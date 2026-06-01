都心ハイグレードマンションに特化した仲介ブランド「GRANTACT」4号店『GRANTACT虎ノ門』を6月4日（木）オープン

東急リバブル株式会社

東急リバブル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小林 俊一）は、2026年6月4日（木）に都心ハイグレードマンションに特化した仲介ブランド「GRANTACT（グランタクト）」の4号店となる、『GRANTACT虎ノ門』（東京都港区）を開設しますので、お知らせいたします。

当社では、富裕層向け都心戦略ブランドとして2017年7月に「GRANTACT」を立ち上げ、六本木に1号店、市ヶ谷に2号店（2019年）、渋谷に3号店（2020年）を開設し、港区・千代田区および渋谷区を中心に都心エリアのシェア拡大を図ってまいりました。

「GRANTACT」では、取り扱う物件を大手デベロッパーの分譲済ハイグレードマンションに限定し、対象マンションに関する専門性と知見を高めるとともに、マーケットに精通した専門スタッフによるコンサルティングビジネスを展開しています。また、GRANTACT開設エリアにおいては、近隣の当社仲介店舗と取り扱う物件を差別化し、それぞれが専門的に連携し合って取り組むことにより実績を上げています。

近年の大規模再開発により、グローバルビジネスセンターへと変貌を遂げた虎ノ門エリアは、大手デベロッパーによるハイグレードマンションの竣工・分譲・開発計画が相次ぎ、不動産市場規模のさらなる拡大が見込める最重要エリアです。

また同エリアは、不動産取引に占めるマンション比率（レインズシェア）が90％を超えており、取り扱う物件のグレードも極めて高いことから、通常店舗ではなく、ハイグレードマンションの取り扱いに特化したブランドである「GRANTACT」として出店を決定いたしました。

『GRANTACT虎ノ門』では、港区の愛宕、虎ノ門、三田１・２丁目、麻布永坂町、麻布台、麻布狸穴町に位置する分譲済ハイグレードマンション57棟を対象に限定して取り扱うことで、より専門性の高いコンサルティングビジネスを展開してまいります。

今回の出店により、売買仲介と賃貸仲介を合わせた全国のリバブルネットワークは233ヵ所となります。当社は、今後も積極的な店舗展開を行うとともに、お客様のニーズや課題に真摯に向き合い、最適な解決へ導けるよう努めてまいります。

■『GRANTACT虎ノ門』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115219/table/97_1_a52ee706a1491422b0db50207435f429.jpg?v=202606011251 ]

■案内図

■対象マンションの一例