込）

効能・効果：

☆体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善

☆疲労の回復・予防

☆虚弱体質（加齢による身体虚弱を含む。）に伴う身体不調の改善・予防：肩・首・腰又は膝の不調、筋力の低下、疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥）、骨又は歯の衰え

☆日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：肩・首・腰又は膝の不調、筋力の低下、疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥）、骨又は歯の衰え、二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ、目の疲れ

☆病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

用法・用量：成人（15才以上）1日1回1本（100mL）を服用してください。

※15才未満は服用しないでください。

［注意］

定められた用法・用量を厳守してください。（他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください）

成分：1本（100mL）中

タウリン：1500mg

L-バリン：80mg

L-ロイシン：240mg

L-イソロイシン：100mg

L-アルギニン塩酸塩：300mg

ローヤルゼリー：400mg

カルニチン塩化物：30mg

チアミン硝化物（ビタミンB1）：10mg

リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB2）：10mg

ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）：10mg

ニコチン酸アミド：20mg

イノシトール：50mg

無水カフェイン：50mg

添加物：白糖、トレハロース、Ｄ-ソルビトール、アセスルファムK、スクラロース、クエン酸、クエン酸Na、pH調整剤、ポビドン、没食子酸プロピル、安息香酸Na、香料、グリセリン、バニリン

販売チャネル：大正製薬ダイレクト

発売日：2026年6月1日

◇購入方法

「大正製薬ダイレクトオンラインショップ」

電話フリーダイヤル：0120-81-8428

受付時間:午前9:00～午後6:00（土日、祝日も受付）

FAX:フリーダイヤル 0120-28-3748

インターネットURL：https://www.taisho-direct.jp/simages/lp/LVI.html

販売価格:10本 2,750円（消費税込）/30本 8,250円（消費税込）

発売日:2026年6月1日（月）

その他、下記サイト内の「大正製薬ダイレクト公式ショップ」でもご購入いただけます。

Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Qoo10、auPAYマーケット、dショッピング

◇ 生活者の方からの製品に関するお問い合わせ

大正製薬ダイレクト お客様センター TEL：0120-81-8428