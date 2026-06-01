昭和女子大学（学長 金尾朗：東京都世田谷区）人間文化学部 歴史文化学科４年の学生３名が６月21日（日）にせたがや未来の平和館で行われるギャラリートークに登壇します。 この３名は博物館学芸員課程を学んでおり、2024年から約１年間インターンシップ生としてせたがや未来の平和館開館から10周年を記念した常設展示室のリニューアルに携わりました。同館専門員とともに新しい展示の全体の企画を決めるミーティングに参加し、展示構成やパネルの内容に関する立案、展示する実物史料の選定などを行いました。ギャラリートークでは、学生が展示づくりの舞台裏と、企画に込めた思いを話します。 歴史文化学科では、博物館学芸員課程で学んだ知見を実地に応用し、展示アイデアを実現する具体的な手法を身につける機会として今回のインターシップを学生に提供しました。

「新しい平和館を見よう！インターン学生さんとのギャラリートーク」開催概要

日 時

2026年6月21日(日) 14:00 ～ 15:00 ※申込不要

場 所

せたがや未来の平和館（世田谷区立平和資料館） 東京都世田谷区池尻1-5-27 世田谷公園内

入 場 料

無 料

本件に関する取材のお申し込み先

昭和女子大学企画広報部 03-3411-6597 / kouhou@swu.ac.jp 昭和女子大学ホームページ https://www.swu.ac.jp/