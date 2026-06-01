【日本大学】塩尻市×日本大学法学部×トラストバンク、産学官連携によるふるさと納税返礼品開発プロジェクトの成果として学生と地域が共創した2品を提供開始へ 〜 地域資源の新たな価値を若者視点で創出し、地域経済の持続的発展を目指す 〜

【日本大学】塩尻市×日本大学法学部×トラストバンク、産学官連携によるふるさと納税返礼品開発プロジェクトの成果として学生と地域が共創した2品を提供開始へ 〜 地域資源の新たな価値を若者視点で創出し、地域経済の持続的発展を目指す 〜