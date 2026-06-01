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夏休み自由研究イベント「水道水と浄水について学ぼう！」を開催
INAXライブミュージアムにて、小学生を対象に6月11日(木)まで参加者募集
株式会社LIXILは、愛知県常滑市の「INAXライブミュージアム」において、水の大切さや仕組みを楽しく体験できる夏休み向けの特別企画「水道水と浄水について学ぼう！」を2026年7月29日（水）に開催いたします。
本イベントは小学校3年生から6年生を対象としており、水道水のしくみと浄水がどのようにできるかの詳しい解説や、ペットボトルを活用した浄水装置の製作実験など、自由研究の題材としても最適なプログラムをご用意しています。また、終了後には同ミュージアムを貸切でゆっくりとご見学いただけます。「リクシルオーナーズクラブ」会員さま限定で、1組につき2〜3名のご家族やお友達（保護者1名を含む）を無料でご招待いたします。参加のお申し込みは6月11日（木）まで受け付けております。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
※応募多数の場合は厳正なる抽選を行い、当選者を決定させていただきます。
※会場までの往復交通費および宿泊費等については、参加者様のご負担となります。
イベント詳細ページ：https://s.lixil.com/jousui_event2026_nr
＜参考情報＞
■イベント概要
日時：2026年7月29日(水) 13:00〜15:30予定
会場：INAXライブミュージアム（愛知県常滑市奥栄町1-130）
参加：無料 ※現地までの交通費や宿泊費はお客さま負担となります。
対象：小学3年生〜6年生。保護者同伴で1組2〜3名まで
人数：15組
応募：応募サイトよりご応募ください。2026年6月11日(木)締切
※当選発表は6月中旬〜下旬を予定しています。当選された方にはメールでご連絡いたします。
※定員を超えるお申し込みがあった場合は、抽選とさせていただきますのでご了承ください。
※使用する浄水装置は1家族1台となります。
イベント詳細ページ：https://s.lixil.com/jousui_event2026_nr
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2026年3月期に1兆5,107億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
関連リンク
イベント詳細ページ
https://s.lixil.com/jousui_event2026_nr
LIXILグローバルサイト
https://www.lixil.com/jp/
株式会社LIXILは、愛知県常滑市の「INAXライブミュージアム」において、水の大切さや仕組みを楽しく体験できる夏休み向けの特別企画「水道水と浄水について学ぼう！」を2026年7月29日（水）に開催いたします。
本イベントは小学校3年生から6年生を対象としており、水道水のしくみと浄水がどのようにできるかの詳しい解説や、ペットボトルを活用した浄水装置の製作実験など、自由研究の題材としても最適なプログラムをご用意しています。また、終了後には同ミュージアムを貸切でゆっくりとご見学いただけます。「リクシルオーナーズクラブ」会員さま限定で、1組につき2〜3名のご家族やお友達（保護者1名を含む）を無料でご招待いたします。参加のお申し込みは6月11日（木）まで受け付けております。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
※会場までの往復交通費および宿泊費等については、参加者様のご負担となります。
イベント詳細ページ：https://s.lixil.com/jousui_event2026_nr
＜参考情報＞
■イベント概要
日時：2026年7月29日(水) 13:00〜15:30予定
会場：INAXライブミュージアム（愛知県常滑市奥栄町1-130）
参加：無料 ※現地までの交通費や宿泊費はお客さま負担となります。
対象：小学3年生〜6年生。保護者同伴で1組2〜3名まで
人数：15組
応募：応募サイトよりご応募ください。2026年6月11日(木)締切
※当選発表は6月中旬〜下旬を予定しています。当選された方にはメールでご連絡いたします。
※定員を超えるお申し込みがあった場合は、抽選とさせていただきますのでご了承ください。
※使用する浄水装置は1家族1台となります。
イベント詳細ページ：https://s.lixil.com/jousui_event2026_nr
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2026年3月期に1兆5,107億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
関連リンク
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https://s.lixil.com/jousui_event2026_nr
LIXILグローバルサイト
https://www.lixil.com/jp/