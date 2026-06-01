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次の50年の未来へ。京進、新記念日「ステキな大人が増える未来をつくる日」を本日6月1日に制定
特設サイトを同時公開し、若者の未来不安を「大人の背中」で変える社会宣言を発表
6/1公開 特設サイト
総合教育サービスをはじめ、保育・学童・語学教育・介護など「人の一生を支援する」事業を展開する株式会社京進（本社：京都市、代表取締役社長：立木 康之）は、1975年の創業から50周年という大きな節目を機に、これまでの「学習塾」の枠を超え、学びを核として、お客さまの生涯にわたって寄り添い続ける「人の一生を支援する企業」へと事業ポートフォリオの転換を加速いたします。
この新たな未来への第一歩として、当社のグループビジョンの根底にある思いを社会全体へ提案・発信するため、一般社団法人日本記念日協会より正式に認定を受け、本日2026年6月1日、新記念日「ステキな大人が増える未来をつくる日」を制定いたしました。 これに伴い、私たちの決意を伝える特設サイトを本日13:00より公開いたします。
■ 新記念日「ステキな大人が増える未来をつくる日」に込めた思い
昨今、将来に不安を抱く若者が増えるなど、「歳を重ねること」や「未来」に対してポジティブな希望を持ちにくい社会課題が顕在化しています。
高収入や社会的地位といった一律の「成功」だけが正解ではなく、多様な価値観が尊重される時代になりました。思い描く「ステキな大人」の姿は、人それぞれでいい。一人ひとりの大人が自分らしくイキイキと輝く背中こそが、子どもたちの最高の憧れになるはずです。
乳幼児の保育から、小中高生の教育、外国人の日本語教育、社会人のキャリア支援、そしてシニア層の介護まで、あらゆる世代の人生に伴走してきた京進グループだからこそ、この課題に真正面から向き合いたいと考えています。「早くあんな大人になりたい」と、子どもたちが未来に胸を躍らせる社会を目指す--。それが、私たちが本日行う社会宣言です。
■ なぜ「6月1日」なのか
子供の希望へ繋げる日：「国際子供の日＝子供の幸せを願う日」にあえて「大人のあり方」を問い直し、子供の希望へ繋げていきたいという願いが込められています。
京進グループの創業日： 「人の一生」に寄り添う当社が、1975年の創業の日を起点として、社会の旗振り役となる決意を込めています。
■ 本日公開！特設サイトと今後の展開
本日6月1日 13:00にオープンした特設サイトでは、京進グループの従業員それぞれが思う「ステキな大人」が公開されます。今後も、京進グループが目指す「ステキな大人」像を発信していく予定です。
■ 700名の社員による「ポートレート・プロジェクト」を実施
“わたしにとってのステキな大人”を6月10日に一斉宣言
この記念日を文化にしていく挑戦として、2026年6月10日（水）に開催される当社の全社員研修にて、全国から集結した約700名の社員が自らの「ステキな大人像」を自筆で一斉に宣言する「ポートレート・プロジェクト」を実施予定です。撮影された写真は順次、ステキな大人が増える未来をつくる日特設サイト内に蓄積され、社会への継続的なメッセージとして公開します。
＜ステキな大人が増える未来をつくる日 特設サイト＞
https://mirai.kyoshin.co.jp
京進は、これまで培ってきた「人の一生を支援する」という使命を胸に、次の50年も、一人でも多くの「ステキな大人」との出会いを創出し、子どもたちをはじめとする全ての世代の方々にとって明るい未来を描ける社会の実現に向けて邁進してまいります。
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。「ステキな大人が増える未来をつくる」をグループビジョンに掲げ、教育と人の一生を支える事業を通じて、社会課題の解決と持続的な企業価値の向上を目指しています。
関連リンク
特設サイト
https://mirai.kyoshin.co.jp
6/1公開 特設サイト
総合教育サービスをはじめ、保育・学童・語学教育・介護など「人の一生を支援する」事業を展開する株式会社京進（本社：京都市、代表取締役社長：立木 康之）は、1975年の創業から50周年という大きな節目を機に、これまでの「学習塾」の枠を超え、学びを核として、お客さまの生涯にわたって寄り添い続ける「人の一生を支援する企業」へと事業ポートフォリオの転換を加速いたします。
■ 新記念日「ステキな大人が増える未来をつくる日」に込めた思い
昨今、将来に不安を抱く若者が増えるなど、「歳を重ねること」や「未来」に対してポジティブな希望を持ちにくい社会課題が顕在化しています。
高収入や社会的地位といった一律の「成功」だけが正解ではなく、多様な価値観が尊重される時代になりました。思い描く「ステキな大人」の姿は、人それぞれでいい。一人ひとりの大人が自分らしくイキイキと輝く背中こそが、子どもたちの最高の憧れになるはずです。
乳幼児の保育から、小中高生の教育、外国人の日本語教育、社会人のキャリア支援、そしてシニア層の介護まで、あらゆる世代の人生に伴走してきた京進グループだからこそ、この課題に真正面から向き合いたいと考えています。「早くあんな大人になりたい」と、子どもたちが未来に胸を躍らせる社会を目指す--。それが、私たちが本日行う社会宣言です。
■ なぜ「6月1日」なのか
子供の希望へ繋げる日：「国際子供の日＝子供の幸せを願う日」にあえて「大人のあり方」を問い直し、子供の希望へ繋げていきたいという願いが込められています。
京進グループの創業日： 「人の一生」に寄り添う当社が、1975年の創業の日を起点として、社会の旗振り役となる決意を込めています。
■ 本日公開！特設サイトと今後の展開
本日6月1日 13:00にオープンした特設サイトでは、京進グループの従業員それぞれが思う「ステキな大人」が公開されます。今後も、京進グループが目指す「ステキな大人」像を発信していく予定です。
■ 700名の社員による「ポートレート・プロジェクト」を実施
“わたしにとってのステキな大人”を6月10日に一斉宣言
この記念日を文化にしていく挑戦として、2026年6月10日（水）に開催される当社の全社員研修にて、全国から集結した約700名の社員が自らの「ステキな大人像」を自筆で一斉に宣言する「ポートレート・プロジェクト」を実施予定です。撮影された写真は順次、ステキな大人が増える未来をつくる日特設サイト内に蓄積され、社会への継続的なメッセージとして公開します。
＜ステキな大人が増える未来をつくる日 特設サイト＞
https://mirai.kyoshin.co.jp
京進は、これまで培ってきた「人の一生を支援する」という使命を胸に、次の50年も、一人でも多くの「ステキな大人」との出会いを創出し、子どもたちをはじめとする全ての世代の方々にとって明るい未来を描ける社会の実現に向けて邁進してまいります。
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。「ステキな大人が増える未来をつくる」をグループビジョンに掲げ、教育と人の一生を支える事業を通じて、社会課題の解決と持続的な企業価値の向上を目指しています。
関連リンク
特設サイト
https://mirai.kyoshin.co.jp