焼結真鍮部品の世界市場2026年、グローバル市場規模（ブッシング/ベアリング、フィルター）・分析レポートを発表
2026年6月1日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「焼結真鍮部品の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、焼結真鍮部品のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の焼結真鍮部品市場は、2024年時点で65億8300万米ドル規模に達しており、2031年には83億800万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.4％と見込まれており、自動車産業や産業機械需要を背景に安定した成長が期待されています。
焼結真鍮部品は、真鍮粉末を圧縮し、融点直下まで加熱する焼結工程によって製造される精密部品です。この工程によって粒子同士が結合し、高強度、耐摩耗性、熱安定性などの特性を備えた部品が形成されます。複雑な形状や精密加工が求められる用途に適しており、従来の金属加工では実現が難しい形状製造にも対応可能です。
________________________________________
【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、自動車産業の高性能化、産業機械需要拡大、電子機器小型化、精密部品需要増加などが挙げられます。
特に自動車産業では、軽量化や高耐久部品への要求が高まっており、焼結真鍮部品の採用が拡大しています。また、電気・電子機器分野では、高精度かつ複雑形状部品への需要増加が市場成長を支えています。
さらに、焼結技術は材料利用効率が高く、加工廃棄物削減につながることから、環境負荷低減やコスト効率改善にも貢献しています。
本レポートでは、米国の関税制度や国際政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
________________________________________
【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「ブッシング/ベアリング」「フィルター」「その他」に分類されています。「ブッシング/ベアリング」は耐摩耗性や低摩擦性能を活かして幅広い機械用途に利用されています。「フィルター」は多孔質構造を活用した流体制御用途で需要が拡大しています。
用途別では、「自動車産業」「電気・電子」「産業機械」「その他」に分類されています。特に自動車産業は最大市場となっており、エンジン部品や駆動系部品向け需要が市場成長を支えています。また、電気・電子分野でも高精度小型部品への需要が増加しています。
________________________________________
【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国を中心に製造業が集積しており、世界最大市場となっています。特に中国では自動車産業や電子機器産業の拡大を背景に焼結部品需要が増加しています。
日本市場では高精度製造技術への強みを背景に、高品質焼結部品需要が安定しています。韓国市場でも電子機器産業向け需要が成長しています。
北米市場では自動車産業や産業機械分野向け需要が市場成長を支えており、欧州市場では高効率機械部品や環境対応型製造技術への関心拡大が需要増加につながっています。
________________________________________
【競争環境】
市場には多数の焼結部品メーカーが参入しており、競争が活発化しています。主要企業としては、Pacific Sintered Metals、Precision Sintered Products、Richter Formteile、Investarm Srl、ASCO Sintering、TopTiTech、SAS Sinterizzati、BLUE、HM、Rainbow Ming Industrial、Soperb Machinery、Precision Sintered Partsなどが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「焼結真鍮部品の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、焼結真鍮部品のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の焼結真鍮部品市場は、2024年時点で65億8300万米ドル規模に達しており、2031年には83億800万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.4％と見込まれており、自動車産業や産業機械需要を背景に安定した成長が期待されています。
焼結真鍮部品は、真鍮粉末を圧縮し、融点直下まで加熱する焼結工程によって製造される精密部品です。この工程によって粒子同士が結合し、高強度、耐摩耗性、熱安定性などの特性を備えた部品が形成されます。複雑な形状や精密加工が求められる用途に適しており、従来の金属加工では実現が難しい形状製造にも対応可能です。
________________________________________
【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、自動車産業の高性能化、産業機械需要拡大、電子機器小型化、精密部品需要増加などが挙げられます。
特に自動車産業では、軽量化や高耐久部品への要求が高まっており、焼結真鍮部品の採用が拡大しています。また、電気・電子機器分野では、高精度かつ複雑形状部品への需要増加が市場成長を支えています。
さらに、焼結技術は材料利用効率が高く、加工廃棄物削減につながることから、環境負荷低減やコスト効率改善にも貢献しています。
本レポートでは、米国の関税制度や国際政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
________________________________________
【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「ブッシング/ベアリング」「フィルター」「その他」に分類されています。「ブッシング/ベアリング」は耐摩耗性や低摩擦性能を活かして幅広い機械用途に利用されています。「フィルター」は多孔質構造を活用した流体制御用途で需要が拡大しています。
用途別では、「自動車産業」「電気・電子」「産業機械」「その他」に分類されています。特に自動車産業は最大市場となっており、エンジン部品や駆動系部品向け需要が市場成長を支えています。また、電気・電子分野でも高精度小型部品への需要が増加しています。
________________________________________
【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国を中心に製造業が集積しており、世界最大市場となっています。特に中国では自動車産業や電子機器産業の拡大を背景に焼結部品需要が増加しています。
日本市場では高精度製造技術への強みを背景に、高品質焼結部品需要が安定しています。韓国市場でも電子機器産業向け需要が成長しています。
北米市場では自動車産業や産業機械分野向け需要が市場成長を支えており、欧州市場では高効率機械部品や環境対応型製造技術への関心拡大が需要増加につながっています。
________________________________________
【競争環境】
市場には多数の焼結部品メーカーが参入しており、競争が活発化しています。主要企業としては、Pacific Sintered Metals、Precision Sintered Products、Richter Formteile、Investarm Srl、ASCO Sintering、TopTiTech、SAS Sinterizzati、BLUE、HM、Rainbow Ming Industrial、Soperb Machinery、Precision Sintered Partsなどが挙げられています。