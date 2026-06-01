大阪 SNS運用代行に新プラン登場--TikTok・Instagram月10本以上のショート動画を丸投げできる法人向けサービスをキングプロテアが2026年6月より提供開始
～～～累計動画制作1,500本以上・26アカウント運用実績を持つZ世代クリエイターチームが、大阪の店舗ビジネス・法人のSNS集客を一気通貫でサポート～～～
大阪 SNS運用代行の専門サービスを、TikTok・Instagramのショート動画起点で提供する株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、所在地：北海道札幌市）は、2026年6月より大阪エリアの店舗ビジネス・法人向けに特化したSNS運用代行プランの提供を正式に開始します。累計1,500本超の動画制作実績と26アカウントの同時運用で培ったノウハウを、大阪の中小企業・複数店舗オーナーに届けます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350883/images/bodyimage1】
大阪 SNS運用代行の現状と課題--なぜ「伸びない・続かない」が繰り返されるのか
総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内中小企業のSNS活用率は年々上昇しているにもかかわらず、「運用を内製で始めたが3ヶ月以内に投稿が止まった」という経験を持つ事業者は全体の60%超に上るとされています。大阪においても、飲食・美容・小売・クリニックなどの店舗ビジネスが密集しているにもかかわらず、「自社でTikTokを始めたが伸びない」「外注しても担当者が業種を理解していない」という声がキングプロテアへの相談件数（2026年1月～5月累計）の中で最も多いカテゴリーとなっています。
SNS運用が定着しない理由は、大きく3つの構造的な問題に集約されます。第一に「投稿の継続性の欠如」--担当者が本業と兼務するケースが多く、編集・投稿・分析まで回らなくなる。第二に「プラットフォームへの理解不足」--TikTokのアルゴリズムは2026年時点でも急速に変化しており、半年前の手法が通用しなくなることが頻繁に起きている。第三に「業種特有の文脈を持ったクリエイターの不在」--飲食店のターゲット属性や美容サロンの訴求ポイントを理解した上で台本・撮影・編集ができる人材を外部で確保することは、現実には非常に難しい。
キングプロテアは、これらの課題を「丸投げ×業種理解×Z世代の肌感」で解決することを主眼に、大阪 SNS運用代行サービスを設計しました。企画段階からクライアントの業種・客層・競合を丁寧にヒアリングし、TikTokとInstagramのアルゴリズムを日々実務で扱うZ世代クリエイターチームが、撮影・編集・投稿・分析・改善提案を一気通貫で実行します。「SNSはプロに任せて、本業に集中する」という環境を、月額固定のわかりやすい料金体系で提供します。
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大阪 SNS運用代行の3プラン全詳細--月8本から月10本以上・Meta広告運用まで選べる構成
大阪エリア向けに提供する今回の新プランは、クライアントの規模・目的・予算に合わせて3段階から選べる構成です。すべてのプランに共通するのは「企画・撮影・編集・投稿・レポート・アカウント設計」のフルセット提供という点で、部分委託ではなく「SNS運用をまるごと代行する」という方針を徹底しています。
【キャストに人気】キャスト運用プラン：月88,000円（税別）
夜職店舗のキャスト・ホスト個人アカウントの育成・運用を想定した入門プラン。月4本投稿・企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援を含む。個人アカウントのフォロワー増加と来店動線の確立を最短で実現する設計です。
【店舗事業者に人気】店舗SNS運用プラン：月177,000円（税別）
飲食・美容・クリニック・整体院などの店舗ビジネスを主な対象とした主力プラン。ショート動画月8本投稿・企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援に加え、Meta広告配信・運用も含む。「SNSで認知を作り、広告で刈り取る」二段構えの集客導線を一括で任せられます。
【法人様に人気】法人SNS運用プラン：月198,000円（税別）
複数店舗経営者・法人を対象とした最上位プラン。ショート動画月10本投稿・企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用を含む。26アカウントの同時運用で培った複数アカウント並走ノウハウを活かし、店舗が増えるほどスケールする集客体制を構築します。
3プランに共通する運用プロセスは以下の通りです。
