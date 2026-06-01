【社名変更】東京企画装飾株式会社は、「株式会社テプロス」へ

株式会社シンユニティ

創業60周年を迎えた東京企画装飾株式会社（シンユニティグループ 本社：東京都豊島区）は、

2026年6月1日付で、社名を「株式会社テプロス」へ変更いたします。

■変更の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53852/table/102_1_ec381eef7f598a5c6367cc475de5b2a2.jpg?v=202606011151 ]

※本社所在地、電話番号、代表者、事業内容等に変更はございません

■新社名について

新社名「テプロス（TEProS）」は、“Tokyo Event Produce System” の頭文字を由来としています。

「TEProS」という名称は、20年以上前に将来の社名候補として生まれた愛称で、2019年のシンユニティグループ加入以前より、社内外での活動やロゴ表記などにおいて使用してまいりました。

長年にわたり親しまれ、少しずつ浸透してきた名称でもあります。

創業当時とは時代が大きく変化し、オンラインでのコミュニケーションや海外企業との関わりも増える中で、より親しみやすく、よびやすく、記憶に残る名称の必要性を感じていました。

そのような背景のもと、このたび「TEProS」を正式社名である「株式会社テプロス」として採用いたしました。

■代表メッセージ

弊社は創業以来「東京企画装飾株式会社」として皆様に支えられ、

本年、おかげさまで創業六十周年という大きな節目を迎えることができました。

これもひとえに皆様の長年にわたるご厚情の賜物と、心より感謝申し上げます。

この節目を機に、これまで培ってまいりました歩みを礎とし、

さらなる成長と新たな価値の創出を目指すべく、

このたび社名を株式会社テプロスへ変更いたしました。

今後はこれまで以上に、時代の変化に応えながら、

「非日常の空間創造」を通じて、皆様の期待を超える価値の提供に努めてまいります。

社員一同、決意を新たに一層精進してまいる所存でございますので、

何卒倍旧のご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役 武仲秀晃

＜株式会社テプロス＞

TEL：03-5948-3780

FAX：03-5948-3781

E-mail：tepros_query@symg.co

URL：https://www.tepros.co.jp

Instagram：https://www.instagram.com/tepros_tokyokikaku/

関連会社：株式会社シンユニティ