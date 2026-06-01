仙台 SNS運用の新定番が登場--株式会社キングプロテアが仙台エリアへのSNS運用代行サービス提供を正式発表
～～～累計動画制作1,500本超・26アカウント運用のZ世代クリエイターチームが、仙台の店舗ビジネスをバズらせる～～～
仙台 SNS運用の新しいスタンダードを打ち立てるべく、TikTok・Instagramショート動画を起点とした集客設計を得意とする株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔、所在地：北海道札幌市）は、2026年5月30日より仙台エリアを対象とするSNS運用代行サービスの提供を正式に開始します。累計1,500本超の動画制作と26アカウントの同時運用で培った勝ちパターンを、仙台の店舗ビジネス・中小企業に届けます。
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仙台 SNS運用の現状と課題--なぜ今、専門代行が求められるのか
仙台を含む地方都市の中小企業・店舗ビジネスにおいて、SNSを活用した集客は急速に重要性を増しています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のソーシャルメディア利用率は全年代平均で80.0%を超え、消費者の「お店探し」行動においても検索エンジンからSNSへの移行が顕著です。特にTikTokとInstagramのショート動画は、飲食・美容・整体・クリニックなど店舗型ビジネスの新規集客において、従来のチラシや検索広告を超える即効性を示すケースが増えています。
しかし、仙台の中小企業経営者からは「SNSをやらなきゃとわかっているが、撮影・編集・投稿を毎日続けるリソースがない」「自社で投稿してみたが再生数が伸びず、何が悪いのかわからない」「インフルエンサーへの単発依頼は高コストで継続できない」という声が絶えません。これはキングプロテアが全国のクライアントと向き合う中で、相談の大半を占める共通課題です。
株式会社キングプロテアはこうした現実に向き合い、企画・台本・撮影・編集・投稿・分析・改善までを内製クリエイターチームで完結させる「丸投げ型SNS運用代行」を仙台エリアに正式展開します。経営者が本業に集中できる環境を整えることこそが、売上を動かす最短経路だという考え方が、このサービスの根幹にあります。
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仙台 SNS運用代行サービスの全詳細--プラン内容・対象業種・料金体系を一挙公開
今回、仙台エリアに提供するSNS運用代行サービスは、TikTok・Instagram・YouTubeショートの3媒体をカバーする体制を標準とします。プランは対象規模・目的別に3種類を用意しています。
**ライト運用プラン**は、1店舗・個人事業を対象にショート動画月8本前後の投稿を基本に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計を包括します。**店舗SNS運用プラン**（177,000円／月）は、ショート動画月8本投稿に加えてMeta広告配信・運用、TikTokライブ支援まで対応し、店舗型ビジネスに最もフィットする構成です。**法人SNS運用プラン**（198,000円／月）は、ショート動画月10本投稿・Meta広告運用・TikTokライブ支援をセットにした法人向けの主力プランです。
対応業種は、飲食店・美容サロン・小売店・クリニック・整体院・宿泊業など、BtoCの店舗型ビジネス全般。「社長・スタッフの顔が出る発信」と相性が良く、仙台エリアの商圏特性に合わせた企画設計も行います。また、通常運用代行ラインに加え、夜職（キャバクラ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー等）向けの特化プランもオプションで提供しており、業種を問わず幅広いニーズに対応できる体制を整えています。
全プラン共通で、アカウント設計・プロフィール最適化・コメント運用・月次インサイト分析レポートを含みます。最低推奨契約期間は6ヶ月。SNSアカウントは「育てる」ものであり、短期的な数字だけでなく、6ヶ月後・1年後の集客基盤を一緒に構築することを重視します。
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仙台 SNS運用の成果事例--他エリアで証明された「バズから売上へ」の実績データ
仙台エリアへの正式展開にあたり、キングプロテアがこれまで全国のクライアントと積み上げてきた成果事例を公開します。これらは仙台での運用でも再現性のある設計の根拠となります。
TikTok・Instagram運用においては、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）で384,000再生、株式会社CAICA様で328,000再生、株式会社マーズデザイン様で88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様で76,000再生、株式会社enDjoy様で累計15万再生突破という数字を記録しています。いずれもインフルエンサーへの依頼ではなく、企業・店舗の公式アカウントをチームで育てた結果です。
