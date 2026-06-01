- **愛知県・岐阜県で開催された2026年FIA世界ラリー選手権（WRC）第7戦で激しい戦いを展開** - **ターマックタイヤ「Ventus Z215」および「Ventus Z210」が、急速に変化する路面環境下でも安定したグリップ力と一貫したパフォーマンスを実証** - **2026年WRC第8戦「EKOアクロポリス・ラリー・ギリシャ」は、6月25日から28日までギリシャ中部ルートラキ周辺で開催予定**

最高のグローバルタイヤメーカーであり、FIA世界ラリー選手権（WRC）の独占タイヤサプライヤーを務めるハンコック・タイヤ＆テクノロジー（以下、ハンコックタイヤ）は、愛知県および岐阜県にまたがって開催された2026年WRC第7戦「フォーラム8・ラリージャパン（FORUM8 Rally Japan）」を無事に締めくくった。 今大会は、全20のスペシャルステージ（SS）、総競技距離302.82kmにわたるターマック（舗装路）ラリーとして繰り広げられた。切り立った崖やガードレール、鬱蒼とした森林に囲まれた険しい山岳アスファルト道路を舞台にした高難度のコースレイアウトは、競技を通じてドライバーに絶え間ない集中力と正確な車両コントロールを要求した。

また、山間部特有の濃霧や局地的な降雨に加え、路面温度や湿度が急激に変化したことで、路面コンディションは常に変動し続けた。このような環境下では、タイヤのグリップ性能とハンドリング性能がラリー全体を左右する重要な変数となった。さらに、コースは狭く直線区間がほとんど存在しないため、わずかなミスでも車両の損傷やリタイアにつながるリスクがあり、安定したラインキープ性能と正確な車両コントロールが、各ドライバーの戦略の核心となった。 ハンコックタイヤは大会期間中、ターマック向けラリータイヤ「Ventus Z215」と「Ventus Z210」を供給し、イベント全体を通じて安定したパフォーマンスを支えた。ドライ路面向けに最適化された「Ventus Z215」は、連続する高速コーナーにおいても優れたコーナリングとハンドリング性能を発揮した。一方、ウェットおよびダンプ（湿潤）路面向けに設計された「Ventus Z210」は、高い排水性能と信頼性の高いグリップ力を提供し、ドライバーの精密な車両コントロールをサポートした。 今大会は、日本を代表するモータースポーツブランドである「TOYOTA GAZOO Racing」のホームラウンドということもあり、地元のファンから熱い関心を集めた。狭く容赦のない山岳ステージを舞台に、激しいポジション争いと白熱したラリーが繰り広げられ、会場の熱気は最高潮に達した。 白熱した戦いの末、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamのエルフィン・エバンス（Elfyn Evans）が「フォーラムエイト・ラリージャパン（FORUM8 Rally Japan）」で総合優勝を飾り、今シーズン2勝目を記録した。ドライバーズ選手権では、エバンスが151ポイントで首位に立ち、チームメイトの勝田貴元（Takamoto Katsuta）が131ポイントで追走している。 2026年WRCシーズンは、次戦となる第8戦「EKOアクロポリス・ラリー・ギリシャ」へと舞台を移す。同大会は6月25日から28日まで、ギリシャ中部ルートラキ周辺で開催される予定だ。シーズン屈指の過酷なイベントとして知られる同ラリーは、険しい山岳地帯、荒れたグラベル（未舗装路）路面、そして40度を超える酷暑環境が特徴であり、タイヤの耐久性と熱安定性が勝負の行方を大きく左右することになる。 ハンコックタイヤは2025年シーズンより、WRCの全クラスにおいて公式ラリータイヤの独占供給を行っており、グローバルなモータースポーツの舞台で技術的リーダーシップを牽引している。WRCをはじめ、世界70以上のモータースポーツ選手権で蓄積されたレースデータを研究開発（R&D）に統合することで、高性能タイヤラインアップの進化をさらに推進し、プレミアムブランドとしてのグローバルな存在感を強固なものにしている。