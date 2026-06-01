パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、AMD Ryzen™ プロセッサ、AMD Radeon™ グラフィックス カードを搭載した『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』動作確認済PCを販売しております。

■ 「モンスターハンターストーリーズ3」の物語

運命の双竜

滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。 終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたレオリウスが誕生する。 一縷の希望にみえたのもつかの間、レオリウスの誕生はひとびとを希望から絶望へとたたき落とす。 生まれ出た双子のレオリウス。 それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。 進む環境の荒廃絶滅の危機に瀕するモンスター。 不吉の影は、ついに両国に再び戦果の兆しとなって現れる。 二つの国、双子のレオリウス。 レオリウスと絆で結ばれたライダーが、 運命の奔流の中で掴み取る真実とは・・・。

「モンスターハンターストーリーズ」シリーズについて

「モンスターハンター」の世界観をベースにしたRPGで、モンスターと絆を結び、育て、共存する「ライダー」となり、『モンスターハンター』の世界を仲間たちと冒険します。

◇ 「モンスターハンターストーリーズ3」公式サイト

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/

◇ 『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』動作確認済PC 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/pc_mhstories3_amd.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260601_1&utm_content=nonpay ※Steam版の動作環境はSteam Store「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」の「システム要件」をご覧ください。 ※CAPCOMがゲームの動作を保証するものではありません。

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。 基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-M8AM-R96X-DEX-MHS3 販売価格：244,800円 【6/12（金）10:59まで】セール価格：234,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1211427&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260601_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home / AMD Ryzen™ 5 9600X / AMD A620 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ RX 7600 8GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 550W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。） 製品名：LEVEL-M8AM-R96X-PGX-MHS3 販売価格：269,800円 【6/12（金）10:59まで】セール価格：259,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1211426&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260601_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home / AMD Ryzen™ 5 9600X / AMD A620 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ RX 9060 8GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 550W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。 パソコン工房 ホームページ https://www.pc-koubou.jp ※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

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