こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ドリーム・アーツ、一般社団法人 日本経済団体連合会（経団連）に加入-大企業DXの知見を活かし、産業横断での価値創出と競争力強化に貢献-
大企業向けクラウドサービスの株式会社ドリーム・アーツ（東京本社：東京都渋谷区、広島本社：広島県広島市、代表取締役社長：山本 孝昭、以下 ドリーム・アーツ）は、2026年6月1日付で一般社団法人 日本経済団体連合会（以下、経団連）へ加入したことをお知らせします。
■経団連加入の背景
日本企業では、労働人口の減少や働き方の多様化、グローバル競争環境の変化などを背景に、業務変革や生産性向上への取り組みが加速しています。 なかでも大企業には、複雑化する業務や組織横断の課題に対応しながら社会・産業を支える存在として、デジタルを活用した持続的な競争力強化が求められています。
ドリーム・アーツは、大企業向け業務デジタル化クラウド「SmartDB(R)（スマートデービー）」、多店舗オペレーション改革を支援する「Shopらん(R)（ショップラン）」、大企業の働き方を変えるビジネスコックピット「InsuiteX(R)（インスイートエックス）」を通じて、大企業のデジタル化の課題解決を支援してきました。 こうした取り組みを通じて蓄積してきた知見を、より広く産業界へ還元し、企業間連携や社会課題解決につなげていくことが重要だと考えています。
経団連は、企業と社会の持続的な発展に向け、政策提言や産業横断での連携を通じて日本経済の方向性を示す中心的な役割を担っています。 ドリーム・アーツは、この活動に深く共感し、このたび経団連へ加入しました。
今後は、会員企業との対話や連携を通じて、日本企業の競争力強化と持続可能な社会の実現に一層貢献してまいります。
■日本経済団体連合会（経団連）について
団体名：一般社団法人 日本経済団体連合会
会長：筒井 義信
所在地：東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館
HP：https://www.keidanren.or.jp/
経団連は、日本の代表的な企業1,574社、製造業やサービス業等の主要な業種別全国団体106団体、地方別経済団体47団体などから構成されています（2025年4月1日現在）。 その使命は、総合経済団体として、企業と企業を支える個人や地域の活力を引き出し、日本経済の自律的な発展と国民生活の向上に寄与することにあります。
■株式会社ドリーム・アーツおよび提供するサービスについて
https://www.dreamarts.co.jp/
「協創する喜びにあふれる人と組織と社会の発展に貢献する」をコーポレート・ミッションに掲げるドリーム・アーツは、「協創」を自ら体現することで、顧客の真のソリューションパートナーとして総合的な課題解決をお手伝いしています。
主なサービスとして、大企業向け業務デジタル化クラウド「SmartDB(R)（スマートデービー）」、多店舗オペレーション改革を支援する「Shopらん(R)（ショップラン）」、大企業の働き方を変えるビジネスコックピット「InsuiteX(R)（インスイートエックス）」などのクラウドサービスを開発・提供しています。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ドリーム・アーツ
〒150-6029 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー29F
TEL：03-5475-2501 E-mail：pr@dreamarts.co.jp
関連リンク
プレスリリースへのリンク
https://www.dreamarts.co.jp/news/press-release/pr260601/
■経団連加入の背景
日本企業では、労働人口の減少や働き方の多様化、グローバル競争環境の変化などを背景に、業務変革や生産性向上への取り組みが加速しています。 なかでも大企業には、複雑化する業務や組織横断の課題に対応しながら社会・産業を支える存在として、デジタルを活用した持続的な競争力強化が求められています。
経団連は、企業と社会の持続的な発展に向け、政策提言や産業横断での連携を通じて日本経済の方向性を示す中心的な役割を担っています。 ドリーム・アーツは、この活動に深く共感し、このたび経団連へ加入しました。
今後は、会員企業との対話や連携を通じて、日本企業の競争力強化と持続可能な社会の実現に一層貢献してまいります。
■日本経済団体連合会（経団連）について
団体名：一般社団法人 日本経済団体連合会
会長：筒井 義信
所在地：東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館
HP：https://www.keidanren.or.jp/
経団連は、日本の代表的な企業1,574社、製造業やサービス業等の主要な業種別全国団体106団体、地方別経済団体47団体などから構成されています（2025年4月1日現在）。 その使命は、総合経済団体として、企業と企業を支える個人や地域の活力を引き出し、日本経済の自律的な発展と国民生活の向上に寄与することにあります。
■株式会社ドリーム・アーツおよび提供するサービスについて
https://www.dreamarts.co.jp/
「協創する喜びにあふれる人と組織と社会の発展に貢献する」をコーポレート・ミッションに掲げるドリーム・アーツは、「協創」を自ら体現することで、顧客の真のソリューションパートナーとして総合的な課題解決をお手伝いしています。
主なサービスとして、大企業向け業務デジタル化クラウド「SmartDB(R)（スマートデービー）」、多店舗オペレーション改革を支援する「Shopらん(R)（ショップラン）」、大企業の働き方を変えるビジネスコックピット「InsuiteX(R)（インスイートエックス）」などのクラウドサービスを開発・提供しています。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ドリーム・アーツ
〒150-6029 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー29F
TEL：03-5475-2501 E-mail：pr@dreamarts.co.jp
関連リンク
プレスリリースへのリンク
https://www.dreamarts.co.jp/news/press-release/pr260601/