2026年5月21日、SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026－2035年の予測期間を対象とした「Automotive Infotainment SoC Market(自動車用インフォテインメントSoC市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/automotive-infotainment-soc-market/590642314 調査結果公表日：2026年5月21日 調査担当：SDKI Analytics 調査対象範囲：当社の分析担当者が、520社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査220件、オンライン調査300件 調査期間：2026年3月－2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Automotive Infotainment SoC Market(自動車用インフォテインメントSoC市場)の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Analyticsによる分析によると、Automotive Infotainment SoC Market(自動車用インフォテインメントSoC市場)は、2025年には約212億米ドル、2035年には約466億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約5.5%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI AnalyticsによるAutomotive Infotainment SoC Market(自動車用インフォテインメントSoC市場)に関する調査と分析によると、同市場は、世界的な電気自動車（EV）の販売拡大を主因として成長が見込まれており、これがデジタルコックピットへの需要を喚起しています。国際エネルギー機関（IEA）のデータによれば、2024年における電気自動車の販売台数は17百万台に達し、2023年と比較して25%以上の増加を記録しました。 こうした最新の電気自動車には、大型タッチスクリーン、AI搭載型インフォテインメントシステム、コネクテッドダッシュボード、マルチディスプレイコックピットなどが一般的に統合されており、これらを駆動するために高性能なインフォテインメントSoCが不可欠となっています。 さらに、各国政府もまた、税制優遇や補助金給付といった施策やソリューションを展開することで、電気自動車の普及を後押ししています。例えば、インド政府は「電気自動車の普及促進および製造（FAME）」スキームを導入しており、2026年3月時点で、インド国内における約280,000台の電気自動車およびハイブリッド電気自動車の導入を支援しています。

最新ニュース

当社の調査によると、Automotive Infotainment SoC Market(自動車用インフォテインメントSoC市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • 2024年1月、ACCESS Europe GmbHとMediaTekは連携し、CES 2024にて、自動車OEM向けの高機能な自動車用インフォテインメントサービス「Twine4Car」を発表しました。 • 2026年3月、Toyota Motor Corporationは、新型「RAV4」にPanasonic Automotive Systemsの車載インフォテインメントシステムを採用しました。

市場セグメンテーション

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当社のAutomotive Infotainment SoC Market(自動車用インフォテインメントSoC市場)調査では、市場を製品タイプ別に基づいて、エントリーレベルSoC、ミッドレンジSoC、プレミアムSoCに分割されています。このうちミッドレンジSoCのセグメントは、量販価格帯の乗用車や中価格帯の電気自動車（EV）への採用拡大を背景に、2026ー2035年の間に市場全体の収益シェアの46%を占めると予測されています。 ミドルクラスのインフォテインメント用SoCは、性能、電力効率、マルチメディア機能、およびAI機能の最適なバランスを実現していることから、コンパクトSUV、中価格帯セダン、コネクテッドカー、そして主流のEVなどに幅広く搭載されています。これらのSoCは、タッチスクリーン式インフォテインメントシステム、音声アシスタント、ナビゲーション、クラウド接続機能、Bluetooth、およびデジタルインストルメントクラスターなどのアプリケーションで活用されています。

地域概要

当社のAutomotive Infotainment SoC Market(自動車用インフォテインメントSoC市場)に関する分析によると、アジア太平洋地域は、中国、インド、韓国、日本における先進的な車両の販売増加を背景に、予測期間を通じて最大の収益シェア（38%）を占め、年平均成長率（CAGR）9.1%を記録すると見込まれています。国際エネルギー機関（IEA）のデータによれば、中国では2024年に11百万台以上の電気自動車が販売されました。 さらに、コネクテッドカーの急速な普及や、ソフトウェア定義型車両（SDV）への移行も、同地域における市場の成長を後押ししています。 日本においては、強固な自動車製造エコシステムに加え、乗用車へのコネクテッドコックピット技術の搭載拡大や半導体分野への投資増加により、市場が急速なペースで拡大しています。

Automotive Infotainment SoC Market(自動車用インフォテインメントSoC市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のAutomotive Infotainment SoC Market(自動車用インフォテインメントSoC市場)における主要企業は以下の通りです: • Qualcomm • Intel • NXP Semiconductors • Infineon Technologies • NVIDIA Corporation さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Renesas Electronics • Panasonic Automotive Systems • Micware Co., Ltd. • Denso Corporation • Pioneer Corporation

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