三ツ境駅前スマイル歯科 院長・樋田秀一が大会長を務める「第5回 日本小児矯正研究会全国大会（東京）」講演プログラムおよび大会長メッセージを公開

医療法人 笑顔を育む会

三ツ境駅前スマイル歯科（神奈川県横浜市瀬谷区）院長の樋田秀一は、日本小児矯正研究会 指導医として、2026年6月21日（日）に東京・日本橋で開催される「第5回 日本小児矯正研究会全国大会（東京）」の大会長を務めます。

開催まで1カ月を切る中、本大会に登壇する講師陣の講演内容ならびに、大会長・樋田秀一による各講演へのコメントを正式に公開いたしました。

本大会は、日本小児矯正研究会 会員および会員診療所スタッフを対象とした会員限定の学術大会です。全国の歯科医師・歯科衛生士・歯科スタッフが一堂に会し、小児矯正および口腔機能育成に関する最新の学術知見と臨床実践について学びを深めます。

今年度大会では、「お口ポカン」「口呼吸」「口腔機能発達不全症」といった近年注目されるテーマに加え、矯正治療を軸とした予防医療、チーム医療、さらには次世代型矯正装置の臨床応用まで、多角的な視点から小児矯正医療を見つめ直します。

■大会長メッセージ

「確信」を、次世代の「指針」へ。

日本小児矯正研究会全国大会は、私たちが研究会活動を通じて積み重ねてきた理念と臨床的確信を、より確かな“指針”へと昇華させ、小児矯正および口腔機能育成の未来につなげていく重要な場です。

今回は、研究会内で蓄積されてきた知見をさらに深化させるだけでなく、外部の専門的視点も積極的に取り入れることで、新たな気づきと検証の機会を創出しました。

小児矯正は、単なる「歯並び」の問題ではありません。

呼吸、嚥下、舌機能、姿勢、生活習慣など、子どもの全身的な成長発達とも深く関係しています。

本大会を通じて、多角的な視点から日常臨床を見つめ直し、より質の高い小児矯正医療の実践へとつなげていただければ幸いです。

先生方、そしてスタッフの皆さまと共に、「子どものお口の未来」をあらためて考える、実りある一日となることを願っております。

第5回 日本小児矯正研究会全国大会

大会長 樋田 秀一

■第5回 日本小児矯正研究会 全国大会 概要

大会名：第5回 日本小児矯正研究会 全国大会（東京）（会員限定）



テーマ：『子どものお口、今なにが起きている？― 小児矯正と口腔機能を見直す ―』

開催日：2026年6月21日（日）



時 間：10:00～16:00（9:30 受付開始）



会 場：野村コンファレンスプラザ日本橋 6F 大ホール

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目4番3号

YUITO 日本橋室町野村ビル5F・6F

https://www.nomura-nihonbashi.com/conference/(https://www.nomura-nihonbashi.com/conference/)

対 象：日本小児矯正研究会 会員および会員診療所スタッフ

■講演プログラム・講演内容

【午前講演】徳島大学歯学部 名誉教授 北村 清一郎 先生

「子どものお口ポカンと舌機能の関わり ― 解剖学的見地から ―」

口呼吸や「お口ポカン」の問題を、舌骨上筋群を中心とした解剖学的構造の観点から読み解き、小児期における口腔機能発達への理解を深める内容です。

■見どころ

・舌骨上筋群（顎舌骨筋・顎二腹筋・茎突舌骨筋・オトガイ舌骨筋）の働きと、口唇閉鎖・舌位・嚥下機能との関係性を基礎から理解

・「お口ポカン」を単なる習癖としてではなく、筋機能や解剖学的構造に基づき科学的に理解

・解剖学的知見を踏まえた、小児矯正における口腔機能訓練や治療アプローチへの実践的応用

■大会長コメント

子どもの「お口ポカン」は、日常臨床において非常に多くみられる問題です。

当院でも、口唇閉鎖機能検査やリットレメーターを用いた訓練、「ポカンX」などを活用した指導を行っていますが、同様のトレーニングを実施していても、短期間で改善するお子さまもいれば、改善に時間を要するケースもあります。

その背景には、単なる習癖だけでなく、扁桃、舌位、姿勢、気道、筋機能、解剖学的構造など、さまざまな要素が複雑に関係している可能性があります。

今回の北村先生のご講演では、舌骨上筋群を中心とした解剖学的視点から、「なぜ口が開いてしまうのか」という問題を根本的に理解していきます。

単なる対症療法ではなく、“改善しにくい理由”を正しく診断するためのヒントが得られる、大変貴重な講演になるものと期待しております。

【午後講演】株式会社TomorrowLink 代表取締役／歯科衛生士 濱田 智恵子 先生

「疾病を生まない口腔づくりへ ― 矯正×チーム医療が拓く生涯予防 ―」

矯正治療を単なる「審美改善」ではなく、「疾病を生まない環境づくり」として捉え直し、小児期からの予防医療とチーム医療の実践について、医院経営の視点も交えて解説いただきます。

