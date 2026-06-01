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日本製鉄 TVアニメ「Dr.STONE」とのコラボを実施 〜特設サイトでオリジナルビジュアルを限定公開〜
〜100名限定のプレゼントキャンペーン実施〜
日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）は、TVアニメ「Dr.STONE」とのコラボを決定し、本日6月1日よりキャンペーンを開始しましたので、お知らせいたします。本コラボでは、日本製鉄の広告キャッチコピー「世界は鉄でできている。」をコンセプトに、今回新たに書き下ろされたTVアニメ「Dr.STONE」のキャラクターたちとともに、鉄の魅力や役割を楽しく学べる特設サイトを公開するとともに、日本製鉄公式Xにて限定コラボグッズが100名にあたるプレゼントキャンペーンを展開しています。是非ご覧ください。
▼特設サイト「日本製鉄×TVアニメ「Dr.STONE」『世界は鉄でできている。』」（公開期間2026年6月1日〜30日）：
https://www.nipponsteel.com/drstone-collaboration/
「もし世界に鉄がなかったら？」というテーマのもと、石神いしがみ千空せんくうをはじめとするキャラクターたちが登場し、クイズ形式を交えながら、暮らしを支える鉄の重要性や、資源としての豊富さ、リサイクル性・環境特性、さらに未来の鉄づくりへの挑戦まで分かりやすく解説しています。
千空たちとのお馴染みの掛け合いを通じて得た知識をもとに、クイズに挑戦し、ぜひ楽しみながら鉄について学んで頂けたらと思います。
▼Xプレゼントキャンペーン（応募期間2026年6月1日〜30日）：
https://x.com/nippon_steel_
日本製鉄の公式Xアカウントをフォローのうえ、鉄に関するクイズに回答いただいた方の中から抽選で100名様に、限定コラボグッズをプレゼントします。
「Dr.STONE」は、全人類が石化した世界を舞台に、主人公・石神いしがみ千空せんくうとその仲間たちが科学の力で文明の再建に挑む様子を描いた作品であり、原作コミックスのシリーズ累計が2000万部を突破する人気作品です。作中では鉄をはじめとする様々な材料を一から作り、活用する様子が描かれています。
日本製鉄は、今回のTVアニメ「Dr.STONE」とのコラボを通じて、幅広い世代の方に鉄という素材の魅力とテクノロジーの凄さをお伝えしたいと考えています。
（参考URL）
TVアニメ「Dr.STONE」公式ホームページ：https://dr-stone.jp/
お問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/
日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）は、TVアニメ「Dr.STONE」とのコラボを決定し、本日6月1日よりキャンペーンを開始しましたので、お知らせいたします。本コラボでは、日本製鉄の広告キャッチコピー「世界は鉄でできている。」をコンセプトに、今回新たに書き下ろされたTVアニメ「Dr.STONE」のキャラクターたちとともに、鉄の魅力や役割を楽しく学べる特設サイトを公開するとともに、日本製鉄公式Xにて限定コラボグッズが100名にあたるプレゼントキャンペーンを展開しています。是非ご覧ください。
▼特設サイト「日本製鉄×TVアニメ「Dr.STONE」『世界は鉄でできている。』」（公開期間2026年6月1日〜30日）：
https://www.nipponsteel.com/drstone-collaboration/
「もし世界に鉄がなかったら？」というテーマのもと、石神いしがみ千空せんくうをはじめとするキャラクターたちが登場し、クイズ形式を交えながら、暮らしを支える鉄の重要性や、資源としての豊富さ、リサイクル性・環境特性、さらに未来の鉄づくりへの挑戦まで分かりやすく解説しています。
千空たちとのお馴染みの掛け合いを通じて得た知識をもとに、クイズに挑戦し、ぜひ楽しみながら鉄について学んで頂けたらと思います。
▼Xプレゼントキャンペーン（応募期間2026年6月1日〜30日）：
https://x.com/nippon_steel_
日本製鉄の公式Xアカウントをフォローのうえ、鉄に関するクイズに回答いただいた方の中から抽選で100名様に、限定コラボグッズをプレゼントします。
「Dr.STONE」は、全人類が石化した世界を舞台に、主人公・石神いしがみ千空せんくうとその仲間たちが科学の力で文明の再建に挑む様子を描いた作品であり、原作コミックスのシリーズ累計が2000万部を突破する人気作品です。作中では鉄をはじめとする様々な材料を一から作り、活用する様子が描かれています。
日本製鉄は、今回のTVアニメ「Dr.STONE」とのコラボを通じて、幅広い世代の方に鉄という素材の魅力とテクノロジーの凄さをお伝えしたいと考えています。
（参考URL）
TVアニメ「Dr.STONE」公式ホームページ：https://dr-stone.jp/
以 上
お問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/