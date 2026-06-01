【2026年・父の日トレンド】なぜ近年、父の日ギフトに「ボトルアイスコーヒー」が選ばれるのか？

株式会社マルハンダイニング

様々なシーンに向けて上質なコーヒーを提供してきたスペシャルティコーヒーブランド「Scrop COFFEE ROASTERS（スクロップ コーヒーロースターズ）／ 運営：株式会社マルハンダイニング（本社：東京都江東区、代表取締役：窪田 猛）」が、これまでのノウハウを駆使し、贈る側ももらう側も安心な「外さない父の日ギフト」をご紹介いたします。

父の日ギフトに「ボトルアイスコーヒー」が選ばれる4つの理由

近年、男性の育児休業取得やテレワークの普及により、父親像やライフスタイルは時代とともに大きく変化し、多様化しています。バリエーション豊かなギフトが溢れる中、「父の日ギフト」として近年、人気が急上昇している「ボトルアイスコーヒー」の選ばれる理由を徹底分析しました。

- 季節性：暑さが本格化する6月下旬に、冷たくスッキリ出来る「癒し」をお届け- 健康志向：健康や年齢を気遣うお父さんを、スマートに労わることができる- 安心感：趣味嗜好、センスに左右されず、日持ちもするので失敗がない- 圧倒的な気軽さ：器具を使う手間がなく、冷やしてグラスに注ぐだけで極上の味わいが楽しめる

贈る側・もらう側の双方のニーズを満たすことから、今まさに注目を集めています。 Scropは、これまでも「お父さんのライフスタイルにそっと寄り添う心地よさ」を大切にしたギフトをご用意し、毎年多くのお客様に選ばれ続けています。

最高峰のこだわりを、誰もが「美味しい」と思える親しみやすい味わいで

【父の日ギフト】ボトルアイスコーヒー（無糖）2本セット自分時間を楽しむ、令和のお父さんのライフスタイルいつもの日常が、ちょっと上質に

Scropのボトルアイスコーヒーは、素材の選定から製法、品質管理に至るまで、一切の妥協なく仕上げています。のどごしや爽快感をダイレクトに味わえるよう、2種類の異なる高品質なスペシャルティコーヒー豆を厳選。さらに、名水として知られる北海道・羊蹄山の湧き水を使用し、丁寧にネルドリップで抽出した最高品質です。

これほどこだわりが詰まったアイスコーヒーですが、私たちは決してマニアックな味わいにはしていません。それは贈る側が「お父さんの口に合わなかったらどうしよう…」と迷うことなく、安心して選んでいただきたいという想いがあるからです。

お父さんの笑顔を想い、徹底的に味を厳選最高峰の味わいを引き出す「羊蹄山の湧き水」

尖った味で飲む人を置き去りにするのではなく、最高品質でありながら、誰もが飲んだ瞬間に「美味しい！」と実感できる、スッキリと洗練された親しみやすい味わいを追求しました。

この 「飾らない美味しさ」こそが、お父さんの日常にそっと寄り添い、「また、あのコーヒーが飲みたい」と思っていただけるような“記憶に残る味わい”になると確信しています。

お父さんのタイプで選べる！Scropの父の日ギフト提案

【父の日ギフト限定】メッセージタグ付き

【ボトルアイスコーヒー（無糖）2本セット】

マンデリン最高峰ロットとエチオピアのトップスペシャルティを、それぞれ贅沢に100%使用した、こだわりの2種飲み比べセット。

・販売価格：4,790円（税込）

・商品ページ

https://scrop-coffee-roasters.com/products/fathersday-gift-bottleicedcoffee-2set

■こだわり派：お父さん専用として「お家にキープボトル」

普段、自分を後回しにしがちな優しいお父さん。仕事の合間のリフレッシュや、休日の穏やかなコーヒーブレイクにぴったりのギフトです。それぞれの個性を最大限に活かした2種類の特別な味わいは、グラスに注ぐだけで本格派。お家にいながら極上の1杯をお楽しみいただけます。

【ボトルアイスコーヒー（無糖）2本

× コーヒーゼリー4個セット】

マンデリン最高峰ロットとエチオピアのトップスペシャルティに加え、「食べるアイスコーヒー」をテーマに開発した本格コーヒーゼリーを一度に堪能できる、贅沢な詰め合わせセット。

・販売価格：6,600円（税込）

・商品ページ：

https://scrop-coffee-roasters.com/products/fathersday_gift_d

コーヒーシュガー（ざらめ）付きコーヒーゼリー

■シェア派：家族と時間を共有したいお父さんへ

家事や育児を共に楽しみ、家族との時間を共有したいお父さん。グラスに注ぐだけで本格的な味わいを楽しめるアイスコーヒーと、コーヒーの旨みを閉じ込めたゼリーの組み合わせは、夏のギフトにぴったり。食後のデザートに家族みんなでテーブルを囲めば、自然と会話も弾み、賑やかで美味しい時間が広がります。

Scrop COFFEE ROASTERS

「いつもの日常が、ちょっと上質に。」

Scrop COFFEE ROASTERSは、千葉県・流山発のスペシャルティコーヒー専門店です。

毎日楽しむ一杯から、世界的に評価されるゲイシャ種やオークションロットまで、個性豊かなコーヒー豆を幅広く取り揃えています。

Scrop COFFEE ROASTERS（スクロップ コーヒーロースターズ）

公式オンライン ショップ：

https://scrop-coffee-roasters.com/

SNS：

https://www.instagram.com/scropcoffee/

https://x.com/ScropCoffee

Scrop COFFEE ROASTERS 流山おおたかの森S.C.店

店内のキッチンで焼き上げたパンと、香り高いスペシャルティコーヒーを楽しめるベーカリーカフェ。買い物の合間のひと休みにもぴったりな空間で、焼きたての味わいと丁寧に抽出したコーヒーをご提供しています。

Scrop COFFEE ROASTERS 流山おおたかの森S・C店

Scrop公式HP：

https://scrop-coffee-roasters.com/

住所：千葉県流山市おおたかの森南1-5-1 流山おおたかの森S・C本館3 F

TEL : 04-7156-7280

営業時間 : 10:00～22:00（ラストオーダー21:00）

Scrop COFFEE ROASTERS 熊谷焙煎工場

生豆の品質にこだわり、独自の焙煎技術で豆の個性を引き出したコーヒーをお届けしています。熊谷市の焙煎工場から、全国へ新鮮なコーヒーを発送しています。

また、毎月1回、焙煎工場での直売会も実施。できたてのコーヒーや限定アイテムを直接お買い求めいただける、人気のイベントとなっています。

Scrop COFFEE ROASTERS 熊谷焙煎工場

所在地：

〒360-0843

埼玉県熊谷市三ヶ尻3764

会社概要

社名：株式会社マルハンダイニング

本社所在地：〒135-0033 東京都江東区深川2-8-19 さくらいビル4F

代表：代表取締役社長 窪田 猛

設立：平成15年4月1日

資本金：4,000万円 https://www.maruhandining.co.jp/

事業内容

1. 飲食店の経営

2. 食料品の卸小売業

3. 不動産の売買、賃貸、管理並びに仲介業

4. 前各号の事業に関する経営技術援助、指導並びに情報提供

5. 前各号に付帯する一切の事業