まず初回ヒアリングでクライアントの業種・ターゲット・競合・既存SNSアカウントの状態を確認し、コンセプト・プロフィール・初動戦略を設計します。次に月次の撮影プランを策定し、店舗訪問・社長密着型の撮影を実施。編集・テロップ・SE・音源選定を経て投稿を行い、インサイトデータを毎月レポートとして提出、翌月の改善提案まで一貫して担当します。最低契約期間は6ヶ月を推奨しており、これはTikTokのアルゴリズムが安定した成果を出すまでに一定の継続期間が必要という実務データに基づく設計です。
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大阪 SNS運用代行を選ぶ際に確認すべき5つのチェックポイント
大阪でSNS運用代行を検討している事業者が「依頼する前に確認すべきこと」は何か。キングプロテアがこれまでの相談対応で蓄積したよくある失敗パターンをもとに、5つのチェックポイントを整理します。
1. 動画の企画・撮影・編集・投稿・分析が一社でできるか
部分委託（「編集だけ」「投稿だけ」）の場合、クライアントが工程間の連絡調整を担う必要が生じ、本業を圧迫します。一気通貫で対応できる体制かを確認することが重要です。
2. TikTokを実際に使っているクリエイターが担当するか
TikTokのトレンドは週単位で変化します。「SNSに詳しい」という説明だけでなく、担当者がTikTokをリアルに使い、アルゴリズムの変化を肌感で理解しているかを聞いてみることをおすすめします。
3. 業種特有の訴求ポイントを理解しているか
飲食店と美容クリニックでは、刺さる映像・言葉・尺・BGMがまったく異なります。過去に同業種の運用実績があるか、業種別のポートフォリオを見せてもらえるかを確認してください。
4. 月次レポートと改善提案がセットで提供されるか
投稿して終わり、ではなくインサイトデータを読み解き、翌月の戦略に反映するPDCAサイクルが回っているかどうかが、3ヶ月後・6ヶ月後の成果に大きく影響します。
5. 料金体系に追加費用が発生しないか
「基本料金は安いが、撮影費・広告費・レポート費が別途発生する」という構成のサービスも存在します。契約前に、何が含まれていて何が含まれていないかを明文化してもらうことが重要です。
キングプロテアは上記5点すべてを標準対応しています。特に「撮影・編集担当者がTikTokを日常的に使うZ世代クリエイターである」という点は、競合との最も大きな違いのひとつです。プラットフォームの文化を体で知っているチームが企画・撮影・編集まで担うことで、「なんかバズってる動画と見た目が違う」という仕上がりのズレを構造的に防ぎます。
大阪 SNS運用代行でよく聞かれる疑問--FAQ形式で徹底解説
大阪でSNS運用代行の導入を検討している事業者から、キングプロテアへの問い合わせの中で特に多かった質問に回答します。
Q1. 大阪に拠点がなくても依頼できますか？
はい、対応しています。キングプロテアは札幌本社のリモート体制を基盤としており、全国のクライアントへのオンライン対応が標準です。撮影が必要な場合は、大阪エリアへの訪問撮影または大阪在住の提携クリエイターとの連携により対応します。初回ヒアリングはZoom・Google Meetでの実施が可能です。
Q2. SNSのアカウントがまだゼロの状態から始められますか？
はい、アカウント設計から対応しています。コンセプト策定・プロフィール設計・初動の投稿戦略を含む「立ち上げ初期設計」が全プランに含まれています。0から始める場合も、最初の3ヶ月で方向性を固め、6ヶ月で成果の兆しが見える状態を目指した設計を行います。
Q3. どのくらいのフォロワー数・再生数が目安になりますか？
業種・アカウントの初期状態・投稿頻度によって異なるため、一律の数値提示は正確ではありません。ただし、キングプロテアの運用実績として、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）で384,000再生、株式会社CAICA様で328,000再生など、大型バズ案件を複数創出しています。目標値については初回ヒアリング時に業種・競合分析をもとに個別に設定します。
Q4. 撮影はどのように進めますか？
店舗訪問型・社長密着型の撮影を基本としています。撮影前に台本・絵コンテを作成し、当日の撮影をスムーズに進める設計です。大阪エリアへの訪問撮影スケジュールは月次で調整し、撮影当日の拘束時間を最小化することを優先します。
Q5. 途中で解約できますか？
最低契約期間は6ヶ月を推奨しています。これはSNS運用の性質上、3ヶ月未満での解約では成果が出る前に終了するケースが多く、クライアント・キングプロテア双方にとって望ましくないためです。詳細な契約条件は個別にご相談ください。
Q6. 夜職・水商売の店舗からの依頼は受けられますか？
はい、対応しています。キングプロテアは通常の店舗ビジネス向けSNS運用代行に加え、キャバクラ・ホスト・ラウンジ・ガールズバーなどの夜職店舗向けの専用プランも提供しています。業種特有のBAN対策・規約遵守ライティングを含む対応が可能です。
代表者コメント
