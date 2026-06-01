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全国の中高生が挑む「第16回 大阪成蹊全国アート＆デザインコンペティション2026」を今年も開催 最優秀賞は文部科学大臣賞
大阪成蹊大学（大阪市東淀川区／学長 中村佳正） 芸術学部は、大阪成蹊女子高等学校（大阪市東淀川区／校長 向畔地昭雄）美術科と共に全国の高校生・中学生から、アート・デザイン作品を公募する「第16回 大阪成蹊全国アート＆デザインコンペティション2026」を開催します。同コンペティションは2011年度より開催しており、本年度で第16回目の開催となります。
昨年度の第15回コンペティションでは、高校生の部967点、中学生の部653点、合計1,620点、全国32の都道府県から作品の応募がありました。
テーマ：YOU
自分と他者、個人と社会の関係を考える機会にしてください。自分を表現する「私」、誰かとのつながりを示す「あなた」、見る人自身を映し出す鏡のような作品など、さまざまな解釈ができます。現代の人間関係や自分らしさ（アイデンティティ）、コミュニケーションのあり方を探り、新しい視点で作品表現にチャレンジしてください。本コンペティションでは、「YOU」を通じて多様な視点が交差し、新たな価値観や表現の可能性が生まれることを期待しています。
募集期間: 2026年 9月1日(火)〜10月1日(木）17:00まで
応募資格: 高校生(高校生の部）・中学生(中学生の部）
受賞項目: 文部科学大臣賞(各1点)/ 大阪府知事賞(各1点)/ 大阪市長賞(各1点)/ 毎日新聞社賞（各1点)ほか
結果発表: 2026年11月末ごろ
授賞式: 2026年12月6日（日) 予定
主催: 学校法人 大阪成蹊学園
後援: 文部科学省/大阪府/大阪市/大阪府教育委員会/ 大阪市教育委員会/毎日新聞社
お問い合わせ先: 大阪成蹊大学 「アート&デザインコンペティション」係
TEL：06-6829-2630（平日 8：40〜17：10） FAX：06-6829-2648
e-mail：kyoshi-event@osaka-seikei.ac.jp
応募方法等詳細は、「大阪成蹊全国アート＆デザインコンペティション」サイトをご確認ください。
過去の入賞作品もご覧いただけます。
https://univ.osaka-seikei.jp/lp/art-design-competition/
▼本件に関する問い合わせ先
入試広報部
住所：大阪市東淀川区相川3-10-62
TEL：06-6829-2606
FAX：06-6829-2747
メール：kouhou@osaka-seikei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
昨年度の第15回コンペティションでは、高校生の部967点、中学生の部653点、合計1,620点、全国32の都道府県から作品の応募がありました。
自分と他者、個人と社会の関係を考える機会にしてください。自分を表現する「私」、誰かとのつながりを示す「あなた」、見る人自身を映し出す鏡のような作品など、さまざまな解釈ができます。現代の人間関係や自分らしさ（アイデンティティ）、コミュニケーションのあり方を探り、新しい視点で作品表現にチャレンジしてください。本コンペティションでは、「YOU」を通じて多様な視点が交差し、新たな価値観や表現の可能性が生まれることを期待しています。
募集期間: 2026年 9月1日(火)〜10月1日(木）17:00まで
応募資格: 高校生(高校生の部）・中学生(中学生の部）
受賞項目: 文部科学大臣賞(各1点)/ 大阪府知事賞(各1点)/ 大阪市長賞(各1点)/ 毎日新聞社賞（各1点)ほか
結果発表: 2026年11月末ごろ
授賞式: 2026年12月6日（日) 予定
主催: 学校法人 大阪成蹊学園
後援: 文部科学省/大阪府/大阪市/大阪府教育委員会/ 大阪市教育委員会/毎日新聞社
お問い合わせ先: 大阪成蹊大学 「アート&デザインコンペティション」係
TEL：06-6829-2630（平日 8：40〜17：10） FAX：06-6829-2648
e-mail：kyoshi-event@osaka-seikei.ac.jp
応募方法等詳細は、「大阪成蹊全国アート＆デザインコンペティション」サイトをご確認ください。
過去の入賞作品もご覧いただけます。
https://univ.osaka-seikei.jp/lp/art-design-competition/
▼本件に関する問い合わせ先
入試広報部
住所：大阪市東淀川区相川3-10-62
TEL：06-6829-2606
FAX：06-6829-2747
メール：kouhou@osaka-seikei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/