売上面の成果としては、手結整体院様でLINE活用を組み合わせた支援1ヶ月目に前年比166%の売上アップ（月商75万円→125万円）を実現。宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティング・クリエイティブPDCAによりCPAを従前の8～12万円から2万円へ改善し、広告費を変えずに売上5倍を達成しています。
これらの成果に共通するのは「動画→SNS→プロフィール→公式LINE・予約」という最短導線の設計です。バズらせることを目的にするのではなく、バズを売上に変える仕組みを先に設計してから動画を作る--この順番がキングプロテアの運用設計における最大のこだわりです。仙台エリアのクライアントに対しても、同じフレームワークを適用します。
仙台 SNS運用でよくある失敗と、プロ代行で解決できること--Q&Aで徹底解説
仙台の中小企業・店舗経営者からよく寄せられる疑問と、キングプロテアの実務から導き出した回答をQ&A形式でまとめます。
**Q. 自社でTikTokを始めたが全く伸びなかった。代行に変えても効果はあるか？**
A. 「伸びない」原因のほとんどは企画構成・尺・最初の3秒の設計ミスです。キングプロテアでは26アカウントの同時運用データから業種別の「伸びるフォーマット」を把握しており、既存アカウントのリデザインから対応します。
**Q. 撮影はどのように行うのか？来仙してもらえるか？**
A. 店舗密着・社長密着型の撮影を基本とし、仙台エリアへの出張撮影にも対応します。撮影頻度・スケジュールはプランと立地に応じて個別設計します。詳細は問い合わせ時にご確認ください。
**Q. 月10本の動画を作ってもらうと、自社のブランドイメージと乖離しないか？**
A. 初回のアカウント設計フェーズで、ブランドガイドライン・トーン&マナー・NGワードをヒアリングし、台本・編集スタイルに反映します。投稿前の確認フローも設けており、内容に納得してから公開する体制です。
**Q. 効果が出るまでどのくらいかかるか？**
A. アカウントの状態・業種・投稿頻度によって異なりますが、フォロワー0の新規アカウントで最初のバズ動画（1万再生超）が出るまで平均2～3ヶ月のデータがあります（キングプロテア調べ・複数アカウント実績より）。そのため6ヶ月以上の継続運用を推奨しています。
**Q. SNS運用以外（Web広告・SEO・LINE）も依頼できるか？**
A. Meta広告（Facebook・Instagram）運用および公式LINE構築は、上位プランに含まれています。SEO対策・LP制作は個別相談に応じます。
これらの疑問は、仙台だけでなく全国共通の「SNS運用あるある」です。「とりあえず投稿してみたが続かなかった」という経験を持つ経営者ほど、プロのチームへの移行で劇的に変化するケースが多いのが現実です。
代表者コメント
「これまで多くの経営者と話してきて、痛感することがあります。SNSをやらなきゃとわかっている。でも、撮影・編集・投稿・分析を全部自分でやり続けるのは無理だとも知っている。その板挟みで、結局何もできないまま時間が過ぎていく--そういうケースが本当に多い。だから僕たちは『丸投げしていい』という選択肢を、仙台の経営者にも届けたいと思いました。
キングプロテアのチームは、TikTokをリアルに使い倒しているZ世代のクリエイターが中心です。アルゴリズムを数字で追うだけでなく、自分たちもユーザーとしてプラットフォームを肌で感じている。だから『なぜこの動画がバズったか』を体感として理解できる。その感覚を、仙台の飲食・美容・整体・小売といった店舗ビジネスに注入することが、僕たちにしかできない価値だと思っています。
仙台 SNS運用の世界に、本気で結果を出すチームを届けにいきます。バズらせて終わりではなく、バズを売上に変える導線まで一緒に設計する。それが僕たちのやり方です。仙台の経営者の皆さんと、同じ船に乗って夢を叶えていきたい。」
（株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔）
サービス概要
・サービス名: SNS運用代行サービス（TikTok・Instagram・YouTubeショート対応）
・提供開始: 2026年5月30日
・対応エリア: 仙台エリアを含む全国（出張撮影対応）
・プラン: ライト運用プラン／店舗SNS運用プラン（177,000円／月）／法人SNS運用プラン（198,000円／月）
・対応業種: 飲食店・美容サロン・小売店・クリニック・整体院・宿泊業など店舗型ビジネス全般（夜職特化プランあり）
・最低推奨契約期間: 3ヶ月
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせ: info@kingprotea.jp / 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・Webフォーム: https://kingprotea.jp/contact/
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・所在地: 北海道札幌市（※詳細住所は調整中）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート他）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築、MEO・SEO対策、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・メディア掲載: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpressなど累計56～68社
