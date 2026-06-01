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住信SBIネット銀行、「プラチナデビットカード年会費キャッシュバックキャンペーン」を開始
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、2026年６月１日（月）より、「プラチナデビットカード年会費キャッシュバックキャンペーン」を開始しました。
対象期間
＜エントリー期間＞2026年６月１日（月）〜７月31日（金）
＜デビット利用期間＞2026年６月１日（月）〜９月30日（水）
対象となるお客さま
対象支店の口座よりエントリーいただいたお客さま（先着10,000名さま）
※2026年５月31日（日）時点でプラチナデビットカード（Mastercard）をお持ちのお客さまは対象外です。
※キャンペーン期間中に新規口座開設いただいたお客さまもエントリーいただけます。
特典および条件
キャンペーン期間中に下記条件を達成いただくと、プラチナデビットカード（Mastercard）の年会費11,000円（税込）をキャッシュバックいたします。
（１）エントリー期間中（2026年７月31日（金）まで）に本キャンペーンページのエントリーボタンよりエントリー（先着10,000名さま）
（２）エントリー期間中（2026年７月31日（金）まで）にプラチナデビットカード（Mastercard）に切替、新規発行
（３）デビット利用期間中（2026年９月30日（水）まで）に、プラチナデビットカード（Mastercard）を合計50,000円（税込）以上ショッピング利用
※利用形態（スマホデビット、リアルカード）は問いません。
- キャンペーンの詳細は以下をご覧ください。
プラチナデビットカード年会費キャッシュバックキャンペーン
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260601_005793/
- デビットカードについての詳細は以下をご覧ください。
プラチナデビットカード（Mastercard）
https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/debitcard/mastercard-platinum/
特典提供時期
2026年10月末ごろ
対象支店
イチゴ支店（101）、ブドウ支店（102）、ミカン支店（103）、レモン支店（104）、リンゴ支店（105）、バナナ支店（107）、メロン支店（108）、キウイ支店（109）、ツツジ支店（202）、イルカ支店（207）、クジラ支店（403）、アシカ支店（507）、マンボウ支店（508）
ご注意事項
本キャンペーンの内容は、予告なく変更や延長、または中止する場合があります。
エントリー期間中、キャンペーンページよりエントリーいただいた先着10,000名さま限定となります。エントリー者数が10,000名に達した時点で、エントリーの受付を終了いたします。
新規口座開設は、郵送での口座開設の場合など、10日〜２週間程度かかる場合がございます。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。
口座開設日と同日に、プラチナデビットカード（Mastercard）のお申込みはできません。
本キャンペーンと「デビットカードPoint＋リアルカード発行手数料キャッシュバックキャンペーン」どちらにもエントリーいただいた場合、特典を重複して受け取ることはできません。特典付与対象者抽出時点での保有券種によって適用するキャンペーンを判定いたします。
エントリー期間中に発行されたデビットカードには住信SBIネット銀行の社名・ロゴが印字されております。
住信SBIネット銀行は2026年８月３日(月)に社名変更を予定しております。カードのお申込みのタイミングによっては、社名変更後に現社名のカードがお手元に届く場合がございます。社名変更を理由としたカードの無償交換は承ることができませんのでご了承ください。なお、社名表示が異なるのみで、カードに機能的な差異はございません。
特典は、課税の対象となる場合がありますので所轄税務署にご確認ください。
以下の場合はキャンペーンの対象外となりますので、ご注意ください。
※ 本キャンペーン開始前日（2026年５月31日（日））時点で、住信SBIネット銀行のプラチナデビットカード（Mastercard）を保有されている場合
※ 特典付与対象者抽出時点（2026年10月）で、プラチナデビットカード（Mastercard）から他のデビットカードにお切替えしている場合
※ エントリー期間（2026年７月31日（金）まで）を過ぎてからプラチナデビットカード（Mastercard）を発行されていた場合
※ 特典付与時点で当社代表口座を解約された場合、口座凍結、当社が定める各種取引規定に違反した場合
※ その他お客さまの不正行為などにより、当社がキャンペーン対象外と判断した場合
◆プラチナデビットカード（Mastercard）へのお切替えについて
申込完了時に、代表口座円普通預金より年会費11,000円（税込）を引落します。
切替え完了後、プラチナデビットカード（Mastercard）を郵送いたします。お切替えの前に、ご登録住所に変更がないかご確認ください。
お切替えのお申込みをいただいてから、カードがご自宅に届くまで数日を要します。お届けまでの期間はスマホデビットをご利用ください。
