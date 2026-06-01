バイセル メルカリ店、「Mercari Shops Awards 2025」ファッション部門3位を受賞

株式会社BuySell Technologies

リユースサービス「バイセル」を運営する株式会社BuySell Technologiesは、株式会社メルカリが主催する「Mercari Shops Awards 2025」において、「ファッション部門 3位」を受賞したことをお知らせいたします。

Mercari Shops Awardsとは、「メルカリShops」に出店するショップ・企業の中から、多数の商品・サービスをお客様に届け、高い支持を獲得したショップを表彰するものです。今回は総合賞・部門賞・特別賞として、計38ショップと2社が表彰されました。

▼Mercari Shops Awards 2025の受賞ショップ一覧

https://jp-news.mercari.com/mercari-shops/51963

▼バイセル メルカリ店

https://mercari-shops.com/shops/ATUzhNRYuzWfqrUZdw3UQV

担当者 受賞コメント

この度は、素晴らしい賞をいただき誠にありがとうございます。日頃より当店をご利用いただいている全てのお客様に、厚く御礼申し上げます。

当店は着物、ブランド品、ジュエリー、腕時計、お酒、カメラなど、多彩なジャンルを網羅したショップ運営を行っております。確かな品質のお品物を、最高の状態でお手元にお届けすること。その当たり前を積み重ねてきたことが、今回の受賞に繋がったと感じております。レビューでいただく温かいお言葉を糧に、これからも「このショップで購入して良かった」と思っていただけるよう、品質とサービスの向上に努めてまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

2025年度は、メルカリShops「Mercari Shops Awards」の他にも、Yahoo!オークション「BEST STORE AWARD 2025」、楽天ラクマ「楽天ラクマ ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」も受賞いたしました。

- Yahoo!オークション「BEST STORE AWARD 2025」 和服、着物部門3位(https://auctions.yahoo.co.jp/topic/promo/beststore/2025/category_fashion/#Award_Wahuku:~:text=%E5%87%BA%E5%93%81%E4%B8%80%E8%A6%A7%E3%81%B8-,%E5%92%8C%E6%9C%8D%E3%80%81%E7%9D%80%E7%89%A9%E9%83%A8%E9%96%80,-%E5%B9%B3%E5%92%8C%E5%B1%8B)- 楽天ラクマ「楽天ラクマ ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」グリーン部門 3位(https://rakuma.rakuten.co.jp/info/campaign/award/#:~:text=%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E9%83%A8%E9%96%80-,%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E9%83%A8%E9%96%80,-LIFE)

すべてのECモールでお客様に最大限満足いただける商品・サービスをお届けできるよう努めてまいります。

会社概要

会社名：株式会社BuySell Technologies

代表者：代表取締役会長 岩田 匡平、代表取締役社長兼CEO 徳重 浩介

本社所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-8 PALTビル

事業内容：着物・ブランド品等リユース事業

コーポレートサイト：https://buysell-technologies.com/