・電話: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
仙台 SNS運用の新しいスタンダードを打ち立てるべく、TikTok・Instagramショート動画を起点とした集客設計を得意とする株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔、所在地：北海道札幌市）は、2026年5月30日より仙台エリアを対象とするSNS運用代行サービスの提供を正式に開始します。累計1,500本超の動画制作と26アカウントの同時運用で培った勝ちパターンを、仙台の店舗ビジネス・中小企業に届けます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350847/images/bodyimage1】
仙台 SNS運用の現状と課題--なぜ今、専門代行が求められるのか
仙台を含む地方都市の中小企業・店舗ビジネスにおいて、SNSを活用した集客は急速に重要性を増しています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のソーシャルメディア利用率は全年代平均で80.0%を超え、消費者の「お店探し」行動においても検索エンジンからSNSへの移行が顕著です。特にTikTokとInstagramのショート動画は、飲食・美容・整体・クリニックなど店舗型ビジネスの新規集客において、従来のチラシや検索広告を超える即効性を示すケースが増えています。
しかし、仙台の中小企業経営者からは「SNSをやらなきゃとわかっているが、撮影・編集・投稿を毎日続けるリソースがない」「自社で投稿してみたが再生数が伸びず、何が悪いのかわからない」「インフルエンサーへの単発依頼は高コストで継続できない」という声が絶えません。これはキングプロテアが全国のクライアントと向き合う中で、相談の大半を占める共通課題です。
株式会社キングプロテアはこうした現実に向き合い、企画・台本・撮影・編集・投稿・分析・改善までを内製クリエイターチームで完結させる「丸投げ型SNS運用代行」を仙台エリアに正式展開します。経営者が本業に集中できる環境を整えることこそが、売上を動かす最短経路だという考え方が、このサービスの根幹にあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350847/images/bodyimage2】
仙台 SNS運用代行サービスの全詳細--プラン内容・対象業種・料金体系を一挙公開
今回、仙台エリアに提供するSNS運用代行サービスは、TikTok・Instagram・YouTubeショートの3媒体をカバーする体制を標準とします。プランは対象規模・目的別に3種類を用意しています。
**ライト運用プラン**は、1店舗・個人事業を対象にショート動画月8本前後の投稿を基本に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計を包括します。**店舗SNS運用プラン**（177,000円／月）は、ショート動画月8本投稿に加えてMeta広告配信・運用、TikTokライブ支援まで対応し、店舗型ビジネスに最もフィットする構成です。**法人SNS運用プラン**（198,000円／月）は、ショート動画月10本投稿・Meta広告運用・TikTokライブ支援をセットにした法人向けの主力プランです。
対応業種は、飲食店・美容サロン・小売店・クリニック・整体院・宿泊業など、BtoCの店舗型ビジネス全般。「社長・スタッフの顔が出る発信」と相性が良く、仙台エリアの商圏特性に合わせた企画設計も行います。また、通常運用代行ラインに加え、夜職（キャバクラ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー等）向けの特化プランもオプションで提供しており、業種を問わず幅広いニーズに対応できる体制を整えています。
全プラン共通で、アカウント設計・プロフィール最適化・コメント運用・月次インサイト分析レポートを含みます。最低推奨契約期間は6ヶ月。SNSアカウントは「育てる」ものであり、短期的な数字だけでなく、6ヶ月後・1年後の集客基盤を一緒に構築することを重視します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350847/images/bodyimage3】
仙台 SNS運用の成果事例--他エリアで証明された「バズから売上へ」の実績データ
仙台エリアへの正式展開にあたり、キングプロテアがこれまで全国のクライアントと積み上げてきた成果事例を公開します。これらは仙台での運用でも再現性のある設計の根拠となります。
TikTok・Instagram運用においては、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）で384,000再生、株式会社CAICA様で328,000再生、株式会社マーズデザイン様で88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様で76,000再生、株式会社enDjoy様で累計15万再生突破という数字を記録しています。いずれもインフルエンサーへの依頼ではなく、企業・店舗の公式アカウントをチームで育てた結果です。
売上面の成果としては、手結整体院様でLINE活用を組み合わせた支援1ヶ月目に前年比166%の売上アップ（月商75万円→125万円）を実現。宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティング・クリエイティブPDCAによりCPAを従前の8～12万円から2万円へ改善し、広告費を変えずに売上5倍を達成しています。
