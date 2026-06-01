【期間限定】大人気修正テープ「トンボ鉛筆 モノポケット」名入れ無料キャンペーン開始！

SNS株式会社【株式会社トンボ鉛筆】修正テープMONO pocket 名入れ無料キャンペーン（2026/6/1～8/27）

オリジナルノベルティの提案・製作を手がけるSNS株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中祐輔）が運営するノベルティ・ギフトモールにて、2026年6月1日（月）から8月27日（木）までの期間限定で、株式会社トンボ鉛筆の人気修正テープ「モノポケット」を対象とした『名入れ無料キャンペーン』を実施いたします。

キャンペーン実施の背景

「トンボ鉛筆 モノポケット」は、お馴染みのMONO消しゴムのような四角いフォルムが特徴のコンパクトな修正テープです。手ブレ補正・透明ヘッドの採用により狙った場所を正確に修正できる高い実用性やペンケースにすっきり収まるサイズ感、親しみのあるデザインから、老若男女問わず広く愛されています。

誰もが知る「MONO」ブランドのアイテムは、受け取った方の満足度が高く、ノベルティとしての訴求力も抜群です。

本キャンペーンを通じて、より多くの企業・団体様に、高品質な名入れノベルティを手軽に制作していただきたいと考えております。

キャンペーン概要

期間中、『ノベルティ・ギフトモール』にて「トンボ鉛筆 モノポケット」をキャンペーン対象となる200個以上ご注文いただいたお客様を対象に、名入れ代を無料とさせていただきます。

キャンペーン受注期間

2026年6月1日（月）～2026年8月27日（木）

キャンペーン対象となる最少ロット

デザイン1種につき200個以上

対象商品詳細

トンボ鉛筆 モノポケット（修正テープ）

https://www.novelty-gift-mall.com/item/detail.php?id=CT-CM5X2(https://www.novelty-gift-mall.com/item/detail.php?id=CT-CM5X2&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260601_campaign)

- 使い切りタイプ（5mm幅×4m）- 名入れ用の本体は、通常の製品とはキャップの位置が逆になる特別仕様となります。価格

ノベルティ・ギフトモール価格：（税込単価）178円 / 定価：242円

名入れについて

企業ロゴやキャラクター、記念メッセージなど、用途に合わせて2種類の印刷方法からお選びいただけます。

パッド印刷（特色1色印刷）

本体：左右21mm×天地16mm

シンプルなロゴや文字をくっきりと印刷したい場合におすすめです。

インクジェット印刷（フルカラー印刷）

本体：左右30mm×天地18mm ※穴を除く

キャップ：左右13mm×天地17mm

写真やグラデーションを含む複雑なデザインや、キャラクターの色味を忠実に再現したい場合に最適です。

納期に関するご案内

納期につきましては、名入れのご注文個数や工場の稼働状況によって変動いたします。ご希望の納品日がございましたら、お早めに下記【ノベルティ・ギフトモール】までご相談ください。

キャンペーン対象商品はこちら :https://www.novelty-gift-mall.com/item/detail.php?id=CT-CM5X2&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260601_campaign

ノベルティ・ギフトモール

「ノベルティ・ギフトモール」は、企業や団体様向けにノベルティや記念品の製作・販売を行う専門通販サイトです。展示会やキャンペーン、周年記念など、幅広いビジネスシーンで活躍するアイテムを取りそろえ、名入れ製作を承ります。

メーカー直仕入れによって中間マージンをカットし、驚きの安さを実現。専属担当制を導入しているため、「ノベルティ作りは初めて」という方も安心です。大小さまざまなロットや短納期のご要望にも柔軟に対応し、皆様の販促活動を全力で応援します。



ノベルティ・ギフトモール 公式サイト

https://www.novelty-gift-mall.com/

会社概要

会社名 SNS株式会社

所在地 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町２丁目９ コンフォール安田ビル 9階

代表者 代表取締役社長 田中祐輔

設立 2008年3月

事業内容 店舗・イベント装飾アイテム、販促グッズの販売業務

URL https://www.sns-sp.co.jp/

電話 03-6262-9591