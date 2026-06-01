【無料セミナー】消費者の51.3％が、企業の情報管理体制不備に不信感

プライバシーマーク制度を運営する一般財団法人日本情報経済社会推進協会（以下 JIPDEC）では、このたび、プライバシーマークの新規取得を検討されている企業担当者様向けに、個人情報保護体制の基盤となる個人情報保護マネジメントシステム（PMS）構築のポイントや具体例を紹介するオンデマンドセミナーを期間限定で公開します。

■セミナー詳細・お申込みはこちら（無料）

消費者/取引先の信頼確保に不可欠なPMS構築

JIPDECが今年1月に実施した消費者意識調査では、消費者はランサムウェア攻撃などの外部要因以上に、「人為的なミス」「管理体制の不備」に起因するセキュリティ事故/事件の方がその企業に対する信頼を損なわせると感じていることが明らかになりました。企業活動において、取引先/消費者からの信頼は非常に重要な要素です。企業価値としての「信頼」を維持・向上させるためには、実効性のあるPMS構築・運用が不可欠です。

出典：「デジタル社会における消費者意識調査2026」（JIPDEC）

今回公開した最新のオンデマンドセミナーでは、営業アウトソーシング事業や人材派遣事業などを展開しているアルファエネフォメーション株式会社（2025年11月プライバシーマーク新規取得）の管理部 部長 兼 経営戦略室 室長 崎上良太様に、プライバシーマーク取得に至る背景と併せ、特にPMS構築に際して直面した課題とその対処法について具体的にお話いただきます。

セミナー概要

業界問わず今後プライバシーマーク新規取得を目指す企業の方、取得に向けて情報収集をされている方にとって、非常に参考となる内容となっておりますので、多くの方のご参加をお待ちしています。

他にも、さまざまな業種の取得取り組み事例を多数ご紹介中

プライバシーマークサイトでは、企業の個人情報管理担当者の方々やプライバシーマーク取得を検討されている方々向けに、個人情報の管理や社内体制構築を支援するためのセミナーや動画、社内教育資料などの情報をご提供しています。

新規取得事例についても、さまざまな業種/規模の企業の方々の講演レポートやインタビューを多数掲載していますので、こちらもぜひご参考にご覧ください。

■プライバシーマーク 付与事業者の取り組み事例

■個別の企業ごとのご相談はこちらから：プライバシーマーク 事業者のための取得・運用相談室

■本件に関するお問い合わせ

⼀般財団法⼈⽇本情報経済社会推進協会（JIPDEC）

プライバシーマーク推進センター

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