「大阪の経営者の方々と話すたびに、SNSで発信することへの熱量はあるのに、リソース不足と専門知識の壁で続けられていないという現実を強く感じます。『やりたいけど手が回らない』『始めたけど伸びなかった』--この声は、北海道の中小企業の方々から聞くものとまったく同じです。TikTokをリアルに使っているZ世代のクリエイターチームが企画から分析まで担うことで、この問題を構造的に解決できると確信しています。
だからこそ、大阪 SNS運用代行サービスの設計においては、『任せたら本当に何もしなくていい』という状態をゴールに据えました。撮影の段取りから月次レポートの解説まで、クライアントの本業を一秒でも多く守ることへのこだわりが、今回の一気通貫モデルに込められています。部分委託の積み重ねではなく、同じ船に乗った仲間として走ることが、僕たちのやり方です。
累計1,500本以上の動画制作で見えてきた確信があります。バズる動画は偶然ではなく、業種への理解・プラットフォームへの肌感・継続の掛け算から生まれます。大阪のすべての店舗・法人が、SNSを通じて『伝わらない』から脱却し、売上という形で成果を手にできる未来を、僕たちキングプロテアは本気で一緒に作りにいきます。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年6月の大阪エリア向けSNS運用代行プラン正式提供を起点に、関西圏全体へのサービス展開を段階的に進めます。大阪・京都・神戸・奈良を含む関西主要都市の店舗ビジネス・法人が、TikTokとInstagramを活用した集客を「専門チームへの丸投げ」で実現できる体制を整えることを2026年度の最優先課題として位置づけています。
また、現在運用中の26アカウントで蓄積している業種別の勝ちパターン・アルゴリズム対応データを関西エリアの案件にも即座に反映できる体制を整備し、立ち上がりの早さと成果の再現性を高めます。TikTokライブ支援・ライバー育成プログラムについても、大阪エリアの夜職店舗・エンタメ事業者からの需要に応える形で提供範囲を拡大予定です。
SNSプラットフォームの進化に合わせてサービスを常にアップデートしながら、「動画とSNSを起点に、地方中小企業の『伝わらない』を売上に変える」というキングプロテアのミッションを、大阪・関西エリアでも実現していきます。2026年度末までに関西エリアの運用アカウント数（具体的な目標数値をクライアントから受領後に挿入）を達成することを目指します。
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート他）／夜職特化プラン／Meta広告運用／公式LINE構築・運用／MEO・SEO対策
・電話番号: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせフォーム: https://kingprotea.jp/contact/
配信元企業：株式会社キングプロテア
大阪 SNS運用代行の専門サービスを、TikTok・Instagramのショート動画起点で提供する株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、所在地：北海道札幌市）は、2026年6月より大阪エリアの店舗ビジネス・法人向けに特化したSNS運用代行プランの提供を正式に開始します。累計1,500本超の動画制作実績と26アカウントの同時運用で培ったノウハウを、大阪の中小企業・複数店舗オーナーに届けます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350883/images/bodyimage1】
大阪 SNS運用代行の現状と課題--なぜ「伸びない・続かない」が繰り返されるのか
総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内中小企業のSNS活用率は年々上昇しているにもかかわらず、「運用を内製で始めたが3ヶ月以内に投稿が止まった」という経験を持つ事業者は全体の60%超に上るとされています。大阪においても、飲食・美容・小売・クリニックなどの店舗ビジネスが密集しているにもかかわらず、「自社でTikTokを始めたが伸びない」「外注しても担当者が業種を理解していない」という声がキングプロテアへの相談件数（2026年1月～5月累計）の中で最も多いカテゴリーとなっています。
SNS運用が定着しない理由は、大きく3つの構造的な問題に集約されます。第一に「投稿の継続性の欠如」--担当者が本業と兼務するケースが多く、編集・投稿・分析まで回らなくなる。第二に「プラットフォームへの理解不足」--TikTokのアルゴリズムは2026年時点でも急速に変化しており、半年前の手法が通用しなくなることが頻繁に起きている。第三に「業種特有の文脈を持ったクリエイターの不在」--飲食店のターゲット属性や美容サロンの訴求ポイントを理解した上で台本・撮影・編集ができる人材を外部で確保することは、現実には非常に難しい。
