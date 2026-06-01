びりっと参上！！！動物になったキャラクターが飛び出してくる姿がとってもかわいい！ TVアニメ『忘却ハ?ッテリー』より、【びりっとZoo!】シリーズの3商品が登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350786/images/bodyimage1】
TVアニメ『忘却ハ?ッテリー』より、NEO GATEオリジナルデフォルメ【びりっとZoo!】シリーズの描き起こしイラストを使用した、「トレーディング缶バッジ」「トレーディングアクリルキーホルダー」「ダイカットクリアステッカー」の発売が決定いたしました！
本商品は、アニメイト各店・アニメイト通販、ステラワース・ステラワース通信販売、アニハピSHOP ONLINE、他アニメグッズ取り扱い各店での販売を予定しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350786/images/bodyimage2】
【商品詳細】
■TVアニメ『忘却ハ?ッテリー』びりっとZoo!トレーディング缶バッジ(全6種)※トレーディング商品
【びりっとZoo!】シリーズの描き起こしイラストを使用したトレーディング缶バッジが登場！
【びりっとZoo!】は、“動物になったキャラクターがびりっと参上！飛び出した！！”をコンセプトにしたNEO GATEのオリジナルシリーズです。
まるで缶バッジから飛び出しているようなキャラクターが描かれたカラフルでポップな缶バッジを、ぜひいろいろな場所につけて楽しんでくださいね。
本商品は、全6種の中から、ランダムで1つ封入されます。
単品でのご購入もBOXでのご購入も可能です。1BOXご購入の際は、全6種をコンプリートすることができます！
・素材:金属・紙・PP
・サイズ:57mm
・価格:1個 440円(税込)/1BOX(6個入り) 2,640円(税込)
・種類:全6種(［清峰 葉流火］［要 圭］［藤堂 葵］［千早 瞬平］［山田 太郎］［土屋 和季］)
・メーカー:株式会社NEO GATE
■TVアニメ『忘却ハ?ッテリー』びりっとZoo!トレーディングアクリルキーホルダー(全6種)※トレーディング商品
NEO GATEのオリジナルデフォルメ【びりっとZoo!】の描き起こしイラストを使用したトレーディングアクリルキーホルダーが登場！
カバンやポーチなどに付けると、その場所からキャラクターが飛び出ているように見えるかも？！
ボールチェーン付きなので、ぜひ色々なところに付けて楽しんでください！
本商品は、全6種の中から、ランダムで1つ封入されます。
単品でのご購入もBOXでのご購入も可能です。1BOXご購入の際は、全6種をコンプリートすることができます！
・素材:アクリル・金属
・サイズ:約W70mm×H70mm以内
・価格:1個 770円(税込)/1BOX(6個入り) 4,620円(税込)
・種類:全6種(［清峰 葉流火］［要 圭］［藤堂 葵］［千早 瞬平］［山田 太郎］［土屋 和季］)
・メーカー:株式会社NEO GATE
■TVアニメ『忘却ハ?ッテリー』びりっとZoo!ダイカットクリアステッカー (全6種)
NEO GATEのオリジナルデフォルメ【びりっとZoo!】の描き起こしイラストを使用したダイカットクリアステッカーが登場！
スマホ裏に挟むと、あなたのスマホからもキャラクターがビリッと飛び出しちゃいます！
本商品は、お好きな種類をお選びいただけます。
・素材:PP
・サイズ:約W60mm×H60mm以内
・価格:各495円(税込)
・種類:全6種(［清峰 葉流火］［要 圭］［藤堂 葵］［千早 瞬平］［山田 太郎］［土屋 和季］)
・メーカー:株式会社NEO GATE
【発売予定日】
2026年9月上旬より順次発売予定。
【お取り扱い店舗】
TVアニメ『忘却ハ?ッテリー』より、NEO GATEオリジナルデフォルメ【びりっとZoo!】シリーズの描き起こしイラストを使用した、「トレーディング缶バッジ」「トレーディングアクリルキーホルダー」「ダイカットクリアステッカー」の発売が決定いたしました！
本商品は、アニメイト各店・アニメイト通販、ステラワース・ステラワース通信販売、アニハピSHOP ONLINE、他アニメグッズ取り扱い各店での販売を予定しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350786/images/bodyimage2】
【商品詳細】
■TVアニメ『忘却ハ?ッテリー』びりっとZoo!トレーディング缶バッジ(全6種)※トレーディング商品
【びりっとZoo!】シリーズの描き起こしイラストを使用したトレーディング缶バッジが登場！
【びりっとZoo!】は、“動物になったキャラクターがびりっと参上！飛び出した！！”をコンセプトにしたNEO GATEのオリジナルシリーズです。
まるで缶バッジから飛び出しているようなキャラクターが描かれたカラフルでポップな缶バッジを、ぜひいろいろな場所につけて楽しんでくださいね。
本商品は、全6種の中から、ランダムで1つ封入されます。
単品でのご購入もBOXでのご購入も可能です。1BOXご購入の際は、全6種をコンプリートすることができます！
・素材:金属・紙・PP
・サイズ:57mm
・価格:1個 440円(税込)/1BOX(6個入り) 2,640円(税込)
・種類:全6種(［清峰 葉流火］［要 圭］［藤堂 葵］［千早 瞬平］［山田 太郎］［土屋 和季］)
・メーカー:株式会社NEO GATE
■TVアニメ『忘却ハ?ッテリー』びりっとZoo!トレーディングアクリルキーホルダー(全6種)※トレーディング商品
NEO GATEのオリジナルデフォルメ【びりっとZoo!】の描き起こしイラストを使用したトレーディングアクリルキーホルダーが登場！
カバンやポーチなどに付けると、その場所からキャラクターが飛び出ているように見えるかも？！
ボールチェーン付きなので、ぜひ色々なところに付けて楽しんでください！
本商品は、全6種の中から、ランダムで1つ封入されます。
単品でのご購入もBOXでのご購入も可能です。1BOXご購入の際は、全6種をコンプリートすることができます！
・素材:アクリル・金属
・サイズ:約W70mm×H70mm以内
・価格:1個 770円(税込)/1BOX(6個入り) 4,620円(税込)
・種類:全6種(［清峰 葉流火］［要 圭］［藤堂 葵］［千早 瞬平］［山田 太郎］［土屋 和季］)
・メーカー:株式会社NEO GATE
■TVアニメ『忘却ハ?ッテリー』びりっとZoo!ダイカットクリアステッカー (全6種)
NEO GATEのオリジナルデフォルメ【びりっとZoo!】の描き起こしイラストを使用したダイカットクリアステッカーが登場！
スマホ裏に挟むと、あなたのスマホからもキャラクターがビリッと飛び出しちゃいます！
本商品は、お好きな種類をお選びいただけます。
・素材:PP
・サイズ:約W60mm×H60mm以内
・価格:各495円(税込)
・種類:全6種(［清峰 葉流火］［要 圭］［藤堂 葵］［千早 瞬平］［山田 太郎］［土屋 和季］)
・メーカー:株式会社NEO GATE
【発売予定日】
2026年9月上旬より順次発売予定。
【お取り扱い店舗】