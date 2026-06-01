エヌ・エイ・シー・ケア、茨城県茨城町より「特定健康診査未受診者対策事業」を受託
ITを活用したヘルスケア事業を展開する、株式会社エヌ・エイ・シー・ケア（所在地：東京都千代田区、代表取締役：山崎 直人）は、茨城県茨城町が実施する「特定健康診査未受診者対策事業」を3年連続で受託したことを2026年6月1日に発表しました。
【茨城町の概要】
茨城町は茨城県のほぼ中央に位置し、海水と淡水が混じる汽水湖「涸沼（ひぬま）」が知られています。また、水戸市に隣接する立地条件から生活環境にも恵まれており、都市部と農村部が調和した町として発展を続けています。町の人口は約3万人（令和8年3月末現在、住民基本台帳）となっています。
茨城町国民健康保険データヘルス計画によると、令和4年度の入院医療費では「虚血性心疾患」や「脳梗塞」が上位を占めており、外来医療費では「糖尿病」が最も高額で、全体の約1割を占めています。加えて、「腎不全」も比較的高い割合を示しています。これらの状況を踏まえると、生活習慣病の予防や重症化予防に取り組むことに加え、病気の早期発見につながる特定健診の受診率向上を図ることは、医療費の適正化と町民の健康維持の観点から重要であると考えられます。
令和6年度の特定健診受診率は38.2％と、県平均の38.3％をやや下回っています。町民の健康状態を把握し、生活習慣病の早期発見・早期治療につなげるためには、特定健診受診率の向上が課題であり、健診未受診者への対策を進めています。
【エヌ・エイ・シー・ケアの健診データを活用した「健康アドバイスシート」とは】
エヌ・エイ・シー・ケアが提供する「健康アドバイスシート」は、過去に健診を受けた方を対象に、健診結果をもとにした完全個別のアドバイスを記載したサービスです。アドバイスコメントは、糖尿病専門医の監修のもと独自のノウハウを活用した具体的な内容となっており、個人の健康状態の認識、健康意識の向上、次回の健診受診につながることが期待されます。
【茨城町の取り組み】
茨城町国民健康保険では、過去5年間の特定健康診査結果や受診履歴データを突合・分析し、対象者をセグメント化したうえで、一人ひとりの健診結果やその推移に基づいた個別アドバイスを記載した「個別受診勧奨シート」の送付を継続的に実施しています。この取り組みにより、生活習慣病の早期発見・早期治療の促進と、被保険者の健康に対する意識向上を図ることを目指しています。本業務はエヌ・エイ・シー・ケアが令和8年度で3年連続の受託となっています。
【エヌ・エイ・シー・ケアについて】
エヌ・エイ・シー・ケアは、ヘルスケア分野におけるITの活用をベースとして、「産業医や保健師等の医療専門職が本来時間をかけるべき業務に注力できるようにする」ことを基本コンセプトとした企業向けソリューションやサービスと、保険者向けサービスを提供しています。
企業向けサービスでは、「健康経営(R)」を目指す企業の増加とともに、健康管理システム「Be Health」や健診実施機関ごとに異なる健診結果データのフォーマットを統一できるツール「Unifier」など、従業員の健康管理に力を入れている企業でエヌ・エイ・シー・ケアのサービスの採用が広がっています。保険者向けサービスでは、健診データやレセプトデータを活用した分析・介入・通知サービスを提供しており、全国での受託実績を増やしています。
※ 「健康経営(R)」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。
「健診データを活用したデータ分析・通知事業」詳細： https://www.nac-care.co.jp/services/service-3/
「レセプトデータを活用した保健事業の推進および介入・通知事業」詳細：https://www.nac-care.co.jp/services/service-7/
茨城県茨城町 https://www.town.ibaraki.lg.jp/gyousei/index.html
【会社概要】
社 名： 株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
設立年月日： 2024 年 3 月 1 日
本社所在地： 〒102-0094東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニ ガーデンコート7階
代 表 者： 山崎 直人
主要事業内容： ヘルスケア事業、システムインテグレーション事業
Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.nac-care.co.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社エヌ・エイ・シー・ケア ヘルスケア事業部 営業部
