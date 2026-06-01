住信SBIネット銀行、社会保険料・国民年金保険料の口座振替受付を開始

住信SBIネット銀行では、これまで、電気・ガス・水道などの公共料金や、税公金分野における口座振替対応を段階的に拡充し、日常的な支払いをより簡単・確実に行える環境づくりを進めてまいりました。今回、新たに社会保険料および国民年金保険料の口座振替に対応することで、生活や事業活動に欠かせない公的支払いを、より一元的に管理できる環境を提供いたします。国民年金保険料については、オンラインで申込み手続きが完結するため、書類記入や窓口への来訪が不要となり、時間や場所を問わずスムーズにお手続きいただけます。受付開始日2026年６月１日（月）