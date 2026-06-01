感染症体外診断用医薬品（IVD）市場は、2035年318億米ドル規模へ成長、CAGR2.5％拡大見通し（精密診断・感染症検出需要） : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
感染症体外診断用医薬品（IVD）市場は、2025年の249億米ドルから2035年には318億米ドルへ拡大すると予測され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）2.5％で成長が見込まれています。一見すると緩やかな成長率に見えますが、この市場の本質は単なる数量拡大ではなく、医療現場における診断の役割が「補助的検査」から「治療判断・感染制御・公衆衛生管理を支える中核インフラ」へ移行している点にあります。感染症IVDは、血液、唾液、その他の体液などの生体試料を体外で分析し、ウイルス、細菌、寄生虫などの病原体を検出する診断技術です。臨床判断の約60～70％に影響を与えるとされる診断検査は、医療効率、患者アウトカム、病院運営、感染症サーベイランスのすべてに直結する重要領域となっています。
高齢化が押し上げる感染症診断ニーズ
感染症体外診断用医薬品（IVD）市場を支える大きな構造要因は、世界的な高齢化です。高齢者は免疫機能の低下により感染症への感受性が高まり、呼吸器感染症、尿路感染症、胃腸感染症、院内感染などのリスクが増加します。特に慢性疾患を抱える高齢者では、感染症の早期発見が重症化予防や入院期間短縮に直結するため、迅速かつ正確な診断検査の重要性が高まっています。2030年までに世界人口の約6人に1人が60歳以上になると見込まれる中、感染症IVDは病院、診療所、救急医療、介護施設、在宅医療まで幅広い医療接点で需要が拡大していくと考えられます。
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試薬が市場を牽引する理由
製品別では、2025年に試薬セグメントが最大の収益シェアを占めました。これは、感染症検査が継続的かつ反復的に実施される性質を持つためです。検査装置は一度導入される設備投資型の製品である一方、試薬や検査キットは検査件数に比例して消費されるため、安定した収益源となります。新型コロナウイルス検査の拡大により、試薬の重要性は一段と高まりました。FDAが多数の新型コロナ関連検査キットや検体採取デバイスを承認したことは、アクセスしやすい検査体制への移行を示しています。今後も呼吸器感染症、性感染症、胃腸感染症、抗菌薬適正使用に関連する検査需要が、試薬市場の継続的成長を支える見込みです。
主要な市場のハイライト
● 感染症体外診断用医薬品（IVD）市場は大幅に成長すると予測されており、2035年までに規模が318億米ドルに達すると見込まれています。
● 製品セグメント別では、2025年に試薬が市場を独占し、世界全体の収益で最大のシェアを占めました。
● 技術別に見ると、同年は免疫測定法セグメントが最大の収益シェアを占め、その広範な利用と需要を反映しています。
● 様々な用途の中で、2025年には新型コロナウイルスの検査が市場をリードし、ウイルスの効果的な検出と管理に対する継続的なニーズにより、収益の最大部分を占めました。
免疫測定法と分子診断がつくる二層構造
技術別では、2025年に免疫測定法が最大シェアを占めました。免疫測定法は、抗原や抗体を検出することで比較的迅速に結果を提供できるため、臨床現場で広く採用されています。特に迅速検査、スクリーニング、救急対応、地域医療での活用価値が高く、感染症診断の実用的な基盤となっています。一方で、分子診断は病原体の遺伝情報を高感度・高特異度で検出できるため、より精密な診断が求められる場面で存在感を高めています。今後の市場では、免疫測定法による迅速性と分子診断による精密性が補完し合い、複合検査、マルチプレックス検査、ポイントオブケア検査へと進化していくことが重要なトレンドになります。
高齢化が押し上げる感染症診断ニーズ
感染症体外診断用医薬品（IVD）市場を支える大きな構造要因は、世界的な高齢化です。高齢者は免疫機能の低下により感染症への感受性が高まり、呼吸器感染症、尿路感染症、胃腸感染症、院内感染などのリスクが増加します。特に慢性疾患を抱える高齢者では、感染症の早期発見が重症化予防や入院期間短縮に直結するため、迅速かつ正確な診断検査の重要性が高まっています。2030年までに世界人口の約6人に1人が60歳以上になると見込まれる中、感染症IVDは病院、診療所、救急医療、介護施設、在宅医療まで幅広い医療接点で需要が拡大していくと考えられます。
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試薬が市場を牽引する理由
製品別では、2025年に試薬セグメントが最大の収益シェアを占めました。これは、感染症検査が継続的かつ反復的に実施される性質を持つためです。検査装置は一度導入される設備投資型の製品である一方、試薬や検査キットは検査件数に比例して消費されるため、安定した収益源となります。新型コロナウイルス検査の拡大により、試薬の重要性は一段と高まりました。FDAが多数の新型コロナ関連検査キットや検体採取デバイスを承認したことは、アクセスしやすい検査体制への移行を示しています。今後も呼吸器感染症、性感染症、胃腸感染症、抗菌薬適正使用に関連する検査需要が、試薬市場の継続的成長を支える見込みです。
主要な市場のハイライト
● 感染症体外診断用医薬品（IVD）市場は大幅に成長すると予測されており、2035年までに規模が318億米ドルに達すると見込まれています。
● 製品セグメント別では、2025年に試薬が市場を独占し、世界全体の収益で最大のシェアを占めました。
● 技術別に見ると、同年は免疫測定法セグメントが最大の収益シェアを占め、その広範な利用と需要を反映しています。
● 様々な用途の中で、2025年には新型コロナウイルスの検査が市場をリードし、ウイルスの効果的な検出と管理に対する継続的なニーズにより、収益の最大部分を占めました。
免疫測定法と分子診断がつくる二層構造
技術別では、2025年に免疫測定法が最大シェアを占めました。免疫測定法は、抗原や抗体を検出することで比較的迅速に結果を提供できるため、臨床現場で広く採用されています。特に迅速検査、スクリーニング、救急対応、地域医療での活用価値が高く、感染症診断の実用的な基盤となっています。一方で、分子診断は病原体の遺伝情報を高感度・高特異度で検出できるため、より精密な診断が求められる場面で存在感を高めています。今後の市場では、免疫測定法による迅速性と分子診断による精密性が補完し合い、複合検査、マルチプレックス検査、ポイントオブケア検査へと進化していくことが重要なトレンドになります。