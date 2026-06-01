株式会社ワキタ リブランディングを実施

株式会社ワキタ

株式会社ワキタ（本社：大阪市西区、代表取締役社長 脇田貞二）は、当社が持つ価値を再整理し、社内外へ共有するとともに、ブランド発信力の強化を目的として、リブランディングを実施いたします。

その中核として、当社に根付いてきた「社是」や価値観を基盤に、「使命・存在意義（ミッション）」「目指す会社の姿（ビジョン）」「共有する価値（バリュー）」を再整理・体系化し、当社が大切にする価値観と目指す未来像を明確化いたしました。

さらに、ブランドの一貫性向上を図るため、コーポレートロゴおよびコーポレートサイトを刷新し、2026年6月1日より公開いたします。

■社是に加え、ミッション・ビジョン・バリューを再整理・体系化

今後のあらゆる事業活動およびコミュニケーションの基盤として位置づけています。

■ 刷新内容

・コーポレートロゴマーク

躍動するW のラインが循環することで、エネルギーに満ちたインフィニティを表現するマークです。マークは勢いの良い筆致を感じさせる強弱のある形状で手前の尖ったアクセントのある部分がワキタの提供する「革新」部分であり、未来へ向かう循環にエネルギーを与えます。タイプフェイスは傾斜のあるスタイリッシュな形状で、前へと前進し続ける意思を示しています。

【基本】



【縦組み】



【日本語表記版】

・タグライン

当社は、“暮らしを支える現場”を起点に、想像を超えるイノベーションで地域と未来を支え、

人と現場に幸せの輪を広げていく想いを込めています。

・ロゴとタグラインのセット

・キーエレメント

ワキタの革新が人や現場に与える影響を表現。スピード感のあるグラフィックで未来への期待感やフットワークの軽さをイメージしています。

・コーポレートカラー

メインカラーに「ワキタブルー」、サブカラーに「ワキタレッド」を設定。ワキタブルーは誠実さと専門性を、ワキタレッドは大胆さと前向きなエネルギーを表現しています。

■公式サイト

６月１日より、全面リニューアルいたします。



・株式会社ワキタ公式サイト https://wakita.co.jp/





【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ワキタ 社長室

TEL：06-6449-1900

株式会社ワキタとは

株式会社ワキタは、1949年設立以来、建設機械事業を中心に商事、不動産など多角的な事業を展開。長年培った実績と技術力を基に、顧客や社会の課題解決に最適なソリューションを提供し、物心両面で豊かな社会の実現に貢献しています。



【会社概要】

社名：株式会社ワキタ

本社所在地：大阪市西区江戸堀一丁目3番20号

代表取締役：代表取締役社長 脇田貞二

設立：1949年5月4日

資本金：13,821,874,820円

■コーポレートサイト：https://www.wakita.co.jp/

■ワキタ 建機・建設ソリューションポータル：https://kenki.wakita.co.jp/

■X：https://x.com/Wakita_kenki

■Instagram：https://www.instagram.com/wakita_kenki/(https://x.com/Wakita_kenki)

■You Tube：https://www.youtube.com/@wakita-pr