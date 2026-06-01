【和食さとアプリ】TOP3を予想!『初夏の北海道フェア食べ放題』人気一品グランプリ開催

SRSホールディングス株式会社

〈開催期間〉 2026年6月1日(月) ～6月10日(水)

■和食さとアプリ限定開催！「TOP3を予想!『初夏の北海道フェア食べ放題』人気一品グランプリ」開催!!

国内202店舗を展開する「和食さと」の公式アプリでは、2026年6月1日(月)から「TOP3を予想！『初夏の北海道フェア食べ放題』人気一品グランプリ」を実施いたします。ただいま大好評販売中の期間限定食べ放題コース「初夏の北海道フェア食べ放題」の一品メニューの中から人気TOP3の組み合わせを予想していただき、見事全て的中された方の中から抽選で10名様に「和食さとお食事券 5,000円分」をプレゼント。さらにご参加いただいた全アプリ会員様に「和食さとブランドスタンプ」を1ポイント贈呈いたします。投票のご参加のみでポイントGET、そして豪華賞品当選のチャンス！

北海道グルメが好きなだけ楽しめる「初夏の北海道フェア食べ放題」、数ある北海道グルメの中からTOP3に選ばれるのは一体どのメニューなのか？「食べてみたい！」という直感で選ぶもよし、実際に食べ放題を楽しんで気に入った商品に投票するもよし！

豪華賞品当選のチャンスがあるアプリ会員様限定のスペシャルイベント、この機会にぜひご参加ください！皆様のたくさんのご応募をお待ちしております！

■「TOP3を予想!『初夏の北海道フェア食べ放題』人気一品グランプリ」 投票対象メニュー

<1>帆立のお造り

肉厚で滑らかな舌触りに、噛むほどに広がる旨味がたまらない美味しさ！

<2>帆立にぎり

帆立の旨味とシャリの酸味が絶妙にマッチ！

<3>甘えびのお造り

とろけるような舌触りと、口の中に広がる甘みがたまらない！

<4>きたあかりのポテトフライ

ほくほくとした食感と甘みが特徴の「きたあかり」をフライに仕立てました！スナック感覚で楽しめる一品です。

<5>ミニ豚丼

甘辛いタレがたっぷり絡んだ北海道産豚肩ロースとごはんが絶品！

<6>スープカレー(小ごはん付)

スパイスがきいたスープが、たっぷりの野菜とチキンに絡んで食欲をそそります！

<7>ミニ帆立塩ラーメン

優しい塩味のスープに、とろろ昆布の強い旨味とさっぱりとした酸味が合わさって、更なる美味しさに。香ばしく炙った帆立もたまりません！

<8>炙りとうもろこし

醤油の香ばしい風味と、とうもろこしの甘さが絶妙に合わさった一品です！

<9>バスクチーズケーキ

表面のほろ苦い香ばしさと、チーズの濃厚でクリーミーな味を一緒に楽しめる、絶品デザート！

<10>ハスカップの葛アイス

ハスカップの甘酸っぱさと、シャリシャリ＆もちもち食感がたまらない！箸休めにもぴったりな一品です。

■「初夏の北海道フェア食べ放題」について

和食さとでは、人気の３種類の食べ放題「しゃぶしゃぶ食べ放題：さとしゃぶ」、「すき焼き食べ放題：さとすき」そして「焼肉食べ放題：さと式焼肉」の各コースを販売しており、2026年5月21日(木)からは期間限定コース「初夏の北海道フェア食べ放題」を販売しております。

また「初夏の北海道フェア食べ放題」では、こちらの10品以外にもたくさんの限定一品メニューを取り揃えております！この機会にぜひ店舗でお食事いただき、美味しい！と思ったメニューにご投票ください！

【初夏の北海道フェア食べ放題】

■対象店舗： 和食さと全店(202店舗)

■販売期間： 2026年5月21日(木)～7月8日(水)予定

詳しくはこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000908.000122416.html【キャンペーン概要】

・応募期間

2026年6月1日(月) ～6月10日(水)

・応募方法

アプリ内専用フォームから、「初夏の北海道フェア食べ放題」限定の一品メニューの中から、人気TOP3に入ると思う3つのメニューに投票。

(応募には和食さと公式アプリにご登録のメールアドレスが必要です)

・景品

１.TOP3の組み合わせを全て的中した方の中から抽選で10名様に和食さとお食事券5,000円分プレゼント

※TOP3の順番は問いません。

２.ご参加いただいた会員様全員に「和食さとブランドスタンプ」1ポイントプレゼント

・ランキング結果発表

6月15日(月)予定

■お得な和食さとアプリ、ぜひご利用ください！

和食さとアプリでは最新情報のお知らせや、『アプリ限定クーポン』でお食事をよりお得にお楽しみいただけます。また来店ごとにポイントがたまる『スタンプ機能』、来店予約・お持ち帰り注文をアプリ内から直接行える『来店予約機能』『お持ち帰り注文』や、新メニュー・キャンペーン情報の発信、メニューの閲覧など機能充実！この機会にぜひご登録ください。

※本アプリはスマートフォン専用サービスとなり、対応OS・バージョンは和食さとアプリ専用HPをご覧ください。

■「和食さと」について

和食さと公式アプリHPはこちら！ :https://sato-res.com/sato/app/

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(http://srsholdings.com)

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