キングプロテアは、これらの課題を「丸投げ×業種理解×Z世代の肌感」で解決することを主眼に、大阪 SNS運用代行サービスを設計しました。企画段階からクライアントの業種・客層・競合を丁寧にヒアリングし、TikTokとInstagramのアルゴリズムを日々実務で扱うZ世代クリエイターチームが、撮影・編集・投稿・分析・改善提案を一気通貫で実行します。「SNSはプロに任せて、本業に集中する」という環境を、月額固定のわかりやすい料金体系で提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350883/images/bodyimage2】
大阪 SNS運用代行の3プラン全詳細--月8本から月10本以上・Meta広告運用まで選べる構成
大阪エリア向けに提供する今回の新プランは、クライアントの規模・目的・予算に合わせて3段階から選べる構成です。すべてのプランに共通するのは「企画・撮影・編集・投稿・レポート・アカウント設計」のフルセット提供という点で、部分委託ではなく「SNS運用をまるごと代行する」という方針を徹底しています。
【キャストに人気】キャスト運用プラン：月88,000円（税別）
夜職店舗のキャスト・ホスト個人アカウントの育成・運用を想定した入門プラン。月4本投稿・企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援を含む。個人アカウントのフォロワー増加と来店動線の確立を最短で実現する設計です。
【店舗事業者に人気】店舗SNS運用プラン：月177,000円（税別）
飲食・美容・クリニック・整体院などの店舗ビジネスを主な対象とした主力プラン。ショート動画月8本投稿・企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援に加え、Meta広告配信・運用も含む。「SNSで認知を作り、広告で刈り取る」二段構えの集客導線を一括で任せられます。
【法人様に人気】法人SNS運用プラン：月198,000円（税別）
複数店舗経営者・法人を対象とした最上位プラン。ショート動画月10本投稿・企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用を含む。26アカウントの同時運用で培った複数アカウント並走ノウハウを活かし、店舗が増えるほどスケールする集客体制を構築します。
3プランに共通する運用プロセスは以下の通りです。
まず初回ヒアリングでクライアントの業種・ターゲット・競合・既存SNSアカウントの状態を確認し、コンセプト・プロフィール・初動戦略を設計します。次に月次の撮影プランを策定し、店舗訪問・社長密着型の撮影を実施。編集・テロップ・SE・音源選定を経て投稿を行い、インサイトデータを毎月レポートとして提出、翌月の改善提案まで一貫して担当します。最低契約期間は6ヶ月を推奨しており、これはTikTokのアルゴリズムが安定した成果を出すまでに一定の継続期間が必要という実務データに基づく設計です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350883/images/bodyimage3】
大阪 SNS運用代行を選ぶ際に確認すべき5つのチェックポイント
大阪でSNS運用代行を検討している事業者が「依頼する前に確認すべきこと」は何か。キングプロテアがこれまでの相談対応で蓄積したよくある失敗パターンをもとに、5つのチェックポイントを整理します。
1. 動画の企画・撮影・編集・投稿・分析が一社でできるか
部分委託（「編集だけ」「投稿だけ」）の場合、クライアントが工程間の連絡調整を担う必要が生じ、本業を圧迫します。一気通貫で対応できる体制かを確認することが重要です。
2. TikTokを実際に使っているクリエイターが担当するか
TikTokのトレンドは週単位で変化します。「SNSに詳しい」という説明だけでなく、担当者がTikTokをリアルに使い、アルゴリズムの変化を肌感で理解しているかを聞いてみることをおすすめします。
3. 業種特有の訴求ポイントを理解しているか
飲食店と美容クリニックでは、刺さる映像・言葉・尺・BGMがまったく異なります。過去に同業種の運用実績があるか、業種別のポートフォリオを見せてもらえるかを確認してください。
4. 月次レポートと改善提案がセットで提供されるか
投稿して終わり、ではなくインサイトデータを読み解き、翌月の戦略に反映するPDCAサイクルが回っているかどうかが、3ヶ月後・6ヶ月後の成果に大きく影響します。
5. 料金体系に追加費用が発生しないか
「基本料金は安いが、撮影費・広告費・レポート費が別途発生する」という構成のサービスも存在します。契約前に、何が含まれていて何が含まれていないかを明文化してもらうことが重要です。
キングプロテアは上記5点すべてを標準対応しています。特に「撮影・編集担当者がTikTokを日常的に使うZ世代クリエイターである」という点は、競合との最も大きな違いのひとつです。プラットフォームの文化を体で知っているチームが企画・撮影・編集まで担うことで、「なんかバズってる動画と見た目が違う」という仕上がりのズレを構造的に防ぎます。
大阪 SNS運用代行でよく聞かれる疑問--FAQ形式で徹底解説
大阪でSNS運用代行の導入を検討している事業者から、キングプロテアへの問い合わせの中で特に多かった質問に回答します。
Q1. 大阪に拠点がなくても依頼できますか？
