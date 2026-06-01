コロンと愛らしい姿で大人気のキャラクター！ 『ポメラニアンもち』 ぬいぐるみチャームつきビーズストラップがカプセルトイで新登場！
エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人）がエージェント提携をしているクリエイター「mal」が描く人気キャラクター『ポメラニアンもち』。この度、ウルトラニュープランニング株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：西田純平）より新しいカプセルトイ商品が新登場！2026年5月30日（土）より順次展開されます。
■ぬいぐるみチャームつきビーズストラップ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349597/images/bodyimage1】
ポメラニアンもち達が、ふわふわのぬいぐるみチャームつきビーズストラップになって新登場！
ストラップ部分は、それぞれのカラーが楽しめる可愛いビーズとリボンつきです。ハンドストラップにもなるので、落下防止にも大活躍！全種類集めたくなる可愛さです。ぜひ、ゲットしてくださいね♪
＜商品詳細＞
【商品名】：ポメラニアンもち ぬいぐるみチャームつきビーズストラップ
【種類】：全5種
【時期】：2026年5月30日（土）～順次入荷予定
＜販売店舗一覧＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349597/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349597/images/bodyimage3】
※商品が入っている可能性が高いお店一覧です。導入がない可能性もございますので、あらかじめご了承くださいませ。
■「ポメラニアンもち」について
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349597/images/bodyimage4】
犬とおもちと人のあいだのいきもの。書籍『もちはポメラニアン』（星海社）を出版し、
コラボカフェや個展を開催するなど実績多数！プライズ化、カプセルトイ化の実績あり！
X(旧Twitter)： https://x.com/PomeranianMochi
Instagram： https://www.instagram.com/pomeranianmochi_official/
■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 井上
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp
配信元企業：エイノバ株式会社
■ぬいぐるみチャームつきビーズストラップ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349597/images/bodyimage1】
ポメラニアンもち達が、ふわふわのぬいぐるみチャームつきビーズストラップになって新登場！
ストラップ部分は、それぞれのカラーが楽しめる可愛いビーズとリボンつきです。ハンドストラップにもなるので、落下防止にも大活躍！全種類集めたくなる可愛さです。ぜひ、ゲットしてくださいね♪
＜商品詳細＞
【商品名】：ポメラニアンもち ぬいぐるみチャームつきビーズストラップ
【種類】：全5種
【時期】：2026年5月30日（土）～順次入荷予定
＜販売店舗一覧＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349597/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349597/images/bodyimage3】
※商品が入っている可能性が高いお店一覧です。導入がない可能性もございますので、あらかじめご了承くださいませ。
■「ポメラニアンもち」について
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349597/images/bodyimage4】
犬とおもちと人のあいだのいきもの。書籍『もちはポメラニアン』（星海社）を出版し、
コラボカフェや個展を開催するなど実績多数！プライズ化、カプセルトイ化の実績あり！
X(旧Twitter)： https://x.com/PomeranianMochi
Instagram： https://www.instagram.com/pomeranianmochi_official/
■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 井上
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp
配信元企業：エイノバ株式会社
プレスリリース詳細へ