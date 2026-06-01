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【明海大学】2027年4月、公認会計士をめざす『体育会会計研究部』が始動
明海大学（千葉県浦安市・学長：中嶌裕）は2027年4月、公認会計士をめざす『体育会会計研究部』を始動。経済学部のカリキュラムと連携した学習プログラムに加え、現役の公認会計士であり、指導実績豊富な講師陣による個別指導を通じて、公認会計士試験（短答式試験・論文式試験）合格に向けた実践的な学習環境を提供する。
明海大学では2027年4月に、公認会計士をめざす『体育会会計研究部』が始動する。
公認会計士は、企業の財務情報を独立した立場から監査し、その信頼性を確保する監査・会計の専門家であり、経済活動の健全な発展を支える難関国家資格である。
会計研究部の講師陣には、姉妹校である朝日大学の会計研究部において、指導実績を有する現役の公認会計士が就任する（同大学は、2025年公認会計士論文式試験合格者11名を輩出）。これら講師陣による個別指導体制を整備し、学習過程における疑問点を随時質問・相談できる環境を提供する。加えて、個別ブース形式による「専用学習室」を常時開放することで、学生が集中して自習に取り組める学習環境を整備。無償のWebサポートシステムを導入し、学習の効率化を図ることで、学習効果の向上を支援し、公認会計士（短答式試験・論文式試験）合格をめざす。
また、高校で簿記検定（日商簿記検定1 級・2級・全国経理教育協会簿記能力検定上級）に合格し、大学が指定する入学試験で合格した場合は、4年間の授業料が全額免除や半額免除となる奨学金制度を設け、学生のステップアップを支援する。
なお、2027年4月の会計研究部始動に向け、明海大学及び一般社団法人日本商業教育振興会、朝日大学では、高度な簿記会計を身につけ、社会の第一線で活躍できる専門的職業会計人を育成するため、先進的で卓越した取り組みを行う商業高校・県商業教育団体等を指定して簿記会計に関連する機会の提供を行う「ハイパー・アカウンティング・ハイスクール（HAH）」事業を2026年度から実施。5月25日には全国27校・5団体に対し、ハイパー・アカウンティング・ハイスクール指定証の交付を行った。
＜現役公認会計士による充実の講師陣＞
小島一富士 会計研究部監督
小澤洲皓 会計研究部助監督
吉田和広 財務会計・管理会計・経営学担当
関口高弘 財務会計担当
横田昌彦 監査論・企業法担当
馬場雄大 財務会計・管理会計・監査論担当
伴野満希 財務会計・管理会計・企業法担当
岡本進 租税法担当
森直也 経営学担当
田中英淳 財務会計・管理会計担当
＜ハイパー・アカウンティング・ハイスクール27校・5団体＞
北海道函館商業高等学校、北海道札幌東商業高等学校、青森県立三沢商業高等学校、山形県立酒田光陵高等学校、神奈川県立厚木王子高等学校、岐阜県立岐阜商業高等学校、岐阜県立大垣商業高等学校、岐阜県立土岐商業高等学校、関市立関商工高等学校、岐阜県立岐阜各務野高等学校、奈良県立商業高等学校、兵庫県立神戸商業高等学校、岡山県立岡山東商業高等学校、広島県立広島商業高等学校、高知商業高等学校、愛媛県立松山商業高等学校、下関商業高等学校、北九州市立高等学校、熊本県立熊本商業高等学校、佐賀県立佐賀商業高等学校、鹿児島女子高等学校、指宿市立指宿商業高等学校、佐賀県立唐津商業高等学校、大阪府立鶴見商業高等学校、岐阜県立中津商業高等学校、岐阜市立岐阜商業高等学校、大分県立大分商業高等学校、北海道高等学校長協会商業部会、岐阜県商業教育研究会・岐阜県高等学校商業校長会、高知県産業教育研究会商業部会、佐賀県高等学校教育研究会商業部会、沖縄県商業教育研究会
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
明海大学では2027年4月に、公認会計士をめざす『体育会会計研究部』が始動する。
会計研究部の講師陣には、姉妹校である朝日大学の会計研究部において、指導実績を有する現役の公認会計士が就任する（同大学は、2025年公認会計士論文式試験合格者11名を輩出）。これら講師陣による個別指導体制を整備し、学習過程における疑問点を随時質問・相談できる環境を提供する。加えて、個別ブース形式による「専用学習室」を常時開放することで、学生が集中して自習に取り組める学習環境を整備。無償のWebサポートシステムを導入し、学習の効率化を図ることで、学習効果の向上を支援し、公認会計士（短答式試験・論文式試験）合格をめざす。
また、高校で簿記検定（日商簿記検定1 級・2級・全国経理教育協会簿記能力検定上級）に合格し、大学が指定する入学試験で合格した場合は、4年間の授業料が全額免除や半額免除となる奨学金制度を設け、学生のステップアップを支援する。
なお、2027年4月の会計研究部始動に向け、明海大学及び一般社団法人日本商業教育振興会、朝日大学では、高度な簿記会計を身につけ、社会の第一線で活躍できる専門的職業会計人を育成するため、先進的で卓越した取り組みを行う商業高校・県商業教育団体等を指定して簿記会計に関連する機会の提供を行う「ハイパー・アカウンティング・ハイスクール（HAH）」事業を2026年度から実施。5月25日には全国27校・5団体に対し、ハイパー・アカウンティング・ハイスクール指定証の交付を行った。
＜現役公認会計士による充実の講師陣＞
小島一富士 会計研究部監督
小澤洲皓 会計研究部助監督
吉田和広 財務会計・管理会計・経営学担当
関口高弘 財務会計担当
横田昌彦 監査論・企業法担当
馬場雄大 財務会計・管理会計・監査論担当
伴野満希 財務会計・管理会計・企業法担当
岡本進 租税法担当
森直也 経営学担当
田中英淳 財務会計・管理会計担当
＜ハイパー・アカウンティング・ハイスクール27校・5団体＞
北海道函館商業高等学校、北海道札幌東商業高等学校、青森県立三沢商業高等学校、山形県立酒田光陵高等学校、神奈川県立厚木王子高等学校、岐阜県立岐阜商業高等学校、岐阜県立大垣商業高等学校、岐阜県立土岐商業高等学校、関市立関商工高等学校、岐阜県立岐阜各務野高等学校、奈良県立商業高等学校、兵庫県立神戸商業高等学校、岡山県立岡山東商業高等学校、広島県立広島商業高等学校、高知商業高等学校、愛媛県立松山商業高等学校、下関商業高等学校、北九州市立高等学校、熊本県立熊本商業高等学校、佐賀県立佐賀商業高等学校、鹿児島女子高等学校、指宿市立指宿商業高等学校、佐賀県立唐津商業高等学校、大阪府立鶴見商業高等学校、岐阜県立中津商業高等学校、岐阜市立岐阜商業高等学校、大分県立大分商業高等学校、北海道高等学校長協会商業部会、岐阜県商業教育研究会・岐阜県高等学校商業校長会、高知県産業教育研究会商業部会、佐賀県高等学校教育研究会商業部会、沖縄県商業教育研究会
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/