【毎日12時更新！】「HERO′S Web」が6月1日に大幅リニューアル！
ミッション機能や「待つと無料」など、マンガがお得に読める新機能が続々登場！
期間限定の無料話増量キャンペーンも開催！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、2026年6月1日（月）に同社が運営するマンガ配信サイト「HERO'S Web」（https://heros-web.com）をリニューアルいたします。読者の皆様がより手軽に、より多くの作品に出会えるような、お得な新機能を多数導入しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350683/images/bodyimage1】
■ 毎日を楽しく彩る！3つの新機能
新しくなったHERO'S Webでは、無料会員登録で作品をお得に読める新機能がスタートします。
(1) ミッション達成でチケットGET！
各種「ミッション」をクリアすると、対象作品の1話分を無料で読める「すぐ無料チケット」がもらえます。
(2) 「待つと無料」機能でお得に読める！
対象作品を読んでから23時間経つと、次の1話分が無料で読めるようになり、毎日コツコツお気に入りの作品を読み進めることができます。
(3) 毎日引ける「すぐ無料ガチャ」！
「すぐ無料チケット」が当たるガチャを毎日1回、無料で回せます。結果が気に入らない場合でも、Xアカウントでシェアすれば一度だけ再挑戦が可能です。
※ガチャをやり直した場合、1回目のガチャで獲得したチケットは獲得できなくなります。
※1回目のガチャで獲得したチケットを使用済みの場合、再挑戦はできません。
■ リニューアル記念！人気作の無料話増量キャンペーン！
リニューアルを記念し、期間限定で話題作の無料公開増量キャンペーンを行います。
『名無し』
実写映画化を記念したキャンペーンを実施！『名無し』の世界を漫画でお楽しみいただけます。
実施期間：6月1日（月）～6月14日（日） 23:59まで
対象話：1～4話無料
『ニワトリ・ファイター』
TVアニメ放送を記念して1～3話を無料開放。さらに、『ニワトリ・ファイター』がスポンサーを務める競技麻雀チーム「EX風林火山」が「Mリーグ2025-26シーズン」で優勝したことを記念し、最初の1週間限定で無料話を大増量いたします！
【Mリーグ優勝記念・1週間限定大増量】
実施期間：6月1日（月）～6月7日（日）23:59まで
対象話：1～50話無料
【TVアニメ放送記念】
実施期間：6月8日（月）～6月30日（火）23:59まで
対象話：1～3話無料
※各作品ともに冒頭話は常に無料でご覧いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350683/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350683/images/bodyimage3】
■ 今後も話題作・新連載が目白押し！
毎日12時更新のHERO'S Webでは、メディア化した話題作やここでしか読めない注目の新連載が今後も続々登場予定。新しくなったHERO'S Webで、ぜひ最高のマンガ体験をお楽しみください！
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
期間限定の無料話増量キャンペーンも開催！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、2026年6月1日（月）に同社が運営するマンガ配信サイト「HERO'S Web」（https://heros-web.com）をリニューアルいたします。読者の皆様がより手軽に、より多くの作品に出会えるような、お得な新機能を多数導入しております。
■ 毎日を楽しく彩る！3つの新機能
新しくなったHERO'S Webでは、無料会員登録で作品をお得に読める新機能がスタートします。
(1) ミッション達成でチケットGET！
各種「ミッション」をクリアすると、対象作品の1話分を無料で読める「すぐ無料チケット」がもらえます。
(2) 「待つと無料」機能でお得に読める！
対象作品を読んでから23時間経つと、次の1話分が無料で読めるようになり、毎日コツコツお気に入りの作品を読み進めることができます。
(3) 毎日引ける「すぐ無料ガチャ」！
「すぐ無料チケット」が当たるガチャを毎日1回、無料で回せます。結果が気に入らない場合でも、Xアカウントでシェアすれば一度だけ再挑戦が可能です。
※ガチャをやり直した場合、1回目のガチャで獲得したチケットは獲得できなくなります。
※1回目のガチャで獲得したチケットを使用済みの場合、再挑戦はできません。
■ リニューアル記念！人気作の無料話増量キャンペーン！
リニューアルを記念し、期間限定で話題作の無料公開増量キャンペーンを行います。
『名無し』
実写映画化を記念したキャンペーンを実施！『名無し』の世界を漫画でお楽しみいただけます。
実施期間：6月1日（月）～6月14日（日） 23:59まで
対象話：1～4話無料
『ニワトリ・ファイター』
TVアニメ放送を記念して1～3話を無料開放。さらに、『ニワトリ・ファイター』がスポンサーを務める競技麻雀チーム「EX風林火山」が「Mリーグ2025-26シーズン」で優勝したことを記念し、最初の1週間限定で無料話を大増量いたします！
【Mリーグ優勝記念・1週間限定大増量】
実施期間：6月1日（月）～6月7日（日）23:59まで
対象話：1～50話無料
【TVアニメ放送記念】
実施期間：6月8日（月）～6月30日（火）23:59まで
対象話：1～3話無料
※各作品ともに冒頭話は常に無料でご覧いただけます。
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■ 今後も話題作・新連載が目白押し！
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■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
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