Googleマップ集客を自動で強化　テイクイーツの「Googleビジネスプロフィール連携」強化で、店舗情報の自動反映と注文導線を整備

株式会社ランプテイクイーツにてGoogleビジネスプロフィール連携を強化

飲食店・スイーツ店向けにテイクアウトの予約受付・管理SaaS「テイクイーツ」を提供する株式会社ランプ（京都府京都市、代表取締役：河野 匠）は、このたび「Googleビジネスプロフィール連携機能」の強化を実施しました。

本機能により、テイクイーツ管理画面に登録した営業時間・メニューなどの情報を、Googleビジネスプロフィール（以下、GBP）上に自動で反映し、追加工数なしでMEO対策(※)の土台が整う状態をつくれます。さらに、Googleマップ上に「オンラインで注文」ボタンが表示され、タップするとそのまま注文画面へ遷移します。

本機能は「テイクイーツ」をご契約の店舗様であれば追加料金なしでご利用いただけます。

※MEO対策とは：Googleマップ上での検索順位を上げるための施策を指す

機能開発の背景

飲食店を探す情報源としてGoogleマップ検索の比重が高まり、Googleが集客の主戦場となっています。特にインバウンド顧客（訪日外国人観光客）はその傾向が強く、飲食店においてもGoogleマップを活用した集客施策の重要性が高まっています。

一方で、現場では、次のような課題が起きています。

- GBPの更新が後回しになり、MEO対策が十分にできていない- Googleマップ上でお店を見つけてもらえない、比較検討で選ばれにくい- 見つけてもらえても、その先の注文導線が弱く注文までつながりにくい

なかでも深刻なのは、GBPの情報が古いまま放置され、Googleマップ上で選ばれる機会を逃し続けているという集客損失です。MEO対策の重要性は理解していても、現場スタッフが限られる中でGBPの管理まで手が回らず、後回しになっているケースが多く見られます。 そこで今回、店舗情報の自動反映と注文導線の整備を同時に実現するため、GBP連携機能を強化しました。

期待される効果

本機能の活用により、以下の効果が期待できます。

こんな店舗様におすすめ

本機能について

- GBPの情報を工数なしで常に最新状態に維持テイクイーツ上で情報を更新するだけで、GBPにも自動で反映されるため、更新漏れや情報のばらつきを防止します。GBPの管理に充てていた人的コストも削減できます。- MEO対策による露出・集客効果の向上情報の網羅性と最新性が自動で保たれることで、MEO対策に必要な条件を継続的に整えられ、Googleに評価されることでマップ上での露出と集客強化につながりやすくなります。- 集客から注文までの導線整備で離脱防止Googleマップ上に「オンラインで注文」ボタンが表示され、店舗を見つけたお客様をそのまま注文画面へ誘導できます。離脱を防ぎ、集客できたお客様を取りこぼさずに注文につなげられます。- Googleマップ経由の新規集客を強化したい店舗様- GBPの更新に手が回らず、MEO対策が後回しになりがちな店舗様- GBPを更新する担当者がいない店舗様- インバウンド顧客の対応を強化したい店舗様

本機能は、テイクイーツ管理画面で用意した情報をGBPへ連携し、Googleマップ上での店舗情報整備と注文導線を支援する機能です。

提供開始日・料金プラン

「テイクイーツ」とは

- 店舗情報をGBPに自動連携テイクイーツ上で営業時間・メニューなどを更新すると、その内容がGBPにも自動で連携され、Googleマップ上の店舗情報が常に最新の状態に保たれます。手動でGBPを更新する作業は不要です。- 「オンラインで注文」ボタンの表示Googleマップ上に「オンラインで注文」ボタンが自動で表示され、そのまま店舗固有の注文ページへ誘導する導線をつくれます。- 多言語メニューも連携対象日本語メニューだけでなく多言語メニューも自動反映するため、インバウンド顧客用のメニューの情報更新も自動で行えます。テイクイーツの多言語対応機能で整備した多言語メニューが、そのままGoogleマップ上にも反映されます。- 一般提供開始日：2026年6月1日- 料金プラン- - 「テイクイーツ」をご契約の店舗様は追加料金なしでご利用いただけます。本機能に関するお問い合わせはこちら :https://take-eats.jp/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260601-gbpテイクアウトの予約受付・管理SaaS「テイクイーツ」

「テイクイーツ」は、テイクアウト運営をオンラインで効率化する予約・決済・管理サービスです。弁当やスイーツなどの幅広いテイクアウト商品を扱う飲食店とお客様をつなぎます。

飲食店は自社ブランドに合わせてオリジナルの注文サイトを簡単に作成できます。そして、お客様は24時間いつでもオンラインで事前予約を行い、待たずに店舗で受け取れるスムーズな体験を実現します。

サービス開始から6年で全国3,500店舗以上に導入され、累計注文数は140万件を突破（2026年4月時点）。

特に地方や郊外の飲食店では、人手不足により営業継続が難しくなるケースが増えています。電話対応や店頭受付の負担、聞き間違いなどのトラブルを解消し、現場の生産性を高める仕組みとして高く評価されています。

さらにお客様にとっては、誕生日ケーキや週末のピザ・寿司など、日常の“小さなハレ”をより豊かにするテイクアウト体験を提供。家族時間やおうち時間が、もっと楽しくなるサービスを目指しています。

株式会社ランプについて

サービスサイトはこちら :https://take-eats.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260601-gbp3,500店舗以上の導入実績

株式会社ランプは2017年創業。「地域社会を灯す」をミッションに、京都を拠点とし、これまで150社以上のWebマーケティングを支援してきました。「地域」を行政区分ではなく「生活圏」として捉え、現在はテイクアウト領域に特化したDX支援で、飲食店の運用改善と売上機会の最大化を全国で支援しています。

テイクアウトを通じて、どこにいても便利に暮らせる日常と、笑顔が増える時間を。

私たちは、地域の日常に寄り添い、あたたかなあかりを灯します。

会社概要

会社名：株式会社ランプ

URL：https://lamp.jp

代表者：代表取締役 河野 匠

所在地：

［京都本社］

京都府京都市下京区七条通烏丸東入真苧屋町214番地 京都駅第5ビル5F

［東京オフィス］

東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟 22階

設立：2017年2月

資本金：9億6千万円（資本準備金含む）

主な事業内容：テイクアウトの予約受付・管理システム「テイクイーツ」の開発・販売