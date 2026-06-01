【沖縄・古宇利島】One Suite THE TERRACE 宿泊者レビュー95件を分析

合同会社 One Suite

合同会社One Suite（本社：沖縄県今帰仁村／代表社員：貝塚志朗）が沖縄本島北部にある古宇利島にて運営する「One Suite THE TERRACE」は、ホテル口コミ分析プラットフォーム「TrustYou（トラストユー）」に集約された宿泊者レビュー95件（分析期間：2025年4月～2026年3月）を分析し、その結果を公開いたしました。

TrustYouは、GoogleやExpedia、楽天トラベル、じゃらんなど世界中の宿泊予約サイトや口コミサイトのレビューを集約・分析するホテル向け口コミ分析プラットフォームです。

沖縄のリゾートホテルでは、オーシャンビューやプライベートプールなどの施設価値が注目されることが少なくありません。しかし今回の分析では、宿泊者満足度に最も大きく寄与していたのは「サービス」であり、特にスタッフによる温かい対応や親しみやすいおもてなしに関する評価が数多く寄せられていることが分かりました。

■ 宿泊者が最も評価したのは「スタッフのおもてなし」

TrustYouによる分析では、「サービス」が施設全体の満足度を左右する最大要因として抽出されました。

レビューには、

「どのスタッフの方もとても親切にご対応してくださいました」

「スタッフ様の対応含めてこれまでで一番素敵なお宿でした」

「全てのスタッフの方が素敵でした」

といったコメントが見られました。

また、一部の口コミではスタッフの名前が挙がるなど、接客そのものが宿泊体験の印象として強く残っていることもうかがえます。

サービス関連評価

サービス評価：96点

フレンドリー度：100点

■ 子連れ旅行で高い支持を獲得

TrustYouでは家族向けホテル評価100点を獲得しました。

口コミでは、

「子供連れにはやはりおすすめのホテル」

「浮き輪もたくさんあって喜んでいました」

「ベッドガードやおむつ袋、お風呂場の遊具など至れり尽くせりで助かりました」

といった声が寄せられています。

プライベートプールや広々としたヴィラ空間に加え、小さなお子様連れでも安心して滞在できる環境が高く評価されていることが分かりました。

■ 記念日・ハネムーン利用でも選ばれるヴィラ

プロポーズでご依頼の多いダズンローズ

口コミ分析では、誕生日旅行やハネムーン、プロポーズ後の滞在など、特別な旅行シーンでの利用も多く確認されました。

宿泊者からは、

「ハネムーンで利用したことを話したところサプライズで祝福していただきました」

「プロポーズ後に宿泊することができ、さらに良い思い出になりました」

「タオルケーキや手書きカード、デザートプレートに感動しました」

といった声が寄せられています。

スタッフによる心のこもった演出やサプライズ対応が、思い出に残る滞在体験につながっていることがうかがえます。

■ ヴィラならではの「部屋で過ごす時間」が高評価

客室にはキッチン・調理器具完備

宿泊者の口コミでは、客室や眺望、プライベート空間に関する評価も多く見られました。

「部屋も眺望も綺麗で静かで最高の空間」

「日常を忘れてリラックスした時間を過ごすことが出来ました」

「お部屋もとても広かったです」

といった声が寄せられています。

プライベートプール、キッチン、洗濯乾燥機を備えたヴィラタイプの客室が、長時間ホテルで過ごす滞在スタイルの満足度向上につながっていると考えられます。

■ 食事体験も高評価

人気のフレンチトースト

宿泊者が称賛した項目ランキングでは、

1位 食事（99件）

2位 客室（98件）

3位 サービス（95件）

という結果となりました。

口コミでは、

「フレンチトーストがとても美味しかった」

「子供用のパンケーキに子供たちが喜んでいました」

「古宇利大橋を見ながらのBBQはとても贅沢な時間」

などの声が寄せられています。

客室で楽しむ朝食やBBQなど、ヴィラならではのプライベートな食事体験も高い満足度につながっています。

■ 口コミから見えた課題と改善への取り組み

・自然環境と共存するための虫対策

古宇利島の豊かな自然環境の中に位置する特性上、一部の口コミでは虫に関するご意見も寄せられました。 客室内への防虫グッズの設置・定期的な害虫駆除の実施・客室点検の強化 を行っております。

今後も自然環境との共存を大切にしながら、より快適にお過ごしいただける環境づくりに努めてまいります。

・設備の利便性向上

複数名利用時の利便性向上を目的として、 物干しラックの導入・追加レンタル用ハンガーの導入・拡張テーブルの導入を実施いたしました。ヴィラタイプならではの長期滞在やファミリー利用において、より快適にお過ごしいただける環境づくりを進めています。

・朝食の魅力向上

朝食については高い評価をいただく一方で、沖縄らしさをより感じられる内容への期待も寄せられています。 朝食メインメニューを沖縄県産黒糖を使用したフレンチトーストへ刷新。

地域の魅力を感じていただける朝食体験を目指し、継続的な改善を行ってまいります。

・安全対策

一部の口コミでは、浴室内のバスタブが滑りやすいとのご意見をいただきました。

沖縄特有の硬水による設備への影響を軽減するため全室に軟水器を導入しております。そのため浴室内が滑りやすく感じられる場合があることから、バスルーム入口への注意喚起表示を設置し、安全にご利用いただけるよう案内を強化しています。

■ 「また泊まりたい」という声が多数

今回分析した口コミでは、

「またぜひ泊まりに来たい」

「何回も通いたい」

「また利用したいと思います」

といった再訪意向を示すコメントが多数確認されました。

高い評価だけでなく、「また戻ってきたい」と感じてもらえる体験を提供できていることが、One Suite THE TERRACEの特徴の一つであると考えています。

近年、ホテル選びにおいて口コミの重要性が高まる中、レビュー分析を単なる評価確認ではなく、“サービス改善のための経営データ”として活用しています。

■TrustYouについて

TrustYouは、世界中のオンラインレビューを収集・分析するホテル向けゲストフィードバックプラットフォームです。複数のOTAや口コミサイトのレビューを一元管理し、宿泊者満足度や評価傾向を可視化することで、ホテルのサービス改善や顧客体験向上を支援しています。

【One Suite THE TERRACE（ワンスイート ザ・テラス）】

所在地：沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利281

電話：0980-51-5020

メール：theterrace@onesuite.jp

公式サイト：https://onesuite.theterrace.jp/