浜田酒造 × UNITED ARROWS、「UNITED ARROWS BOTTLE SHOP」初の“焼酎”コラボレーション、パイナップルのような香りが広がる、新感覚の芋焼酎を6月5日（金）発売

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員 CEO：松崎 善則）は、浜田酒造株式会社（所在地：鹿児島県いちき串木野市、代表取締役社長：浜田 光太郎）とのコラボレーションにより、「UNITED ARROWS BOTTLE SHOP」初となる本格焼酎商品「HAMADA UA Lab. Shochu Fizz Pine Punch」を、2026年6月5日（金）に発売します。本取り組みは、日本酒を中心に展開してきた同ショップにおいて、酒類カテゴリーを焼酎へと広げる初の取り組みとして実現しました。

取り組みの背景

浜田酒造は、「赤兎馬」や、ソーダ割りで楽しむスタイルを提案する「だいやめ」など、多彩な銘柄を展開し、伝統と革新を併せ持つ商品づくりで知られる酒蔵です。

今回の取り組みは、「UNITED ARROWS BOTTLE SHOP」におけるこれまでのコラボレーション展開を背景に、焼酎の分野においても新たな取り組みを検討していく中で、両者の想いが重なり実現しました。

UNITED ARROWS BOTTLE SHOPでは、今後も酒類の領域を広げながら、新たな価値提案を行ってまいります。

「HAMADA UA Lab. Shochu Fizz Pine Punch」について

この度、浜田酒造と「UNITED ARROWS BOTTLE SHOP」との初となる焼酎コラボレーションが実現。コラボレーションにあたり、担当者が現地を訪問し、焼酎造りの工程への理解を深めながら試作とテイスティングを重ね、蔵元とともに味わいの方向性を検討しました。

本商品は、芋焼酎の製造過程に牛乳を用いた製法により、香味バランスを追求しています。パイナップルを思わせる華やかな香りが広がり、口に含むと甘酸っぱい風味と芋焼酎ならではの旨味が調和し、濃醇でありながら軽やかな余韻が続きます。炭酸で割ることでその個性が引き立つスタイルを提案し、焼酎に馴染みのない方にも取り入れやすい一杯に仕上げました

商品名：HAMADA UA Lab. Shochu Fizz Pine Punch

種別：本格芋焼酎

アルコール度数：25度

容量：720ml

原材料：さつまいも（鹿児島県産）、米麹（国産米）、牛乳

製法：白麹・減圧蒸留

発売日：2026年6月5日（金）

価格：3,740円（税込）

販売：TABAYA United Arrows、浜田酒造公式オンラインショップ、浜田酒造一部取り扱い店

UNITED ARROWS BOTTLE SHOP

ファッションと酒文化を融合させる取り組みとして誕生したお酒のセレクトショップ。日本酒やクラフトビールを中心に国内外から厳選した商品を取り扱うほか、酒蔵やブリュワリーとの協業による企画商品も展開し、日常を豊かにする新たな嗜好体験を提案しています。

@unitedarrows_official

浜田酒造株式会社について

創業明治元年。鹿児島に本社・蔵元として「本格焼酎を真の國酒へ、更には世界に冠たる酒へ」を目指し、日々、本格焼酎造りに取り組んでおります。伝兵衛蔵・傳藏院蔵・金山蔵という3つの蔵を有し、各々の蔵が『伝統』『革新』『継承』という弊社の核となる焼酎づくりの理念を体現しています。

株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等、約20のブランドやレーベルを展開。