体外大腸がんスクリーニング検査市場2035年19.8億米ドル規模｜CAGR4.7％・AI診断と精密スクリーニング革新成長市場 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
大腸がんは世界的に最も深刻ながん疾患の一つとして認識されており、その早期発見能力が医療システム全体の課題となっています。こうした中、体外大腸がんスクリーニング検査市場は2025年の12億5,000万米ドルから2035年には19億8,000万米ドルへ拡大し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.7％で成長すると予測されています。従来の大腸内視鏡検査に対する心理的・身体的負担を軽減しながら、より多くの人々へ検診機会を提供できる非侵襲的検査技術への需要が高まっています。特に医療費抑制と予防医療強化を進める各国政府にとって、体外スクリーニング技術は公衆衛生政策の中核を担う存在へと進化しつつあります。
若年層への拡大が市場構造を変える―大腸がん患者増加が新たな診断需要を創出
かつて大腸がんは高齢者中心の疾患と考えられていましたが、近年では50歳未満の若年患者数が世界的に増加しています。毎年190万人以上の新規患者が診断され、90万人以上が死亡する状況は、がん医療の中でも極めて大きな社会的課題となっています。さらに若年層の発症率は年間約3％のペースで増加しており、食生活の欧米化、肥満人口の増加、運動不足、都市化による生活習慣の変化などが背景にあります。この変化は医療業界に新たな検診ニーズを生み出しており、従来の高齢者向けスクリーニングから全年齢層を対象とした予防医療への転換を促しています。その結果、簡便で継続的に利用できる体外診断検査の重要性が急速に高まっています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/in-vitro-colorectal-cancer-screening-tests-market
DNA解析とバイオマーカー技術が切り開く次世代スクリーニング市場
近年の診断技術革新は、体外大腸がんスクリーニング市場に大きな変化をもたらしています。従来の便潜血検査に加え、DNA変異解析や新規バイオマーカーを活用した高精度診断が急速に実用化されています。特に血液バイオマーカー検査は、患者の負担をさらに軽減しながら高い検出精度を実現できる可能性があり、予測期間中に最も高い成長率を示すセグメントとして注目されています。AIを活用した解析アルゴリズムやマルチオミクス技術との融合も進んでおり、単なるがん検出だけでなく、個別化医療やリスク評価への応用も期待されています。今後の市場競争は、検査の精度向上だけでなく、利便性とコスト効率を両立できる技術開発が鍵を握ることになるでしょう。
主要な市場のハイライト
● 体外大腸がんスクリーニング検査市場規模は、2035年までに19億8000万米ドルに達すると予測されています。
● 検査別では、2026年から2035年までの予測期間において、バイオマーカー検査セグメントが最も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。
● エンドユーザー別では、2025年に診断研究所セグメントが主導的な地位を占め、最も高い収益シェアを記録しました。
在宅検査キットの普及が医療アクセスの常識を変える時代へ
医療機関へ足を運ぶことなく検査が可能な在宅スクリーニングキットの普及は、市場拡大を後押しする重要なトレンドとなっています。特に北米市場では、自宅で便検体を採取し郵送する検査サービスが急速に浸透しており、患者のプライバシー確保や利便性向上が評価されています。デジタルヘルスの発展により、検査結果のオンライン管理や医師との遠隔相談も可能となり、スクリーニング受診率向上につながっています。今後は遠隔医療との統合やモバイルヘルスアプリとの連携が進むことで、体外診断検査は単なる検査サービスから包括的な疾病管理プラットフォームへ進化していく可能性があります。
若年層への拡大が市場構造を変える―大腸がん患者増加が新たな診断需要を創出
かつて大腸がんは高齢者中心の疾患と考えられていましたが、近年では50歳未満の若年患者数が世界的に増加しています。毎年190万人以上の新規患者が診断され、90万人以上が死亡する状況は、がん医療の中でも極めて大きな社会的課題となっています。さらに若年層の発症率は年間約3％のペースで増加しており、食生活の欧米化、肥満人口の増加、運動不足、都市化による生活習慣の変化などが背景にあります。この変化は医療業界に新たな検診ニーズを生み出しており、従来の高齢者向けスクリーニングから全年齢層を対象とした予防医療への転換を促しています。その結果、簡便で継続的に利用できる体外診断検査の重要性が急速に高まっています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/in-vitro-colorectal-cancer-screening-tests-market
DNA解析とバイオマーカー技術が切り開く次世代スクリーニング市場
近年の診断技術革新は、体外大腸がんスクリーニング市場に大きな変化をもたらしています。従来の便潜血検査に加え、DNA変異解析や新規バイオマーカーを活用した高精度診断が急速に実用化されています。特に血液バイオマーカー検査は、患者の負担をさらに軽減しながら高い検出精度を実現できる可能性があり、予測期間中に最も高い成長率を示すセグメントとして注目されています。AIを活用した解析アルゴリズムやマルチオミクス技術との融合も進んでおり、単なるがん検出だけでなく、個別化医療やリスク評価への応用も期待されています。今後の市場競争は、検査の精度向上だけでなく、利便性とコスト効率を両立できる技術開発が鍵を握ることになるでしょう。
主要な市場のハイライト
● 体外大腸がんスクリーニング検査市場規模は、2035年までに19億8000万米ドルに達すると予測されています。
● 検査別では、2026年から2035年までの予測期間において、バイオマーカー検査セグメントが最も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。
● エンドユーザー別では、2025年に診断研究所セグメントが主導的な地位を占め、最も高い収益シェアを記録しました。
在宅検査キットの普及が医療アクセスの常識を変える時代へ
医療機関へ足を運ぶことなく検査が可能な在宅スクリーニングキットの普及は、市場拡大を後押しする重要なトレンドとなっています。特に北米市場では、自宅で便検体を採取し郵送する検査サービスが急速に浸透しており、患者のプライバシー確保や利便性向上が評価されています。デジタルヘルスの発展により、検査結果のオンライン管理や医師との遠隔相談も可能となり、スクリーニング受診率向上につながっています。今後は遠隔医療との統合やモバイルヘルスアプリとの連携が進むことで、体外診断検査は単なる検査サービスから包括的な疾病管理プラットフォームへ進化していく可能性があります。