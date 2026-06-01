雨の日だから泊まろう！！BBQのお肉が「桃太郎ビーフ」に無料グレードアップ！「雨が降ったら、肉が覚醒。」キャンペーンをSORANIAで開催

株式会社ダブルツリー

株式会社ダブルツリー（本社：岡山県倉敷市、代表取締役：林 和樹）が運営するグランピング施設「OKAYAMA GLAMPING SORANIA（以下、ソラニア）」は、2026年6月1日（月）から7月12日（日）までの期間限定で、梅雨のシーズン限定イベントを開催いたします。本企画では、宿泊当日に雨が降った場合、夕食のBBQのお肉を無料で贅沢な「桃太郎ビーフ」へグレードアップする「雨が降ったら、肉が覚醒。」キャンペーンを実施いたします。あわせて、昨年好評だったカラフルな傘が空を彩る「アンブレラスカイ」も開催。雨の日を「残念」なものではなく、「雨だからちょっと嬉しい」と感じていただけるような、ソラニアだけの新しいグランピング体験をお届けします。

■ 雨の季節を彩る3つの注目トピックス

1. 雨天限定特典：BBQのお肉が無料で「桃太郎ビーフ」にグレードアップ

雨の季節限定キャンペーン「雨が降ったら、肉が覚醒。」を実施。宿泊当日の15時時点で雨天の場合、ご宿泊者様のBBQメニューのお肉を無料で贅沢な「桃太郎ビーフ」へアップグレードいたします。 ※小雨を含み、施設判断にて適用。既にグレードアップ肉をご予約のお客様には、限定追加メニューを提供します。

2. 空を彩る「アンブレラスカイ」で幻想的なフォトスポットを創出

施設内には、色とりどりの傘が空いっぱいに広がる期間限定のアンブレラスカイが出現します。昼は鮮やかに、夜はライトアップによって幻想的な景色を楽しむことができ、雨の日には濡れた傘や灯りが反射する晴れの日とは違う特別な景色を楽しめます。SNSでの拡散を意識したフォトスポットとしても最適です。

3. 紫陽花をイメージした季節限定ドリンクが登場

雨音をBGMに楽しめる「紫陽花ソーダ」や「紫陽花フロート」を用意しました。紫陽花のような爽やかな一杯が、雨の日のグランピング時間をより特別なものに演出します。

■ イベント開催の背景：地域の「持続的な“移・食・住”」の実現へ

株式会社ダブルツリーは、地域の「持続的で最適な “移・食・住”」の実現を経営ミッションに掲げています。本イベントは、天候に左右されやすいアウトドア体験において、「時流（季節）に適応」した新たな価値を提供することで、お客様の「暮らし」に笑顔を届ける取り組みの一環として企画されました。

■ イベント概要

■ 株式会社ダブルツリーについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97112/table/46_1_155c4928007ac8c72bd0dcc43530711e.jpg?v=202606011151 ]

1972年創業。モビリティ事業を土台に、カフェ、宿泊施設、観光事業などの「コンフォタブル ライフ事業」を多角的に展開しています。2024年に東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへ上場。地域に新たな価値を提供し「暮らし」を変えていく「地域改革」を掲げ、100年企業を目指しています。

【問い合わせ先】

◯ 株式会社ダブルツリー 広報担当：槌田（ツチダ）

◯ TEL：086-428-2884

◯ お問い合わせ：planning_group@d-tree.jp

＊記載されている会社名、ロゴマーク、製品名などは各社の登録商標または商標です。

【会社概要】

会社名：株式会社ダブルツリー

所在地：岡山県倉敷市加須山334-4

代表者：代表取締役社長 林 和樹

コーポレートサイトURL：https://d-tree.jp/

事業内容：地域の「持続的で最適な “移・食・住”」を実現する、をミッションにさまざまな事業を展開。モビリティ事業を土台に、地域に根差しながら更に発展していける会社を目指しています。

【実店舗】

くるまのハヤシ(倉敷店・岡山店・東岡山店・高松店・丸亀店)

タリーズコーヒー（倉敷美観地区店・ゆめタウン高松店）

エニタイムフィットネス（倉敷笹沖店・岡山バイパス妹尾店）

フトン巻きのジロー（倉敷笹沖店）

OKAYAMA GLAMPING SORANIA

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