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「ロック・フィールド オンラインショップ」にてキッザニア東京・甲子園の入場券が当たるプレゼントキャンペーンを開催
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が運営する「ロック・フィールド オンラインショップ」では、6月1日（月）から6月30日（火）までの1か月間、「キッザニア東京・甲子園 入場券が当たる！プレゼントキャンペーン」を開催いたします。
期間中、税込3,500円以上ご購入のお客様の中から抽選で、キッザニア東京またはキッザニア甲子園の入場券を各10組20名様（2枚1組）にプレゼントいたします。
ぜひこの機会に、「ロック・フィールド オンラインショップ」でのお買い物をお楽しみください。
キャンペーン専用サイトはこちら＞＞https://members.rockfield.co.jp/shop/t/t1240/
「キッザニア東京・甲子園 入場券が当たる！プレゼントキャンペーン」概要
開催期間 2026年6月1日（月）〜6月30日（火）
対象者 「ロック・フィールド オンラインショップ」で税込3,500円以上ご購入のお客様
参加方法 ご注文内容確認ページにて、ご希望の入場券を選択してください。
ロック・フィールド オンラインショップはこちら＞＞https://members.rockfield.co.jp/shop/c/crol/
賞品 キッザニア入場券 2枚セット（1組2名様分）
キッザニア東京 10組 20名様 ※入場券有効期限：2026年10月31日
キッザニア甲子園 10組20名様 ※入場券有効期限：2027年3月31日
当選発表 賞品の発送をもってかえさせていただきます
賞品発送 2026年7月上旬 発送予定
ロック・フィールドはキッザニア東京・甲子園・福岡のオフィシャルスポンサーとして「サラダショップ」パビリオンを出展しています。
当社が出展する「サラダショップ」パビリオンでは、食事バランスや野菜を食べることの大切さについて学べるサラダづくりが体験できます。
ロック・フィールドのパビリオンの詳細はこちら＞＞https://www.rockfield.co.jp/kidzania/
株式会社ロック・フィールドについて
1972年創業。 惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など７つのショップブランドを303店舗（2026年4月末現在）、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。
コーポレートサイト https://www.rockfield.co.jp
本件に関するお問合わせ先
【お客様からのお問い合わせ先】お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
【報道機関からのお問い合わせ先】広報室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
ロック・フィールド オンラインショップ
https://members.rockfield.co.jp/shop/c/crol/
ロック・フィールドのパビリオン
https://www.rockfield.co.jp/kidzania/
期間中、税込3,500円以上ご購入のお客様の中から抽選で、キッザニア東京またはキッザニア甲子園の入場券を各10組20名様（2枚1組）にプレゼントいたします。
キャンペーン専用サイトはこちら＞＞https://members.rockfield.co.jp/shop/t/t1240/
「キッザニア東京・甲子園 入場券が当たる！プレゼントキャンペーン」概要
開催期間 2026年6月1日（月）〜6月30日（火）
対象者 「ロック・フィールド オンラインショップ」で税込3,500円以上ご購入のお客様
参加方法 ご注文内容確認ページにて、ご希望の入場券を選択してください。
ロック・フィールド オンラインショップはこちら＞＞https://members.rockfield.co.jp/shop/c/crol/
賞品 キッザニア入場券 2枚セット（1組2名様分）
キッザニア東京 10組 20名様 ※入場券有効期限：2026年10月31日
キッザニア甲子園 10組20名様 ※入場券有効期限：2027年3月31日
当選発表 賞品の発送をもってかえさせていただきます
賞品発送 2026年7月上旬 発送予定
ロック・フィールドはキッザニア東京・甲子園・福岡のオフィシャルスポンサーとして「サラダショップ」パビリオンを出展しています。
当社が出展する「サラダショップ」パビリオンでは、食事バランスや野菜を食べることの大切さについて学べるサラダづくりが体験できます。
ロック・フィールドのパビリオンの詳細はこちら＞＞https://www.rockfield.co.jp/kidzania/
株式会社ロック・フィールドについて
1972年創業。 惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など７つのショップブランドを303店舗（2026年4月末現在）、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。
コーポレートサイト https://www.rockfield.co.jp
本件に関するお問合わせ先
【お客様からのお問い合わせ先】お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
【報道機関からのお問い合わせ先】広報室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
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ロック・フィールド オンラインショップ
https://members.rockfield.co.jp/shop/c/crol/
ロック・フィールドのパビリオン
https://www.rockfield.co.jp/kidzania/