名古屋 SNS運用代行なら株式会社キングプロテアが選ばれる理由--累計1,500本超の動画制作実績を持つZ世代チームが本格始動
～～～名古屋エリアの店舗・中小企業向けに、TikTok・Instagram運用代行を提供開始。丸投げで結果を出すSNSプロ集団が、東海圏の「伝わらない」を売上に変える～～～
名古屋 SNS運用代行の選択肢として、2026年5月30日、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、本拠地：北海道札幌市）は東海・名古屋エリアの店舗ビジネス・中小企業向けにTikTok・Instagram運用代行サービスの提供を本格開始したことを発表します。累計1,500本超の動画制作実績とZ世代クリエイターチームの「肌感」を武器に、名古屋の「SNSをやりたいけど続かない」という経営者の課題を解決します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350863/images/bodyimage1】
名古屋 SNS運用の現状と課題--「始めたけど伸びない」が最も多い声
名古屋 SNS運用を巡る現状を整理すると、東海エリアの中小企業・店舗ビジネスにおいてSNSへの関心は急速に高まっている一方、実際に成果を出せている事業者はごく一部にとどまっています。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、国内中小企業のデジタルマーケティング活用率は依然として大企業の3分の1以下であり、特に「SNSを始めたが半年以内に更新が止まった」経験を持つ事業者は調査対象の60%超にのぼると報告されています。
株式会社キングプロテアがこれまで全国の相談者30件以上と対話してきた実感としても、最もよく聞かれる言葉は「自分たちで投稿してみたが全然伸びなかった」「何を撮れば良いかわからない」「編集に時間がかかりすぎて本業に集中できない」の3点に集約されます。この声は全相談案件の約65%を占めており、SNSで成果を出せないことの根本原因が「意欲の欠如」ではなく「正しいフォーマット・運用体制の欠如」であることを示しています。
特に名古屋・東海エリアは、飲食・製造・小売・サービス業など店舗型ビジネスの集積地であるにもかかわらず、TikTokネイティブの動画運用を専門とする代行会社の選択肢が全国的に見ても少ない地域です。SNSの成果は「アルゴリズムの理解×継続投稿×企画力」の掛け算で決まりますが、これをすべて内製で賄うことは、日々の営業・接客・管理業務を抱える経営者には現実的ではありません。
こうした背景を受け、キングプロテアは「名古屋の店舗・中小企業のSNS運用を丸ごと引き受ける」サービスを名古屋エリアへ正式展開することを決定しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350863/images/bodyimage2】
名古屋 SNS運用代行サービスの全詳細--3つのプラン・対象業種・運用の流れを一挙公開
名古屋 SNS運用代行として株式会社キングプロテアが提供するサービスは、TikTok・Instagram・YouTubeショートの3媒体を主軸に、企画から分析・改善報告まで全工程を内製クリエイターチームが担います。以下に、プラン構成・含まれる内容・運用の流れを詳細に公開します。
【提供プラン一覧】
・キャストプラン（月額88,000円～）：月4本投稿、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援。夜職・キャスト個人アカウントはもちろん、個人事業主・小規模店舗にも対応。
・店舗SNS運用プラン（月額177,000円～）：ショート動画月8本投稿、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用を含む。飲食・美容・クリニック・整体院・小売など店舗ビジネス全般向け。
・法人SNS運用プラン（月額198,000円～）：ショート動画月10本投稿、上記全機能に加えMeta広告の包括運用も標準搭載。複数店舗・成長フェーズの中小企業に推奨。
名古屋 SNS運用代行の選択肢として、2026年5月30日、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、本拠地：北海道札幌市）は東海・名古屋エリアの店舗ビジネス・中小企業向けにTikTok・Instagram運用代行サービスの提供を本格開始したことを発表します。累計1,500本超の動画制作実績とZ世代クリエイターチームの「肌感」を武器に、名古屋の「SNSをやりたいけど続かない」という経営者の課題を解決します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350863/images/bodyimage1】
名古屋 SNS運用の現状と課題--「始めたけど伸びない」が最も多い声
名古屋 SNS運用を巡る現状を整理すると、東海エリアの中小企業・店舗ビジネスにおいてSNSへの関心は急速に高まっている一方、実際に成果を出せている事業者はごく一部にとどまっています。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、国内中小企業のデジタルマーケティング活用率は依然として大企業の3分の1以下であり、特に「SNSを始めたが半年以内に更新が止まった」経験を持つ事業者は調査対象の60%超にのぼると報告されています。
株式会社キングプロテアがこれまで全国の相談者30件以上と対話してきた実感としても、最もよく聞かれる言葉は「自分たちで投稿してみたが全然伸びなかった」「何を撮れば良いかわからない」「編集に時間がかかりすぎて本業に集中できない」の3点に集約されます。この声は全相談案件の約65%を占めており、SNSで成果を出せないことの根本原因が「意欲の欠如」ではなく「正しいフォーマット・運用体制の欠如」であることを示しています。
特に名古屋・東海エリアは、飲食・製造・小売・サービス業など店舗型ビジネスの集積地であるにもかかわらず、TikTokネイティブの動画運用を専門とする代行会社の選択肢が全国的に見ても少ない地域です。SNSの成果は「アルゴリズムの理解×継続投稿×企画力」の掛け算で決まりますが、これをすべて内製で賄うことは、日々の営業・接客・管理業務を抱える経営者には現実的ではありません。
こうした背景を受け、キングプロテアは「名古屋の店舗・中小企業のSNS運用を丸ごと引き受ける」サービスを名古屋エリアへ正式展開することを決定しました。
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名古屋 SNS運用代行サービスの全詳細--3つのプラン・対象業種・運用の流れを一挙公開
名古屋 SNS運用代行として株式会社キングプロテアが提供するサービスは、TikTok・Instagram・YouTubeショートの3媒体を主軸に、企画から分析・改善報告まで全工程を内製クリエイターチームが担います。以下に、プラン構成・含まれる内容・運用の流れを詳細に公開します。
【提供プラン一覧】
・キャストプラン（月額88,000円～）：月4本投稿、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援。夜職・キャスト個人アカウントはもちろん、個人事業主・小規模店舗にも対応。
・店舗SNS運用プラン（月額177,000円～）：ショート動画月8本投稿、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用を含む。飲食・美容・クリニック・整体院・小売など店舗ビジネス全般向け。
・法人SNS運用プラン（月額198,000円～）：ショート動画月10本投稿、上記全機能に加えMeta広告の包括運用も標準搭載。複数店舗・成長フェーズの中小企業に推奨。