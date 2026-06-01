世界の可燃性ガス警報器市場規模、2026年1931百万米ドルから2032年2830百万米ドルへ拡大
可燃性ガス警報器とは
可燃性ガス警報器は、天然ガス、LPG、メタン、プロパン、水素、ガソリン蒸気などの可燃性ガス濃度を継続的に監視し、爆発下限界（LEL）へ到達する前に警報を発する安全監視機器である。主な構成要素はガスセンサー、信号処理モジュール、警報装置および制御インターフェースであり、触媒燃焼式、半導体式、赤外線式、電気化学式、熱伝導式、TDLASレーザー式など多様な技術が採用されている。
2025年の世界販売台数は約2,682.9万台、平均販売価格は68米ドルと推定される。家庭向け製品から高性能な工業用防爆モデルまで幅広い製品群が存在し、業界平均粗利益率は25～55％となっている。特に赤外線式検知器や多成分ガス検知システムは高付加価値分野として収益性が高い。
2025年の米国関税政策の見直しは、可燃性ガス警報器業界にも影響を及ぼしている。電子部品や半導体、光学センサーの調達コスト上昇により、メーカー各社はサプライチェーンの地域分散化を進めている。中国、東南アジア、インドを含むアジア市場では生産拠点の再編が進み、グローバル競争環境にも変化が生じている。
可燃性ガス警報器市場は、産業安全、都市ガス管理、水素エネルギーインフラの拡大を背景に、世界的な成長局面を迎えている。近年はガス検知センサー、IoT遠隔監視、防爆技術、スマート安全管理への投資が加速しており、可燃性ガス警報器は単なる警報装置から総合的なリスクマネジメントシステムへと進化している。特に住宅、商業施設、石油化学プラント、水素ステーションにおいて導入需要が急速に拡大しており、業界全体の構造変化が進んでいる。
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図. 可燃性ガス警報器の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「可燃性ガス警報器―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、可燃性ガス警報器の世界市場は、2025年に1824百万米ドルと推定され、2026年には1931百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.6%で推移し、2032年には2830百万米ドルに拡大すると見込まれています。
可燃性ガス警報器を支える技術革新と高付加価値化
可燃性ガス警報器市場において競争力を左右する最大の要素はセンサー性能である。近年は従来型の触媒燃焼式センサーに加え、赤外線方式やレーザー方式の採用が増加している。これらはセンサー中毒への耐性が高く、長寿命かつ高精度な検知を実現できるため、大規模プラントや危険区域での採用が進んでいる。
直近6か月では、水素エネルギー関連設備向け可燃性ガス警報器の引き合いが世界的に増加している。水素は無色無臭で拡散速度が速く、極めて低い着火エネルギーで燃焼するため、従来以上の高感度検知技術が求められている。特に欧州や日本では、水素ステーションや燃料電池設備向けに専用検知器の開発投資が拡大している。
また、AIアルゴリズムを活用した誤警報低減技術も注目されている。粉塵、湿度、油煙、シリコーン中毒などによる誤検知を補正するソフトウェア技術の進歩により、警報精度の向上と保守コスト削減が実現されつつある。
可燃性ガス警報器の主要用途と需要拡大要因
可燃性ガス警報器の用途は住宅、商業施設、工業分野に大別される。住宅市場では都市ガス利用世帯の増加に伴い、安全対策機器として標準装備化が進行している。飲食店や業務用厨房でも法規制強化を背景に設置率が上昇している。
可燃性ガス警報器は、天然ガス、LPG、メタン、プロパン、水素、ガソリン蒸気などの可燃性ガス濃度を継続的に監視し、爆発下限界（LEL）へ到達する前に警報を発する安全監視機器である。主な構成要素はガスセンサー、信号処理モジュール、警報装置および制御インターフェースであり、触媒燃焼式、半導体式、赤外線式、電気化学式、熱伝導式、TDLASレーザー式など多様な技術が採用されている。
2025年の世界販売台数は約2,682.9万台、平均販売価格は68米ドルと推定される。家庭向け製品から高性能な工業用防爆モデルまで幅広い製品群が存在し、業界平均粗利益率は25～55％となっている。特に赤外線式検知器や多成分ガス検知システムは高付加価値分野として収益性が高い。
2025年の米国関税政策の見直しは、可燃性ガス警報器業界にも影響を及ぼしている。電子部品や半導体、光学センサーの調達コスト上昇により、メーカー各社はサプライチェーンの地域分散化を進めている。中国、東南アジア、インドを含むアジア市場では生産拠点の再編が進み、グローバル競争環境にも変化が生じている。
可燃性ガス警報器市場は、産業安全、都市ガス管理、水素エネルギーインフラの拡大を背景に、世界的な成長局面を迎えている。近年はガス検知センサー、IoT遠隔監視、防爆技術、スマート安全管理への投資が加速しており、可燃性ガス警報器は単なる警報装置から総合的なリスクマネジメントシステムへと進化している。特に住宅、商業施設、石油化学プラント、水素ステーションにおいて導入需要が急速に拡大しており、業界全体の構造変化が進んでいる。
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図. 可燃性ガス警報器の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「可燃性ガス警報器―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、可燃性ガス警報器の世界市場は、2025年に1824百万米ドルと推定され、2026年には1931百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.6%で推移し、2032年には2830百万米ドルに拡大すると見込まれています。
可燃性ガス警報器を支える技術革新と高付加価値化
可燃性ガス警報器市場において競争力を左右する最大の要素はセンサー性能である。近年は従来型の触媒燃焼式センサーに加え、赤外線方式やレーザー方式の採用が増加している。これらはセンサー中毒への耐性が高く、長寿命かつ高精度な検知を実現できるため、大規模プラントや危険区域での採用が進んでいる。
直近6か月では、水素エネルギー関連設備向け可燃性ガス警報器の引き合いが世界的に増加している。水素は無色無臭で拡散速度が速く、極めて低い着火エネルギーで燃焼するため、従来以上の高感度検知技術が求められている。特に欧州や日本では、水素ステーションや燃料電池設備向けに専用検知器の開発投資が拡大している。
また、AIアルゴリズムを活用した誤警報低減技術も注目されている。粉塵、湿度、油煙、シリコーン中毒などによる誤検知を補正するソフトウェア技術の進歩により、警報精度の向上と保守コスト削減が実現されつつある。
可燃性ガス警報器の主要用途と需要拡大要因
可燃性ガス警報器の用途は住宅、商業施設、工業分野に大別される。住宅市場では都市ガス利用世帯の増加に伴い、安全対策機器として標準装備化が進行している。飲食店や業務用厨房でも法規制強化を背景に設置率が上昇している。