はい、対応しています。キングプロテアは札幌本社のリモート体制を基盤としており、全国のクライアントへのオンライン対応が標準です。撮影が必要な場合は、大阪エリアへの訪問撮影または大阪在住の提携クリエイターとの連携により対応します。初回ヒアリングはZoom・Google Meetでの実施が可能です。
Q2. SNSのアカウントがまだゼロの状態から始められますか？
はい、アカウント設計から対応しています。コンセプト策定・プロフィール設計・初動の投稿戦略を含む「立ち上げ初期設計」が全プランに含まれています。0から始める場合も、最初の3ヶ月で方向性を固め、6ヶ月で成果の兆しが見える状態を目指した設計を行います。
Q3. どのくらいのフォロワー数・再生数が目安になりますか？
業種・アカウントの初期状態・投稿頻度によって異なるため、一律の数値提示は正確ではありません。ただし、キングプロテアの運用実績として、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）で384,000再生、株式会社CAICA様で328,000再生など、大型バズ案件を複数創出しています。目標値については初回ヒアリング時に業種・競合分析をもとに個別に設定します。
Q4. 撮影はどのように進めますか？
店舗訪問型・社長密着型の撮影を基本としています。撮影前に台本・絵コンテを作成し、当日の撮影をスムーズに進める設計です。大阪エリアへの訪問撮影スケジュールは月次で調整し、撮影当日の拘束時間を最小化することを優先します。
Q5. 途中で解約できますか？
最低契約期間は6ヶ月を推奨しています。これはSNS運用の性質上、3ヶ月未満での解約では成果が出る前に終了するケースが多く、クライアント・キングプロテア双方にとって望ましくないためです。詳細な契約条件は個別にご相談ください。
Q6. 夜職・水商売の店舗からの依頼は受けられますか？
はい、対応しています。キングプロテアは通常の店舗ビジネス向けSNS運用代行に加え、キャバクラ・ホスト・ラウンジ・ガールズバーなどの夜職店舗向けの専用プランも提供しています。業種特有のBAN対策・規約遵守ライティングを含む対応が可能です。
代表者コメント
「大阪の経営者の方々と話すたびに、SNSで発信することへの熱量はあるのに、リソース不足と専門知識の壁で続けられていないという現実を強く感じます。『やりたいけど手が回らない』『始めたけど伸びなかった』--この声は、北海道の中小企業の方々から聞くものとまったく同じです。TikTokをリアルに使っているZ世代のクリエイターチームが企画から分析まで担うことで、この問題を構造的に解決できると確信しています。
だからこそ、大阪 SNS運用代行サービスの設計においては、『任せたら本当に何もしなくていい』という状態をゴールに据えました。撮影の段取りから月次レポートの解説まで、クライアントの本業を一秒でも多く守ることへのこだわりが、今回の一気通貫モデルに込められています。部分委託の積み重ねではなく、同じ船に乗った仲間として走ることが、僕たちのやり方です。
累計1,500本以上の動画制作で見えてきた確信があります。バズる動画は偶然ではなく、業種への理解・プラットフォームへの肌感・継続の掛け算から生まれます。大阪のすべての店舗・法人が、SNSを通じて『伝わらない』から脱却し、売上という形で成果を手にできる未来を、僕たちキングプロテアは本気で一緒に作りにいきます。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年6月の大阪エリア向けSNS運用代行プラン正式提供を起点に、関西圏全体へのサービス展開を段階的に進めます。大阪・京都・神戸・奈良を含む関西主要都市の店舗ビジネス・法人が、TikTokとInstagramを活用した集客を「専門チームへの丸投げ」で実現できる体制を整えることを2026年度の最優先課題として位置づけています。
また、現在運用中の26アカウントで蓄積している業種別の勝ちパターン・アルゴリズム対応データを関西エリアの案件にも即座に反映できる体制を整備し、立ち上がりの早さと成果の再現性を高めます。TikTokライブ支援・ライバー育成プログラムについても、大阪エリアの夜職店舗・エンタメ事業者からの需要に応える形で提供範囲を拡大予定です。
SNSプラットフォームの進化に合わせてサービスを常にアップデートしながら、「動画とSNSを起点に、地方中小企業の『伝わらない』を売上に変える」というキングプロテアのミッションを、大阪・関西エリアでも実現していきます。2026年度末までに関西エリアの運用アカウント数（具体的な目標数値をクライアントから受領後に挿入）を達成することを目指します。
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート他）／夜職特化プラン／Meta広告運用／公式LINE構築・運用／MEO・SEO対策
・電話番号: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせフォーム: https://kingprotea.jp/contact/
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