住信SBIネット銀行、「プラチナデビットカード年会費キャッシュバックキャンペーン」を開始























対象期間



＜エントリー期間＞2026年６月１日（月）〜７月31日（金）



＜デビット利用期間＞2026年６月１日（月）〜９月30日（水）



対象となるお客さま



対象支店の口座よりエントリーいただいたお客さま（先着10,000名さま）



※2026年５月31日（日）時点でプラチナデビットカード（Mastercard）をお持ちのお客さまは対象外です。



※キャンペーン期間中に新規口座開設いただいたお客さまもエントリーいただけます。



特典および条件



キャンペーン期間中に下記条件を達成いただくと、プラチナデビットカード（Mastercard）の年会費11,000円（税込）をキャッシュバックいたします。



（１）エントリー期間中（2026年７月31日（金）まで）に本キャンペーンページのエントリーボタンよりエントリー（先着10,000名さま）



（２）エントリー期間中（2026年７月31日（金）まで）にプラチナデビットカード（Mastercard）に切替、新規発行



（３）デビット利用期間中（2026年９月30日（水）まで）に、プラチナデビットカード（Mastercard）を合計50,000円（税込）以上ショッピング利用



※利用形態（スマホデビット、リアルカード）は問いません。



- キャンペーンの詳細は以下をご覧ください。



プラチナデビットカード年会費キャッシュバックキャンペーン



https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260601_005793/



- デビットカードについての詳細は以下をご覧ください。



プラチナデビットカード（Mastercard）



https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/debitcard/mastercard-platinum/



特典提供時期



2026年10月末ごろ



対象支店



イチゴ支店（101）、ブドウ支店（102）、ミカン支店（103）、レモン支店（104）、リンゴ支店（105）、バナナ支店（107）、メロン支店（108）、キウイ支店（109）、ツツジ支店（202）、イルカ支店（207）、クジラ支店（403）、アシカ支店（507）、マンボウ支店（508）



ご注意事項 対象期間＜エントリー期間＞2026年６月１日（月）〜７月31日（金）＜デビット利用期間＞2026年６月１日（月）〜９月30日（水）対象となるお客さま対象支店の口座よりエントリーいただいたお客さま（先着10,000名さま）※2026年５月31日（日）時点でプラチナデビットカード（Mastercard）をお持ちのお客さまは対象外です。※キャンペーン期間中に新規口座開設いただいたお客さまもエントリーいただけます。特典および条件キャンペーン期間中に下記条件を達成いただくと、プラチナデビットカード（Mastercard）の年会費11,000円（税込）をキャッシュバックいたします。（１）エントリー期間中（2026年７月31日（金）まで）に本キャンペーンページのエントリーボタンよりエントリー（先着10,000名さま）（２）エントリー期間中（2026年７月31日（金）まで）にプラチナデビットカード（Mastercard）に切替、新規発行（３）デビット利用期間中（2026年９月30日（水）まで）に、プラチナデビットカード（Mastercard）を合計50,000円（税込）以上ショッピング利用※利用形態（スマホデビット、リアルカード）は問いません。- キャンペーンの詳細は以下をご覧ください。プラチナデビットカード年会費キャッシュバックキャンペーン- デビットカードについての詳細は以下をご覧ください。プラチナデビットカード（Mastercard）https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/debitcard/mastercard-platinum/特典提供時期2026年10月末ごろ対象支店イチゴ支店（101）、ブドウ支店（102）、ミカン支店（103）、レモン支店（104）、リンゴ支店（105）、バナナ支店（107）、メロン支店（108）、キウイ支店（109）、ツツジ支店（202）、イルカ支店（207）、クジラ支店（403）、アシカ支店（507）、マンボウ支店（508）ご注意事項

本キャンペーンの内容は、予告なく変更や延長、または中止する場合があります。エントリー期間中、キャンペーンページよりエントリーいただいた先着10,000名さま限定となります。エントリー者数が10,000名に達した時点で、エントリーの受付を終了いたします。新規口座開設は、郵送での口座開設の場合など、10日〜２週間程度かかる場合がございます。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。口座開設日と同日に、プラチナデビットカード（Mastercard）のお申込みはできません。本キャンペーンと「デビットカードPoint＋リアルカード発行手数料キャッシュバックキャンペーン」どちらにもエントリーいただいた場合、特典を重複して受け取ることはできません。特典付与対象者抽出時点での保有券種によって適用するキャンペーンを判定いたします。エントリー期間中に発行されたデビットカードには住信SBIネット銀行の社名・ロゴが印字されております。住信SBIネット銀行は2026年８月３日(月)に社名変更を予定しております。カードのお申込みのタイミングによっては、社名変更後に現社名のカードがお手元に届く場合がございます。社名変更を理由としたカードの無償交換は承ることができませんのでご了承ください。なお、社名表示が異なるのみで、カードに機能的な差異はございません。特典は、課税の対象となる場合がありますので所轄税務署にご確認ください。以下の場合はキャンペーンの対象外となりますので、ご注意ください。※ 本キャンペーン開始前日（2026年５月31日（日））時点で、住信SBIネット銀行のプラチナデビットカード（Mastercard）を保有されている場合※ 特典付与対象者抽出時点（2026年10月）で、プラチナデビットカード（Mastercard）から他のデビットカードにお切替えしている場合※ エントリー期間（2026年７月31日（金）まで）を過ぎてからプラチナデビットカード（Mastercard）を発行されていた場合※ 特典付与時点で当社代表口座を解約された場合、口座凍結、当社が定める各種取引規定に違反した場合※ その他お客さまの不正行為などにより、当社がキャンペーン対象外と判断した場合