キャンペーン終了間際にお切替えされる場合、特典付与を受けるための利用条件を短期間で満たしていただく必要が生じますのでご注意ください。
住信SBIネット銀行デビットカードをお持ちでプラチナデビットカード（Mastercard）へお切替えの場合、申込翌日に新カード発行手続きが完了すると、旧カードのデビット機能がご利用いただけなくなりますのでご注意ください。
住信SBIネット銀行デビットカードをお持ちでプラチナデビットカードへお切替えの場合、デビットカードの番号が変更になります。公共料金や電話料金などの継続的なお支払いやネットショッピングでデビットカード番号を登録されている場合は、利用ができなくなる可能性があります。必ずご自身で変更手続きをしてください。
プラチナデビットカード（Mastercard）の申込み画面に記載のあるご注意事項を必ずご確認ください。
エントリー期間（2026年７月31日（金）まで）を過ぎてからのプラチナデビットカード（Mastercard）発行は、本キャンペーンの特典付与対象外となりますのでご注意ください。
◆特典の付与条件について
【合計50,000円(税込)以上のご利用について】
プラチナデビットカード（Mastercard）に切替え後のお取引のみが特典の対象となります。
プラチナデビットカード（Mastercard）への切替え後、下記のどちらの利用でも特典の対象となります。
スマホデビットでのご利用：お切替え後、即時でご利用いただけます
リアルカードでのご利用：お切替え申込後、カードがご自宅に届くまで数日を要します
住信SBIネット銀行は、お客さまがデビットご利用時に加盟店から送られてくる「ご利用データ（オーソリ電文）」を元にお客さまの口座からご利用代金を引落しますが、特典付与の対象となるご利用金額は、後日、加盟店から送られてくる「売上確定データ」の金額となります。
特典付与の対象となるご利用金額とご利用日※１は、「売上確定データ」を基準に集計※２します。
※１ 特典付与対象者抽出時点で「売上確定データ」が当社に到着していない場合、ご利用日がキャンペーン対象期間内であっても特典付与の対象外となります。
※２ 特典付与対象者抽出時点で「売上確定データ」が当社に到着していない場合、お客さまの口座からご利用金額が引落しされている場合でも特典付与の対象外となります。
対象期間中のお取引についての取消（キャンセル、返品など）があった場合、ご利用金額から取り消し分の金額を差引いて、金額を計算します。
特典付与に関しては、キャンペーン終了後の特典付与対象者抽出時点のデータで判断します。 ご利用毎の特典付与可否についてのお問合せには回答できません。あらかじめご了承ください。
以下のお取引きは、特典条件の対象外となります。
（１）プラチナデビットカード（Mastercard）年会費
（２）海外ATMでの現地通貨引出しおよび手数料
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
※ MastercardはMastercard International Incorporated の登録商標であり、2つ連なる円のデザインは同社の商標です。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
対象期間
＜エントリー期間＞2026年６月１日（月）〜７月31日（金）
＜デビット利用期間＞2026年６月１日（月）〜９月30日（水）
対象となるお客さま
※2026年５月31日（日）時点でプラチナデビットカード（Mastercard）をお持ちのお客さまは対象外です。
※キャンペーン期間中に新規口座開設いただいたお客さまもエントリーいただけます。
特典および条件
キャンペーン期間中に下記条件を達成いただくと、プラチナデビットカード（Mastercard）の年会費11,000円（税込）をキャッシュバックいたします。
（１）エントリー期間中（2026年７月31日（金）まで）に本キャンペーンページのエントリーボタンよりエントリー（先着10,000名さま）
（２）エントリー期間中（2026年７月31日（金）まで）にプラチナデビットカード（Mastercard）に切替、新規発行
（３）デビット利用期間中（2026年９月30日（水）まで）に、プラチナデビットカード（Mastercard）を合計50,000円（税込）以上ショッピング利用
※利用形態（スマホデビット、リアルカード）は問いません。
- キャンペーンの詳細は以下をご覧ください。
プラチナデビットカード年会費キャッシュバックキャンペーン
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260601_005793/
- デビットカードについての詳細は以下をご覧ください。
プラチナデビットカード（Mastercard）
https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/debitcard/mastercard-platinum/
特典提供時期
2026年10月末ごろ
対象支店
イチゴ支店（101）、ブドウ支店（102）、ミカン支店（103）、レモン支店（104）、リンゴ支店（105）、バナナ支店（107）、メロン支店（108）、キウイ支店（109）、ツツジ支店（202）、イルカ支店（207）、クジラ支店（403）、アシカ支店（507）、マンボウ支店（508）
ご注意事項
本キャンペーンの内容は、予告なく変更や延長、または中止する場合があります。
エントリー期間中、キャンペーンページよりエントリーいただいた先着10,000名さま限定となります。エントリー者数が10,000名に達した時点で、エントリーの受付を終了いたします。
