「全社員に生成AIツールを導入した。AIエージェントの本格活用も始めた。それなのに、現場からは"PCが重い""ネットが遅い""充電できない"という声ばかり聞こえてくる──」 AI活用が当たり前になった2026年。御社のオフィスでも、こんなお悩みはありませんか？ 投資した最新ツールが思うように機能しない。その原因の多くは、ソフトウェアでもAIモデルでもなく、"オフィスそのもの"の物理インフラにあります。

課題：AI時代に「10年前のオフィス設計」は、もはや耐えられない

急増するデバイスと、足りなくなった電源

2026年現在、知識労働者一人あたりのデバイス数・消費電力は、わずか5年前と比較して劇的に増加しています。

・ノートPC＋外部モニター2枚

・AI処理用のサブマシン、GPU搭載端末

・スマートフォン、タブレット、スマートウォッチの常時充電

・Web会議用カメラ・マイク・リングライト・ヘッドセット

一人あたりに必要な電源コンセント数は、もはや「2口」では到底足りません。しかし多くのオフィスは、10年前の電気容量設計のまま運用されており、ブレーカーが落ちる・タコ足配線が増える・延長コードで足元が危険…という事態が日常化しています。

生成AIが圧迫する「見えない通信帯域」

クラウド型の生成AIやAIエージェントは、常時大容量の通信を行います。 社員数十人が同時にAIへ問い合わせをすれば、社内Wi-Fiの帯域はあっという間に逼迫。 「速度が出ない」「会議中に切れる」「ファイルのアップロードが終わらない」──これらの不調は、LAN配線・無線APの設計が、AI時代の通信量を想定していないことが原因です。 Wi-Fi 6E/7への対応、APの適切な配置、有線バックボーンの容量設計。 これらが揃って初めて、AIは"使える道具"になります。

「後から追加工事すればいい」が招く、2～3倍のコスト

「気付いてから増設すればいい」と考えがちですが、これは大きな落とし穴です。 ・床下の電源増設には、什器の移動と床の解体・原状回復が必要 ・天井裏のLAN配線追加には、ボード解体と再施工が必要 ・業務を止めない夜間・休日工事は割増料金が発生 結果として、オフィス構築時に「1」のコストで済む工事が、後追いでは「2～3倍」に膨らみます。工事期間中の業務影響まで含めれば、その損失は計り知れません。

解決策：AI時代を見据えた「インフラ統合設計」という発想

では、どうすればAI時代に耐えうるオフィスを作れるのか。答えは明確です。 移転・リニューアルのタイミングで、インフラを"将来3～5年分"先回り設計しておくこと。

統合設計に欠かせない4つの視点 ①電気容量：デスクあたり最低4口、フリーアドレス席は床下配線（OAフロア）で柔軟に対応 ②LAN・無線：高速規格対応のAPを執務動線と一体で配置設計 ③冷房負荷：AIマシン・サーバー機器の発熱増を見越した空調・換気計画 ④セキュリティ：入退室管理・情報持ち出し制御まで含めた配線・ネットワーク設計

ここで決定的に重要なのは、これらをバラバラの業者に発注しないことです。

業界の構造問題：「デザイン会社」と「工事会社」の分断

多くのオフィスデザイン会社は、見た目のデザインのみを担当し、通信・電気・ネットワーク工事は下請け業者に丸投げします。その結果── ・デザイナーは通信を知らず、通信業者はデザインを知らない ・設計段階で配線・電源計画が反映されず、後から無理矢理つけ足す ・トラブルが起きても「責任の所在が曖昧」で誰も対応してくれない …という構造的な問題が、2026年の今もなお業界に残り続けています。せっかく数千万円かけて作ったオフィスが、AI時代の働き方に対応できない。これは経営にとって致命的な機会損失です。

アルファーテクノなら、デザインも"見えないインフラ"も自社一気通貫

株式会社アルファーテクノは、内装デザイン・家具選定はもちろん、通信工事・電気工事・パーテーション施工・オフィスDXまで、すべて自社で一括対応できる数少ないワンストップ・パートナーです。

✅設計段階からAI時代を見据えた電源容量・LAN設計を一体で組み込む

✅下請け任せにしないから、現場でのコミュニケーションロスがゼロ

✅将来の事業拡大・テクノロジー変化まで想定した柔軟なインフラ設計

「見た目は美しく、機能性抜群」──そんなAI時代に本当に強いオフィスを、アルファーテクノは実現します。

▼オフィス環境改善のご相談・お問い合わせはこちらから

お電話：0120-159-575（9:00～21:00 年中無休）

株式会社アルファーテクノ 会社概要

https://www.itenomakase.com/?utm_source=newscasthttps://www.partition-o.com/?utm_source=newscasthttps://floor-c.com/?utm_source=newscasthttps://denki-o.com/?utm_source=newscasthttps://denki-o.com/?utm_source=newscasthttps://entrance-o.com/?utm_source=newscast

・商号：株式会社アルファーテクノ ・代表者：代表取締役 髙野 賢史（たかの けんじ） ・本社所在地：東京都新宿区新宿6丁目27番30号新宿イーストサイドスクエア8階 ・設立年月：2018年2月 （創業2005年5月） ・資本金：50,000,000円 ・ホームページ：https://alphatechno.jp/?utm_source=newscast ・事業内容： オフィス移転全般に関するプランニング・コンサルティング オフィスデザイン・内装工事・原状回復業務 複合機・ビジネスフォン等の各種OA機器販売・レンタル業務 OA機器に関する消耗品の販売・保守サービス業務 オフィス家具の販売・レンタル業務 セキュリティシステムの販売、保守、工事 通信回線の新規申込み、割引サービスの提供 サーバの自社開発・販売 当社は、株式会社ビジョン（証券コード9416 東証プライム市場）のグループ会社です。 株式会社ビジョン（証券コード：9416 東証プライム市場） 本社 ：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー5階