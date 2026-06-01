住信SBIネット銀行、メガバンク・ネット銀行初「ハイブリッド型の住宅ローン」をリリース





開発の背景



都心部におけるマンション価格の高騰が続く中、働く世代を中心に「資産価値の高い物件を手に入れたい」というニーズが高まる一方、月々のローン返済負担の増加により、家計を圧迫するケースも増えています。



住信SBIネット銀行ではこれまで、50年ローンの取扱いなどを通じて、月々の返済負担の軽減を図る商品をご提供してまいりました。しかしながら、完済時年齢の制限により、50年といった超長期の返済期間を利用できるお客さまが限定されるといった課題がございます。



また、ライフステージの変化に伴い、物件の売却を伴う「住みかえ」を選択するお客さまも増加しており、資産価値を重視した物件取得への関心は一層高まっています。さらに、定期借地権付物件など、あらかじめ保有期間が定められた物件へのニーズもあります。



こうした背景を踏まえ、住信SBIネット銀行は、月々の返済負担を抑えつつ、資産性の高い物件取得を支援するハイブリッドの住宅ローンを開発し、新築・中古マンション向けに提供を開始しました。



なお、本商品は取扱開始時点ではマンションを対象としていますが、今後は、戸建て住宅への対応も含め、お客さまの住宅取得ニーズに応じた商品性の拡充を進めてまいります。



人生の転機や家族の成長、将来の住みかえなど、変化するライフステージに柔軟に対応し、「今」



だけでなく「将来」の選択肢も広げていくことで、お客さまの資産形成をサポートしてまいります。



取扱い開始日



2026年６月１日（月）より



商品概要



本商品は、担保評価額の50%に相当する元金をあらかじめ定めた期日に一括返済する支払い方式（期日一括返済型）と、残りの元金を通常のローンとして返済する方式（元利均等または元金均等）を組み合わせた住宅ローンです。



期日一括返済型でお借り入れいただいた部分については、利息のみをお支払いいただき、残りの元金については元利均等または元金均等でご返済いただくため、月々の返済負担の軽減が可能です。



【ご返済イメージ】