■見どころ

・清掃性向上・咬合安定による、う蝕・歯周疾患リスク低減を目指した“予防医療”としての矯正治療

・歯科医師・歯科衛生士・受付スタッフ・患者家族が連携するチーム医療の実践

・患者満足度や継続来院、スタッフ成長・定着につながる予防型医療モデル

■大会長コメント

濱田先生には、当院にも毎月教育研修に入っていただいておりますが、ご指導のおかげで、新卒スタッフの成長スピードが大きく向上し、現場で活躍できるまでの過程が非常にスムーズになりました。

先生の素晴らしい点は、知識や技術だけでなく、「メンテナンスの重要性をどう伝えるか」「患者さんとの信頼関係をどのように築くか」といった、臨床現場で本当に必要となるコミュニケーション力まで、具体的に指導してくださる点です。

今回の講演では、「疾病を生まない口腔づくり」という視点から、矯正・予防・チーム医療・医院経営までを一貫して学べる、非常に貴重な内容になると考えています。

ぜひ院長先生だけでなく、歯科衛生士さんや受付スタッフさまを含め、医院全体でご参加いただきたい講演です。

【理事講演】一般社団法人 日本小児矯正研究会 主任指導医 花田 真也 先生

「ネジ巻く必要のない新しい床装置 オルソエース」～ OrthoACE（Auto Coil Expansion）～

従来の床矯正装置における「ネジ巻き」の課題を解消する、新しいAuto Coil Expansion機構を搭載した床矯正装置「オルソエース」について、その特徴と臨床応用をご紹介いただきます。

■見どころ

・ネジ巻き不要による、患児・保護者双方の心理的・実務的負担軽減

・持続的かつ安定した拡大力による、より予測実現性の高い治療結果

・適応症例や使用方法、従来装置との使い分けなど、実践的な臨床ノウハウ

■大会長コメント

ついに、待望の「オルソエース」の全貌が全国大会で公開されます。

小児矯正において、「ネジ巻き忘れ」やコンプライアンスの問題に悩まれた経験のある先生方は多いのではないでしょうか。

ネジ巻きが不要になることは、患児・保護者・医院のすべてにとって、大きなメリットとなる可能性があります。

一方で、どのような症例に適応するのか、従来の拡大装置とどのように使い分けるのか、保護者へどのように説明するのかなど、実際の臨床で成果につなげるためには、正しい理解と運用ノウハウが必要です。

小児矯正に携わる臨床家として、私自身も非常に楽しみにしている講演の一つです。

特に、装置管理や保護者対応に関わることの多いスタッフの皆さまにも、ぜひご参加いただきたい内容となっております。

■三ツ境駅前スマイル歯科の小児矯正への取り組み

三ツ境駅前スマイル歯科では、日本小児矯正研究会 指導医としての豊富な症例経験をもとに、単なる「歯並びの改善」だけでなく、お子さまの健やかな成長発育を重視した小児矯正治療に取り組んでおります。

近年注目されている「お口ポカン」「口呼吸」「舌機能」「口腔機能発達不全症」などにも着目し、歯並び・噛み合わせ・呼吸・姿勢・口腔機能を総合的に診査・診断しながら、一人ひとりのお子さまに合わせた治療をご提供しています。

また、小児矯正だけでなく、成人矯正（マウスピース型矯正〈インビザライン〉・ワイヤー矯正）、予防歯科、精密むし歯治療、薬剤を用いた歯周病治療など、幅広い診療に対応しております。

当院では、地域の皆さまのお口の健康を守る取り組みの一環として、「大人と子どもの歯並び・矯正相談会（参加無料）」を定期開催しております。

対象は、6歳以上のお子さまから成人の方までです。

最新の開催日程につきましては、当院ホームページ(https://www.mitsukyo-smile.com/)をご確認ください。

ご来院が難しい方には、LINEやオンラインによる歯並び相談にも対応しております。

歯並びや噛み合わせ、お子さまの「お口ポカン」や口呼吸などについて気になることがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

■医院概要

三ツ境駅前スマイル歯科

診療内容：小児歯科／小児矯正・成人矯正（マウスピース型矯正〈インビザライン〉・ワイヤー矯正）予防歯科／精密なむし歯治療／薬を用いた歯周病治療

所在地：〒246-0022

神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境15-1

HP：https://www.mitsukyo-smile.com/(https://www.mitsukyo-smile.com/)

Instagram：https://www.instagram.com/mitsukyosmile/(https://www.instagram.com/mitsukyosmile/)