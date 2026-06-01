国宝・重要文化財が現代アートに！徳川美術館 × 中京テレビ「現代クリエイターとの遭遇」6月25日～7月12日に開催

中京テレビ放送株式会社現代クリエイターとの遭遇

中京テレビ放送株式会社(本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：黒崎太郎)は、2026年6月25日（木）～7月12日（日）に、徳川美術館との共同企画展示「現代クリエイターとの遭遇」を開催いたします。

徳川のお宝が、日本画、和菓子、スカジャン、ロボット、アニメに！

当展示は、昨年7月から今年3月まで中京テレビで放送された、開局５５周年記念番組「ムジナバケール」と連動した特別企画。この番組は、９０年の伝統を誇る徳川美術館（名古屋・東区）に所蔵される国宝や重要文化財を含む美術品を元に、現代クリエイターが新たな作品を創作していく教養バラエティー番組です。

Tverでは、番組で紹介された作品を一挙公開中！

https://tver.jp/episodes/ep5jsdpo47

古の美術品が、絨毯や、立体切り絵や、スイーツデコや、音楽や、AR映像などに変身して展示されるので、美術品に詳しくなくても、子どもから大人まで楽しめるイベントになっております。

国宝・重要文化財など、１６点の美術品が一堂に！

現代クリエイター安田章大＆作品１.安田章大＆作品２.

今回の共同企画展示では、厳選に厳選を重ねた１６点の美術品を展示。数年に一度しか展示されない貴重な所蔵品も登場します。※一部の作品は、パネルでの展示になります。

安田章大＆バケール君による音声ガイドも販売！

美術品

レギュラー番組のMCを務めた、SUPER EIGHT安田章大と、公式キャラクター「バケール君（CV：ドランクドラゴン塚地武雅）」が、楽しい掛け合いで美術品とアート作品を紹介する音声ガイドも販売致します。番組に出演しているような気分で鑑賞いただけます。

音声ガイド

オリジナル音声ガイド（1,100円・税込）

※再生ボタンを押してから３時間、何度でもお聞きいただけます。

※イヤフォンを必ずお持ちください。

会場限定のフォトスポットも！

番組のセットを模したフォトスポットも設置します。番組ゲストになった気分で写真撮影をお楽しみください。

巡回展で大人気！バケール君グッズも販売

スタジオイメージ

ジェイアール名古屋タカシマヤ（愛知）、渋谷モディ（東京）、神戸マルイ（兵庫）の３会場で開催された巡回展でも販売された、バケール君グッズも販売します。無料でもらえる入場特典もございますので、ぜひご覧ください。

バケール君グッズ

【徳川美術館 副館長からのメッセージ】

現代のそして将来の皆様にも、徳川美術館の作品をお楽しみいただきたいと思っております。

時代が変わり、人が変われば、作品の見方も変わります。クリエイターの皆さんが、徳川美術館の作品から触発され、それぞれのアプローチで生み出した作品は、私たちがまだ気付いていない作品の魅力を見いだしてくれているはずです。

【イベント概要】

イベント名：徳川美術館 × 中京テレビ 共同企画展示「現代クリエイターとの遭遇」

開催日程：2026年6月25日（木）～ 2026年7月12日（日）

開催場所：徳川美術館

開催時間：10:00 ～ 17:00（入館は16:30まで）※施設の営業時間と同様です

休館日 ：月曜日（祝日・振替休日の場合は直後の平日）

協力：公益財団法人 徳川黎明会 徳川美術館

※内容は一部変更になる可能性があります。ご了承下さい。

［お問合せ先］

中京テレビ放送株式会社 ビジネスプロデュース局 ビジネス開発グループ

電話：052-588-4641

受付時間：平日 10:00～17:00