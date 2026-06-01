日々の眠りの悩みにあわせて選べる睡眠ブランドのサプリメントシリーズ　「ドリエル ユアリズム」から「ビューティー」新発売！

エスエス製薬株式会社ドリエル ユアリズム ビューティー(6日分/14日分)

エスエス製薬株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：元島陽子）の睡眠ブランド「ドリエル」は、サプリメントの新製品「ドリエル ユアリズム ビューティー」を6月1日（月）より販売開始いたします。

新製品の概要

「ドリエル ユアリズム」は、睡眠の質の向上をサポートし、充実した毎日にみちびく機能性表示食品です。深い眠りの質の向上をサポートするGABAと、睡眠リズムに関わるセロトニンとその代謝産物であるメラトニンなどに関与するラフマを配合。Wの睡眠サポート成分が睡眠の質の向上に役立ちます。

このたび、4月に発売した「ディープ」と「リラックス」に加えて、睡眠の質の向上、肌の弾力・健康の維持をサポートする「ビューティー」を発売することとなりました。3種類からなるラインナップが、日々の眠りの悩みにあわせて選んでいただけるサプリメントシリーズとして、お客様一人ひとりに寄り添います。

それぞれ、手に取りやすい18粒 / 6日分、続けやすい42粒 /14日分の2サイズ展開です。

ドリエル ユアリズム ビューティー：睡眠の質を向上し、肌の弾力・健康の維持をサポートします。

機能性表示食品

- 18粒 / 6日分- 42粒 /14日分

＜商品特徴＞

- 睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立つ- GABA＋ラフマ※のW成分（機能性関与成分）配合 ※ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン- セラミド*が肌の潤いを守り、GABAが肌の弾力を維持し、肌の健康を守るサポートをします。*米由来グルコシルセラミド- ビューティーイメージのあるローズの香り、タブレット粒(ピンク色)

＜こんな方に＞

- 睡眠とお肌のことを考える方に- お肌のためにもぐっすり眠りたい方に

届出番号：K595

本品にはGABAとラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、米由来グルコシルセラミドが含まれています。GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の向上に役立つ機能、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質(眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感)の向上に役立つ機能があることが報告されています。米由来グルコシルセラミドには肌が乾燥しがちな方の肌の潤い（水分）を逃しにくくして、肌の潤いを守るのを助ける機能があることが報告されています。

ドリエル ユアリズム ラインナップ

ドリエル ユアリズム ディープ：睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つGABAを配合。毎日の生活リズムづくりをサポート。

届出番号：J1537

本品にはGABAとラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンが含まれています。GABAには睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立つ機能、日常生活で生じる一時的な活気・活力感の低下を軽減する機能があることが報告されています。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質(眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感)の向上に役立つ機能があることが報告されています。

ドリエル ユアリズム リラックス：睡眠の質の向上や一時的なストレスの軽減をサポートし、心地よい毎日へ。

届出番号：J1538

本品にはGABAとラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンが含まれています。GABAには睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立つ機能、日常生活で生じる一時的な活気・活力感の低下を軽減する機能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があることが報告されています。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質(眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感)の向上に役立つ機能があることが報告されています。

○食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

○本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

○本品は、医薬品と異なり、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

エスエス製薬について

エスエス製薬はOTC医薬品（市販薬）やヘルスケア製品に特化した製薬会社です。1765年の創業以来、260年にわたり健康へのニーズに応えるさまざまな製品を提供しています。世界100カ国で事業を展開し、OTC医薬品およびVMS（ビタミン、ミネラル、サプリメント）市場で世界第3位の事業規模を持つオペラの日本事業を担っています。エスエス製薬は、今後も「スイッチOTC医薬品」など付加価値の高い医薬品の開発やセルフメディケーションの推進を通じて、人々の健康と生活の質の向上に貢献してまいります。

エスエス製薬株式会社の詳細は、https://www.ssp.co.jp/ をご参照ください。

関連リンク

・ドリエルブランドサイト(https://www.ssp.co.jp/drewell/)

MAT-JP-2603208-1.0-06/2026