80年代を創った男、トレヴァー・ホーンの自伝を刊行！　日本版解説は西寺郷太氏。ディスクユニオン特典はトレヴァー・ホーン直筆サイン入りポストカード！

株式会社ディスクユニオン

株式会社ディスクユニオン（千代田区／代表取締役：広畑雅彦）の出版部DU BOOKSは、2026年６月９日（火）に『トレヴァー・ホーン自伝 モダン・レコーディングをめぐる冒険』（トレヴァー・ホーン 著）を刊行します。



MTVの誕生、サンプリングの衝撃、

そして、ユニクロTシャツも話題となった

伝説のレーベルのZTTの狂騒。

ポップ・ミュージックの未来を作った

伝説のプロデューサーがすべてを語る。

世界で最も贅沢だった「音づくり」とは?

完璧な1秒の音を

1,000時間の「編集」で形にする。

ポップスはどう進化するのか?

80年代、その答えを握っていたのが、この男だった。

著者インタヴュー（ＵＫ在中、リモート可）など大歓迎！

トレヴァー・ホーン

イギリスのレコードプロデューサー/ミュージシャン。1980年代のポップスとエレクトロニック・ミュージックに決定的な影響を与え、「80年代を発明した男」と称される。

70年代はセッションミュージシャンとして活動。79年、バグルスの〈ラジオ・スターの悲劇〉が世界16か国で1位を記録し（ＭＴＶ開局時の最初に放送された曲でもあり、最後の曲ともなった）、ニューウェイヴ/テクノ・ポップを象徴する作品となる。80年にはイエスにリードシンガーとして加入。

81年以降はプロデューサーに転身。ダラー、ABC、マルコム・マクラーレン、イエス、フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッド、グレイス・ジョーンズ、ペット・ショップ・ボーイズ、ポール・マッカートニーらを手がける。83年、音楽実業家であり妻のジル・シンクレア、音楽評論家のポール・モーリーとZTTレコードを設立し、アート・オブ・ノイズを結成。

90年代以降もシール、リアン・ライムス、t.A.T.u.などのヒットをプロデュースし、マイク・オールドフィールド (1992年) 、ベル・アンド・セバスチャン (2003年) などのアルバムも手がけている。

《書誌情報》

書名：トレヴァー・ホーン自伝 モダン・レコーディングをめぐる冒険

副題：80年代を発明した男――ABCからZTTまで

著者：トレヴァー・ホーン

訳者：奥田祐士

日本版解説：西寺郷太

ブックデザイン：相馬章宏（コンコルド）

判型：四六版・並製・464ページ＋カラー口絵８ページ

予価：本体2,600円＋税

ISBN：978-4-86647-237-9

発売予定：2026年6月9日（火）

発売元：株式会社ディスクユニオン

発行元：DU BOOKS

商品紹介ページ：https://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK383

主な販売店はディスクユニオン、全国の書店、レコード店、ネット書店など。