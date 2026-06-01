日本産業用排気システム市場は2035年までに3億5,522万米ドルへ拡大、CAGR 5.18％で成長｜環境規制強化と脱炭素化が需要を牽引：レポートオーシャン株式会社
日本産業用排気システム市場は、単なる換気設備市場から、企業の環境戦略やESG経営を支える重要インフラ市場へと急速に進化しています。市場規模は2025年の2億2,552万米ドルから2035年には3億5,522万米ドルへ拡大し、2026年から2035年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）5.18％で成長すると予測されています。近年、日本政府が掲げる2050年カーボンニュートラル実現に向けた取り組みが本格化する中、製造業ではエネルギー効率の向上と排出削減を同時に実現できる高性能排気システムへの投資が活発化しています。従来の排気設備から熱回収機能やスマート制御技術を備えた次世代型システムへの移行が進んでおり、市場の構造変化が鮮明になっています。
環境規制強化が生み出す新たな設備更新需要
日本市場の最大の成長要因として注目されているのが、大気汚染防止法をはじめとする環境規制の継続的な強化です。特に揮発性有機化合物（VOC）、粒子状物質（PM）、有害大気汚染物質に対する規制基準の厳格化は、多くの工場や製造施設に設備更新を迫っています。2025年にはVOCおよび粉塵規制の対象が中小規模施設にも拡大され、これまで設備投資を見送っていた企業においても排気システム導入の必要性が高まっています。さらに排出量監視義務や施設検査体制の強化により、単なる法令遵守ではなく、将来の規制リスクを見据えた先行投資として高性能排気設備を導入する企業が増加しており、市場の長期的な成長基盤を形成しています。
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エネルギー価格高騰が省エネ型排気技術への投資を加速
世界的なエネルギーコスト上昇は、日本の産業界にも大きな影響を及ぼしています。特にエネルギー消費量の大きい製造施設では、空調・換気設備の効率改善が経営課題となっています。このような背景から、熱回収型排気システムやインバーター制御ファン、高効率フィルター技術を搭載したソリューションへの関心が急速に高まっています。近年では排気によって失われる熱エネルギーを再利用する技術が普及し始めており、単なる環境対策設備ではなく、運用コスト削減を実現する経営改善ツールとして評価されています。設備投資回収期間の短縮やエネルギー使用量削減効果が明確になるにつれ、多くの企業が更新投資を積極化していることが市場拡大を後押ししています。
主要市場のハイライト
● 日本産業用排気システム市場は、2025年の2億2,552万米ドルから成長すると予測されています。
● 2050年までのカーボンニュートラル達成に向けた日本の取り組みや、揮発性有機化合物（VOC）、粒子状物質、有害大気汚染物質に対する排出基準の厳格化により、製造業全般において先進的な産業用排気システムの導入が加速しています。
● 2025年には、厳格な労働安全規制、有害な空気中汚染物質の取り扱い増加、および化学製造施設における高度な排気と空気ろ過システムへの需要の高まりにより、化学産業が市場を牽引しました。
化学産業が市場最大の需要創出セクターとして存在感を強化
エンドユーザー産業別では、化学産業が2025年に市場をリードしました。化学製造現場ではVOC、有毒ガス、微粒子など多種多様な有害物質が発生するため、他業界と比較して高度な排気・空気浄化設備が不可欠です。さらに2025年3月には労働安全衛生法の規制対象として157種類の化学物質が追加され、企業に対する安全管理責任が一段と強化されました。これにより、排気システムの高性能化や監視機能の高度化に対する需要が拡大しています。化学メーカーは製品品質維持と作業員の安全確保を同時に達成する必要があるため、最先端の排気技術への投資を継続しており、今後も市場成長を牽引する重要な需要セグメントとして注目されています。
環境規制強化が生み出す新たな設備更新需要
日本市場の最大の成長要因として注目されているのが、大気汚染防止法をはじめとする環境規制の継続的な強化です。特に揮発性有機化合物（VOC）、粒子状物質（PM）、有害大気汚染物質に対する規制基準の厳格化は、多くの工場や製造施設に設備更新を迫っています。2025年にはVOCおよび粉塵規制の対象が中小規模施設にも拡大され、これまで設備投資を見送っていた企業においても排気システム導入の必要性が高まっています。さらに排出量監視義務や施設検査体制の強化により、単なる法令遵守ではなく、将来の規制リスクを見据えた先行投資として高性能排気設備を導入する企業が増加しており、市場の長期的な成長基盤を形成しています。
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エネルギー価格高騰が省エネ型排気技術への投資を加速
世界的なエネルギーコスト上昇は、日本の産業界にも大きな影響を及ぼしています。特にエネルギー消費量の大きい製造施設では、空調・換気設備の効率改善が経営課題となっています。このような背景から、熱回収型排気システムやインバーター制御ファン、高効率フィルター技術を搭載したソリューションへの関心が急速に高まっています。近年では排気によって失われる熱エネルギーを再利用する技術が普及し始めており、単なる環境対策設備ではなく、運用コスト削減を実現する経営改善ツールとして評価されています。設備投資回収期間の短縮やエネルギー使用量削減効果が明確になるにつれ、多くの企業が更新投資を積極化していることが市場拡大を後押ししています。
主要市場のハイライト
● 日本産業用排気システム市場は、2025年の2億2,552万米ドルから成長すると予測されています。
● 2050年までのカーボンニュートラル達成に向けた日本の取り組みや、揮発性有機化合物（VOC）、粒子状物質、有害大気汚染物質に対する排出基準の厳格化により、製造業全般において先進的な産業用排気システムの導入が加速しています。
● 2025年には、厳格な労働安全規制、有害な空気中汚染物質の取り扱い増加、および化学製造施設における高度な排気と空気ろ過システムへの需要の高まりにより、化学産業が市場を牽引しました。
化学産業が市場最大の需要創出セクターとして存在感を強化
エンドユーザー産業別では、化学産業が2025年に市場をリードしました。化学製造現場ではVOC、有毒ガス、微粒子など多種多様な有害物質が発生するため、他業界と比較して高度な排気・空気浄化設備が不可欠です。さらに2025年3月には労働安全衛生法の規制対象として157種類の化学物質が追加され、企業に対する安全管理責任が一段と強化されました。これにより、排気システムの高性能化や監視機能の高度化に対する需要が拡大しています。化学メーカーは製品品質維持と作業員の安全確保を同時に達成する必要があるため、最先端の排気技術への投資を継続しており、今後も市場成長を牽引する重要な需要セグメントとして注目されています。