TEL： 03-6261-0222 FAX： 03-6261-0223
配信元企業：株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
【茨城町の概要】
茨城町は茨城県のほぼ中央に位置し、海水と淡水が混じる汽水湖「涸沼（ひぬま）」が知られています。また、水戸市に隣接する立地条件から生活環境にも恵まれており、都市部と農村部が調和した町として発展を続けています。町の人口は約3万人（令和8年3月末現在、住民基本台帳）となっています。
茨城町国民健康保険データヘルス計画によると、令和4年度の入院医療費では「虚血性心疾患」や「脳梗塞」が上位を占めており、外来医療費では「糖尿病」が最も高額で、全体の約1割を占めています。加えて、「腎不全」も比較的高い割合を示しています。これらの状況を踏まえると、生活習慣病の予防や重症化予防に取り組むことに加え、病気の早期発見につながる特定健診の受診率向上を図ることは、医療費の適正化と町民の健康維持の観点から重要であると考えられます。
令和6年度の特定健診受診率は38.2％と、県平均の38.3％をやや下回っています。町民の健康状態を把握し、生活習慣病の早期発見・早期治療につなげるためには、特定健診受診率の向上が課題であり、健診未受診者への対策を進めています。
【エヌ・エイ・シー・ケアの健診データを活用した「健康アドバイスシート」とは】
エヌ・エイ・シー・ケアが提供する「健康アドバイスシート」は、過去に健診を受けた方を対象に、健診結果をもとにした完全個別のアドバイスを記載したサービスです。アドバイスコメントは、糖尿病専門医の監修のもと独自のノウハウを活用した具体的な内容となっており、個人の健康状態の認識、健康意識の向上、次回の健診受診につながることが期待されます。
【茨城町の取り組み】
茨城町国民健康保険では、過去5年間の特定健康診査結果や受診履歴データを突合・分析し、対象者をセグメント化したうえで、一人ひとりの健診結果やその推移に基づいた個別アドバイスを記載した「個別受診勧奨シート」の送付を継続的に実施しています。この取り組みにより、生活習慣病の早期発見・早期治療の促進と、被保険者の健康に対する意識向上を図ることを目指しています。本業務はエヌ・エイ・シー・ケアが令和8年度で3年連続の受託となっています。
【エヌ・エイ・シー・ケアについて】
エヌ・エイ・シー・ケアは、ヘルスケア分野におけるITの活用をベースとして、「産業医や保健師等の医療専門職が本来時間をかけるべき業務に注力できるようにする」ことを基本コンセプトとした企業向けソリューションやサービスと、保険者向けサービスを提供しています。
企業向けサービスでは、「健康経営(R)」を目指す企業の増加とともに、健康管理システム「Be Health」や健診実施機関ごとに異なる健診結果データのフォーマットを統一できるツール「Unifier」など、従業員の健康管理に力を入れている企業でエヌ・エイ・シー・ケアのサービスの採用が広がっています。保険者向けサービスでは、健診データやレセプトデータを活用した分析・介入・通知サービスを提供しており、全国での受託実績を増やしています。
※ 「健康経営(R)」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。
「健診データを活用したデータ分析・通知事業」詳細： https://www.nac-care.co.jp/services/service-3/
「レセプトデータを活用した保健事業の推進および介入・通知事業」詳細：https://www.nac-care.co.jp/services/service-7/
茨城県茨城町 https://www.town.ibaraki.lg.jp/gyousei/index.html
【会社概要】
社 名： 株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
設立年月日： 2024 年 3 月 1 日
本社所在地： 〒102-0094東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニ ガーデンコート7階
代 表 者： 山崎 直人
主要事業内容： ヘルスケア事業、システムインテグレーション事業
Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.nac-care.co.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社エヌ・エイ・シー・ケア ヘルスケア事業部 営業部
TEL： 03-6261-0222 FAX： 03-6261-0223
配信元企業：株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
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