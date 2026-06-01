日本製鉄 TVアニメ「Dr.STONE」とのコラボを実施 〜特設サイトでオリジナルビジュアルを限定公開〜

日本製鉄 TVアニメ「Dr.STONE」とのコラボを実施 〜特設サイトでオリジナルビジュアルを限定公開〜