これらの成果に共通するのは「動画→SNS→プロフィール→公式LINE・予約」という最短導線の設計です。バズらせることを目的にするのではなく、バズを売上に変える仕組みを先に設計してから動画を作る--この順番がキングプロテアの運用設計における最大のこだわりです。仙台エリアのクライアントに対しても、同じフレームワークを適用します。
仙台 SNS運用でよくある失敗と、プロ代行で解決できること--Q&Aで徹底解説
仙台の中小企業・店舗経営者からよく寄せられる疑問と、キングプロテアの実務から導き出した回答をQ&A形式でまとめます。
**Q. 自社でTikTokを始めたが全く伸びなかった。代行に変えても効果はあるか？**
A. 「伸びない」原因のほとんどは企画構成・尺・最初の3秒の設計ミスです。キングプロテアでは26アカウントの同時運用データから業種別の「伸びるフォーマット」を把握しており、既存アカウントのリデザインから対応します。
**Q. 撮影はどのように行うのか？来仙してもらえるか？**
A. 店舗密着・社長密着型の撮影を基本とし、仙台エリアへの出張撮影にも対応します。撮影頻度・スケジュールはプランと立地に応じて個別設計します。詳細は問い合わせ時にご確認ください。
**Q. 月10本の動画を作ってもらうと、自社のブランドイメージと乖離しないか？**
A. 初回のアカウント設計フェーズで、ブランドガイドライン・トーン&マナー・NGワードをヒアリングし、台本・編集スタイルに反映します。投稿前の確認フローも設けており、内容に納得してから公開する体制です。
**Q. 効果が出るまでどのくらいかかるか？**
A. アカウントの状態・業種・投稿頻度によって異なりますが、フォロワー0の新規アカウントで最初のバズ動画（1万再生超）が出るまで平均2～3ヶ月のデータがあります（キングプロテア調べ・複数アカウント実績より）。そのため6ヶ月以上の継続運用を推奨しています。
**Q. SNS運用以外（Web広告・SEO・LINE）も依頼できるか？**
A. Meta広告（Facebook・Instagram）運用および公式LINE構築は、上位プランに含まれています。SEO対策・LP制作は個別相談に応じます。
これらの疑問は、仙台だけでなく全国共通の「SNS運用あるある」です。「とりあえず投稿してみたが続かなかった」という経験を持つ経営者ほど、プロのチームへの移行で劇的に変化するケースが多いのが現実です。
代表者コメント
「これまで多くの経営者と話してきて、痛感することがあります。SNSをやらなきゃとわかっている。でも、撮影・編集・投稿・分析を全部自分でやり続けるのは無理だとも知っている。その板挟みで、結局何もできないまま時間が過ぎていく--そういうケースが本当に多い。だから僕たちは『丸投げしていい』という選択肢を、仙台の経営者にも届けたいと思いました。
キングプロテアのチームは、TikTokをリアルに使い倒しているZ世代のクリエイターが中心です。アルゴリズムを数字で追うだけでなく、自分たちもユーザーとしてプラットフォームを肌で感じている。だから『なぜこの動画がバズったか』を体感として理解できる。その感覚を、仙台の飲食・美容・整体・小売といった店舗ビジネスに注入することが、僕たちにしかできない価値だと思っています。
仙台 SNS運用の世界に、本気で結果を出すチームを届けにいきます。バズらせて終わりではなく、バズを売上に変える導線まで一緒に設計する。それが僕たちのやり方です。仙台の経営者の皆さんと、同じ船に乗って夢を叶えていきたい。」
（株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔）
・サービス名: SNS運用代行サービス（TikTok・Instagram・YouTubeショート対応）
・提供開始: 2026年5月30日
・対応エリア: 仙台エリアを含む全国（出張撮影対応）
・プラン: ライト運用プラン／店舗SNS運用プラン（177,000円／月）／法人SNS運用プラン（198,000円／月）
・対応業種: 飲食店・美容サロン・小売店・クリニック・整体院・宿泊業など店舗型ビジネス全般（夜職特化プランあり）
・最低推奨契約期間: 3ヶ月
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせ: info@kingprotea.jp / 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・Webフォーム: https://kingprotea.jp/contact/
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・所在地: 北海道札幌市（※詳細住所は調整中）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート他）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築、MEO・SEO対策、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・メディア掲載: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpressなど累計56～68社
・電話: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
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