「見た目の美しさか、履き心地か」の妥協を終わらせる。しめつけないショーツ「ルナリー」が新発売

ラディアンヌ株式会社

楽天市場レディースファッション総合カテゴリーで月間1位を獲得した「オールインワンブラトップ」など、数々のヒット作で女性のボディラインに寄り添ってきたラディアンヌ株式会社（大阪府大阪市）は、2026年6月1日（月）より、ショーツに対するあらゆる妥協を無くした待望の新商品、デイリーショーツ「Lunary（ルナリー）」の予約販売(https://item.rakuten.co.jp/radianne/shorts1000ra-b3/)を楽天市場にて開始いたします。

本作は、過去にお客様からいただいたレビューを開発チームで洗い出し、ゼロから研究と改良を重ねて完成した、ラディアンヌのショーツの歴史を塗り替える「最高傑作」です。

開発背景：選んだはずのその1枚に、満足していますか？

「ブラとセットで揃えたいけれど、レースがチクチクして痒い、お尻に食い込む」

「履き心地はラクだけど、デカパンでおばさんっぽくて、鏡に映る自分を見ると落ち込む」

多くの女性が毎日のショーツ選びにおいて、おしゃれのためにパフォーマンスを犠牲にするか、ラクさのために見た目を諦めるかという「仕方のない妥協」を繰り返してきました。補正下着ブランドでありながら、そうした期待を裏切るような製品を出してしまっていた過去への猛省とお客様からのリアルなお叱りから、この「ルナリー」の開発は始まりました。

女性の体調や体型は、月の満ち欠けのように、1ヶ月の中でゆるやかに変化します。「昨日は平気だった締め付けが、今日はなんだか苦しい」。そんなデリケートなゆらぎの中にいる日でも、便利さのために質感を捨てず、セットアップの美しさのために履き心地を捨てない、365日いつでも迷わず手に取れる「最高のスタンダード」を提案します。

「デイリーショーツ Lunary（ルナリー）」5つの心地よい機能

１．天然由来の「モダール素材」が叶える、とろけるような肌触り

ブナ由来の天然モダールを90%使用。シルクのようにしっとりなめらかな質感で、肌への刺激を抑えたチクチクしないタグレス仕様です。

２．動いても「ピタッ」と定位置。ヒップセンターフィット

後ろ中心のゴムが動いた時のヨレを防ぎ、不快なお尻への食い込みやズレを防止。「お尻すっぽり」の安心感をキープします。

３．お腹を優しく包み込む、細幅ゴムウエスト

柔らかい細幅ゴムが食い込まずにホールド。動いてもずれにくく安定感のある着用感です。

４．ゴム不使用でデリケートな肌に優しい、足口折り返し始末

ゴムのない折り返し始末で鼠蹊部（そけいぶ）を締め付けません。長時間のデスクワークや、締め付けを避けたい日も快適です。

５．生理の日も、いつものお揃いで。サニタリータイプも同時展開

クロッチに防水布（ナプキンが目立たず貼れる2枚仕立て）を搭載したサニタリー版。ノーマルと同じ見た目・素材でブルーデーのセットアップを叶えます。

ブラトップなど主力商品と、完全カラーリンク！

「履き心地を取ると、上半身のブラとデザインや色が合わない…」というこれまでの不満を解消するため、ラディアンヌの主要ブラ・ブラトップシリーズと共通のカラーチップで染色。セットで着用することで、最高に着心地がよく、鏡に映った瞬間にふっと深く息を吐けるような、贅沢で美しいセットアップが完成します。

予約販売概要（決意を込めた期間限定55%OFF）

過去の失敗をすべて覆す私たちの「執念とノウハウ」を1滴も余すことなく注ぎ込んだ「ルナリー」。新商品への決意を込めて、2週間限定の予約販売期間のみ【55%OFF】の破格プライスにてお届けします。

商品名：デイリーショーツ Lunary（ルナリー）

サイズ：S / M / L / 2L / 3L

カラー展開：ノーマル：ブラック、ブラウン、グレージュ、スモーキーピンク

サニタリー：ブラック、ダークグレー

予約販売期間：2026年6月1日（月）0:00 ～ 6月14日（日）17:59まで

予約限定特典：期間限定55%OFF

販売価格：

ショーツ（3枚セット）：1,751円（税込）、サニタリー（3枚セット）：1,796円（税込）

※メーカー希望小売価格

ショーツ（3枚セット）：3,890円（税込）、サニタリー（3枚セット）：3,990円（税込）

予約販売ページ： 楽天市場店 (https://item.rakuten.co.jp/radianne/shorts1000ra-b3/)（https://item.rakuten.co.jp/radianne/shorts1000ra-b3/）

RADIANNEについて

ラディアンヌ株式会社は、2014年の創業以来「補正下着をもっと気軽に！」をビジョンに掲げ、従来は高額で特別な存在とされてきた補正下着を、誰もが日常的に楽しめるアイテムへと進化させてきました。

「Fair for Fun ― みんなで楽しむ美をつくる」をスローガンに、手に取りやすい価格、簡単に使える機能、幅広い年代に寄り添う商品開発を展開し、女性が「きれいになる過程」と「きれいになった自分」を楽しめる世界を目指しています。

また、お客様とともに商品を育てる姿勢を大切にし、実際に悩みを抱えるスタッフやユーザーの声を反映。合理性だけではなく、人の心を動かす誠実さと共感を軸に、社員・お客様・社会と共に、美しくなる楽しさをフェアに広げていきます。

【会社概要】

ラディアンヌ株式会社（https://radianne.co.jp/）

本社：大阪府大阪市都島区東野田町2丁目4－20 三井住友銀行京阪京橋ビル7階

事業内容：インナーウェア、美容雑貨、化粧品の製造及び小売