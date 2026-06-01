80年代を創った男、トレヴァー・ホーンの自伝を刊行！ 日本版解説は西寺郷太氏。ディスクユニオン特典はトレヴァー・ホーン直筆サイン入りポストカード！
株式会社ディスクユニオン（千代田区／代表取締役：広畑雅彦）の出版部DU BOOKSは、2026年６月９日（火）に『トレヴァー・ホーン自伝 モダン・レコーディングをめぐる冒険』（トレヴァー・ホーン 著）を刊行します。
MTVの誕生、サンプリングの衝撃、
そして、ユニクロTシャツも話題となった
伝説のレーベルのZTTの狂騒。
ポップ・ミュージックの未来を作った
伝説のプロデューサーがすべてを語る。
世界で最も贅沢だった「音づくり」とは?
完璧な1秒の音を
1,000時間の「編集」で形にする。
ポップスはどう進化するのか?
80年代、その答えを握っていたのが、この男だった。
著者インタヴュー（ＵＫ在中、リモート可）など大歓迎！
トレヴァー・ホーン
イギリスのレコードプロデューサー/ミュージシャン。1980年代のポップスとエレクトロニック・ミュージックに決定的な影響を与え、「80年代を発明した男」と称される。
70年代はセッションミュージシャンとして活動。79年、バグルスの〈ラジオ・スターの悲劇〉が世界16か国で1位を記録し（ＭＴＶ開局時の最初に放送された曲でもあり、最後の曲ともなった）、ニューウェイヴ/テクノ・ポップを象徴する作品となる。80年にはイエスにリードシンガーとして加入。
81年以降はプロデューサーに転身。ダラー、ABC、マルコム・マクラーレン、イエス、フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッド、グレイス・ジョーンズ、ペット・ショップ・ボーイズ、ポール・マッカートニーらを手がける。83年、音楽実業家であり妻のジル・シンクレア、音楽評論家のポール・モーリーとZTTレコードを設立し、アート・オブ・ノイズを結成。
90年代以降もシール、リアン・ライムス、t.A.T.u.などのヒットをプロデュースし、マイク・オールドフィールド (1992年) 、ベル・アンド・セバスチャン (2003年) などのアルバムも手がけている。
《書誌情報》
書名：トレヴァー・ホーン自伝 モダン・レコーディングをめぐる冒険
副題：80年代を発明した男――ABCからZTTまで
著者：トレヴァー・ホーン
訳者：奥田祐士
日本版解説：西寺郷太
ブックデザイン：相馬章宏（コンコルド）
判型：四六版・並製・464ページ＋カラー口絵８ページ
予価：本体2,600円＋税
ISBN：978-4-86647-237-9
発売予定：2026年6月9日（火）
発売元：株式会社ディスクユニオン
発行元：DU BOOKS
商品紹介ページ：https://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK383
主な販売店はディスクユニオン、全国の書店、レコード店、ネット書店など。