新規口座開設は、郵送での口座開設の場合など、10日〜２週間程度かかる場合がございます。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。
口座開設日と同日に、プラチナデビットカード（Mastercard）のお申込みはできません。
本キャンペーンと「デビットカードPoint＋リアルカード発行手数料キャッシュバックキャンペーン」どちらにもエントリーいただいた場合、特典を重複して受け取ることはできません。特典付与対象者抽出時点での保有券種によって適用するキャンペーンを判定いたします。
エントリー期間中に発行されたデビットカードには住信SBIネット銀行の社名・ロゴが印字されております。
住信SBIネット銀行は2026年８月３日(月)に社名変更を予定しております。カードのお申込みのタイミングによっては、社名変更後に現社名のカードがお手元に届く場合がございます。社名変更を理由としたカードの無償交換は承ることができませんのでご了承ください。なお、社名表示が異なるのみで、カードに機能的な差異はございません。
特典は、課税の対象となる場合がありますので所轄税務署にご確認ください。
以下の場合はキャンペーンの対象外となりますので、ご注意ください。
※ 本キャンペーン開始前日（2026年５月31日（日））時点で、住信SBIネット銀行のプラチナデビットカード（Mastercard）を保有されている場合
※ 特典付与対象者抽出時点（2026年10月）で、プラチナデビットカード（Mastercard）から他のデビットカードにお切替えしている場合
※ エントリー期間（2026年７月31日（金）まで）を過ぎてからプラチナデビットカード（Mastercard）を発行されていた場合
※ 特典付与時点で当社代表口座を解約された場合、口座凍結、当社が定める各種取引規定に違反した場合
※ その他お客さまの不正行為などにより、当社がキャンペーン対象外と判断した場合
◆プラチナデビットカード（Mastercard）へのお切替えについて
申込完了時に、代表口座円普通預金より年会費11,000円（税込）を引落します。
切替え完了後、プラチナデビットカード（Mastercard）を郵送いたします。お切替えの前に、ご登録住所に変更がないかご確認ください。
お切替えのお申込みをいただいてから、カードがご自宅に届くまで数日を要します。お届けまでの期間はスマホデビットをご利用ください。
キャンペーン終了間際にお切替えされる場合、特典付与を受けるための利用条件を短期間で満たしていただく必要が生じますのでご注意ください。
住信SBIネット銀行デビットカードをお持ちでプラチナデビットカード（Mastercard）へお切替えの場合、申込翌日に新カード発行手続きが完了すると、旧カードのデビット機能がご利用いただけなくなりますのでご注意ください。
住信SBIネット銀行デビットカードをお持ちでプラチナデビットカードへお切替えの場合、デビットカードの番号が変更になります。公共料金や電話料金などの継続的なお支払いやネットショッピングでデビットカード番号を登録されている場合は、利用ができなくなる可能性があります。必ずご自身で変更手続きをしてください。
プラチナデビットカード（Mastercard）の申込み画面に記載のあるご注意事項を必ずご確認ください。
エントリー期間（2026年７月31日（金）まで）を過ぎてからのプラチナデビットカード（Mastercard）発行は、本キャンペーンの特典付与対象外となりますのでご注意ください。
◆特典の付与条件について
【合計50,000円(税込)以上のご利用について】
プラチナデビットカード（Mastercard）に切替え後のお取引のみが特典の対象となります。
プラチナデビットカード（Mastercard）への切替え後、下記のどちらの利用でも特典の対象となります。
スマホデビットでのご利用：お切替え後、即時でご利用いただけます
リアルカードでのご利用：お切替え申込後、カードがご自宅に届くまで数日を要します
住信SBIネット銀行は、お客さまがデビットご利用時に加盟店から送られてくる「ご利用データ（オーソリ電文）」を元にお客さまの口座からご利用代金を引落しますが、特典付与の対象となるご利用金額は、後日、加盟店から送られてくる「売上確定データ」の金額となります。
特典付与の対象となるご利用金額とご利用日※１は、「売上確定データ」を基準に集計※２します。
※１ 特典付与対象者抽出時点で「売上確定データ」が当社に到着していない場合、ご利用日がキャンペーン対象期間内であっても特典付与の対象外となります。
※２ 特典付与対象者抽出時点で「売上確定データ」が当社に到着していない場合、お客さまの口座からご利用金額が引落しされている場合でも特典付与の対象外となります。
対象期間中のお取引についての取消（キャンセル、返品など）があった場合、ご利用金額から取り消し分の金額を差引いて、金額を計算します。
特典付与に関しては、キャンペーン終了後の特典付与対象者抽出時点のデータで判断します。 ご利用毎の特典付与可否についてのお問合せには回答できません。あらかじめご了承ください。
以下のお取引きは、特典条件の対象外となります。
（１）プラチナデビットカード（Mastercard）年会費
（２）海外ATMでの現地通貨引出しおよび手数料
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
以上
※ MastercardはMastercard International Incorporated の登録商標であり、2つ連なる円のデザインは同社の商標です。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp