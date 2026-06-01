江戸後期創業、京都・宇治 伊藤久右衛門(所在地：京都府宇治市、代表取締役：北村 公司)は、「宇治抹茶×紫陽花まつり2026」を開催いたします。





伊藤久右衛門 宇治抹茶×紫陽花まつり





伊藤久右衛門が店舗を構える京都・宇治には、あじさい寺として有名な紫陽花の名所があり、梅雨の時期は、多くの観光客で賑わいます。この時期の茶房は3～4時間待ちになることも。今年で14年目となる「紫陽花パフェ」は、お抹茶の紫陽花きんとん、紫陽花色のクラッシュゼリー、葉形の抹茶クッキーやブルーベリーなど、雨露に濡れる紫陽花をイメージした人気No.1の季節パフェです。





抹茶パフェアイスバー あじさい ＆ 紫陽花パフェ

紫陽花ミニパフェ





実店舗では、累計100万本を販売した「抹茶パフェアイスバー」シリーズの期間限定フレーバー「抹茶パフェアイスバー あじさい」を販売いたします。また、宇治抹茶そば等のお食事とともに楽しめる「紫陽花ミニパフェ」も登場。＋200円で通常のミニ抹茶パフェから変更が可能です。抹茶スイーツたちが織りなす、梅雨の京都・宇治をお楽しみください。









■商品概要

商品名 ：紫陽花パフェ

販売期間 ：2026年5月20日(水)～6月下旬までの提供予定

販売価格 ：単品1,390円(税込)、お茶セット1,890円(税込)、

紫陽花茶会2,090円(税込)

取扱い店舗：宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店





商品名 ：抹茶パフェアイスバー あじさい

販売価格 ：740円(税込)

販売期間 ：販売中

取扱い店舗：宇治本店・平等院店・JR宇治駅前店・京都駅前店・祇園四条店・

清水坂店・三条寺町店・伏見稲荷店・清水産寧坂店・清水本店





商品名 ：紫陽花ミニパフェ

提供期間 ：2026年5月20日(水)～6月下旬までの提供予定

提供価格 ：宇治抹茶そばメニューとお食事メニューのミニパフェセットに＋200円

提供店舗 ：宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店









■会社概要

社名 ： 株式会社伊藤久右衛門

所在地 ： 〒611-0013 京都府宇治市莵道荒槙19-3

代表者 ： 代表取締役 北村 公司

創業 ： 天保3年

事業内容 ： 宇治茶・抹茶スイーツなどの製造販売

URL ： https://www.itohkyuemon.co.jp/corporate/

X(旧Twitter)： https://x.com/itohkyuemon

Facebook ： https://www.facebook.com/itohkyuemon

Instagram ： https://www.instagram.com/itohkyuemon/









■伊藤久右衛門のあゆみ

江戸後期・天保3年、初代伊藤常右衛門(いとうつねえもん)・瀧蔵が田原村 名村(現宇治田原南)にて茶業に携わったのがはじまりです。その後、二代目伊藤常右衛門・久三郎、三代目伊藤常右衛門・由松、四代目伊藤多吉と代々茶づくりを継承してまいりました。昭和27年、五代目伊藤久三が宇治田原から宇治の地へとうつり、宇治蓮華(現平等院表参道)で宇治茶販売の店舗を構えました。同年、会社設立にあたり、代々受け継いだ伊藤常右衛門の名を拝し、伊藤久三自身の名にある「久」の一文字をとって、社名を「株式会社伊藤久右衛門」といたしました。創業の地である宇治田原では、現在も伊藤家に代々受け継がれる茶園で茶づくりを続けております。





宇治茶の初荷風景

当時の茶工場