大阪 SNS運用を丸投げで任せるなら--累計動画1,500本超・26アカウント同時運用のキングプロテアが大阪エリア対応を本格開始
～～～TikTok・Instagramショート動画起点の集客設計を、大阪の店舗ビジネス・中小企業に提供開始。Z世代クリエイターチームが企画から編集・投稿・分析まで一気通貫で対応～～～
大阪 SNS運用を専門チームに丸投げできるサービスとして、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、拠点：北海道札幌市）は2026年5月30日より大阪エリアへの対応受付を正式に開始した。TikTok・Instagramのショート動画を起点に企画・台本・撮影・編集・投稿・分析までを内製クリエイターチームが一気通貫で担い、大阪の店舗ビジネス・中小企業が本業に集中できる環境を提供する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350877/images/bodyimage1】
大阪 SNS運用の現状と課題--なぜ今、専門代行が求められているのか
大阪は全国有数の店舗密集エリアであり、飲食・美容・小売・クリニック・整体院・宿泊業など、BtoC型の店舗ビジネスが激しく競合する市場だ。その一方で、SNS活用の格差が急速に広がっている。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、動画コンテンツを活用したSNSマーケティングに取り組む中小企業は全体の約28%にとどまり、残る72%は「やりたいが手が回らない」「投稿してみたが伸びない」「続かない」という状況に陥っている。
大阪の経営者・店舗オーナーからよく聞かれる声は「TikTokに挑戦したけど1本も再生されなかった」「Instagramを毎日更新しているのにフォロワーが増えない」というものだ。この失敗の根本原因は、プラットフォームごとのアルゴリズムとユーザー行動を「肌感」で理解していないことにある。TikTokでバズる動画の構造は、Instagramリールとは根本的に異なる。尺・テロップのタイミング・BGM選定・冒頭3秒の引きの作り方--これらを業種別・ターゲット別に最適化する専門知識と実戦データが、再生数と集客成果を分ける最大の要因となっている。
株式会社キングプロテアは、札幌を拠点としながら累計26アカウントの同時運用で蓄積した業種別の勝ちパターンデータを持つ。飲食・美容・クリニック・整体・チョコレートブランドなど多業種での実績から導き出されたフォーマットを、大阪の案件にも即日適用できる体制を整えた。地域密着の撮影が必要な案件については出張対応も可能であり、遠隔でのディレクション・編集・投稿管理を組み合わせたハイブリッド支援を標準提供する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350877/images/bodyimage2】
大阪 SNS運用をキングプロテアに依頼するとどうなるのか--サービスの全詳細
大阪 SNS運用代行サービスの具体的な内容と流れを、契約から運用開始まで段階を追って説明する。
**ステップ1：初回ヒアリング・アカウント診断（無料）**
ビデオ会議で現状のSNS状況・ターゲット顧客・競合環境・売上目標をヒアリング。現在運用中のアカウントがあれば無料でインサイト診断を実施し、「伸びない原因」を特定する。
**ステップ2：アカウント設計・コンセプト策定**
業種・ターゲット・地域性（大阪の商習慣・集客ニーズ）を踏まえた運用コンセプトを設計。TikTokとInstagramでは投稿の切り口と訴求軸が異なるため、媒体ごとに戦略を分けた設計書を作成する。プロフィール文・ハイライト構成・固定投稿の設計もこの段階で完了させる。
**ステップ3：月次運用（ショート動画制作・投稿・分析）**
大阪 SNS運用を専門チームに丸投げできるサービスとして、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、拠点：北海道札幌市）は2026年5月30日より大阪エリアへの対応受付を正式に開始した。TikTok・Instagramのショート動画を起点に企画・台本・撮影・編集・投稿・分析までを内製クリエイターチームが一気通貫で担い、大阪の店舗ビジネス・中小企業が本業に集中できる環境を提供する。
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大阪 SNS運用の現状と課題--なぜ今、専門代行が求められているのか
大阪は全国有数の店舗密集エリアであり、飲食・美容・小売・クリニック・整体院・宿泊業など、BtoC型の店舗ビジネスが激しく競合する市場だ。その一方で、SNS活用の格差が急速に広がっている。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、動画コンテンツを活用したSNSマーケティングに取り組む中小企業は全体の約28%にとどまり、残る72%は「やりたいが手が回らない」「投稿してみたが伸びない」「続かない」という状況に陥っている。
大阪の経営者・店舗オーナーからよく聞かれる声は「TikTokに挑戦したけど1本も再生されなかった」「Instagramを毎日更新しているのにフォロワーが増えない」というものだ。この失敗の根本原因は、プラットフォームごとのアルゴリズムとユーザー行動を「肌感」で理解していないことにある。TikTokでバズる動画の構造は、Instagramリールとは根本的に異なる。尺・テロップのタイミング・BGM選定・冒頭3秒の引きの作り方--これらを業種別・ターゲット別に最適化する専門知識と実戦データが、再生数と集客成果を分ける最大の要因となっている。
株式会社キングプロテアは、札幌を拠点としながら累計26アカウントの同時運用で蓄積した業種別の勝ちパターンデータを持つ。飲食・美容・クリニック・整体・チョコレートブランドなど多業種での実績から導き出されたフォーマットを、大阪の案件にも即日適用できる体制を整えた。地域密着の撮影が必要な案件については出張対応も可能であり、遠隔でのディレクション・編集・投稿管理を組み合わせたハイブリッド支援を標準提供する。
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大阪 SNS運用をキングプロテアに依頼するとどうなるのか--サービスの全詳細
大阪 SNS運用代行サービスの具体的な内容と流れを、契約から運用開始まで段階を追って説明する。
**ステップ1：初回ヒアリング・アカウント診断（無料）**
ビデオ会議で現状のSNS状況・ターゲット顧客・競合環境・売上目標をヒアリング。現在運用中のアカウントがあれば無料でインサイト診断を実施し、「伸びない原因」を特定する。
**ステップ2：アカウント設計・コンセプト策定**
業種・ターゲット・地域性（大阪の商習慣・集客ニーズ）を踏まえた運用コンセプトを設計。TikTokとInstagramでは投稿の切り口と訴求軸が異なるため、媒体ごとに戦略を分けた設計書を作成する。プロフィール文・ハイライト構成・固定投稿の設計もこの段階で完了させる。
**ステップ3：月次運用（ショート動画制作・投稿・分析）**