届きにくいところまで汚れをごっそり落とす「ごっそり職人」から3アイテムを6月1日より発売

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、人気シリーズ“ごっそり職人”から「浴室の天井汚れごっそり職人」「シンクの生ごみごっそり職人」「のびのびクモの巣ごっそり職人」の3アイテム

を2026年6月1日（月）より全国発売します。

https://www.cogit.co.jp/news/20270

浴室の天井・壁・床に、水だけでしっかり落とす頼れるモップ「浴室の天井汚れごっそり職人」

見て見ぬふりをしがちな浴室の天井や壁の汚れ…。そんなお掃除の“手の届かない問題”を解決。

「浴室の天井汚れごっそり職人」は、短く細い毛足のモップが汚れをしっかりキャッチ！モップを水で濡らして拭くだけだから、洗剤いらずで、気になったときにサッと使えます。スペアモップ付きで、面ファスナーで簡単に取り外して洗えるのも便利。

ポールは最長83cmまで伸びるので、高い天井にもラクに届きます。さらに角度調整ができるヘッドで、天井・壁・床まで幅広く対応。角にもフィットして、隅の汚れも逃しません。掃除の後の水滴や水気もすっきりオフできる便利なスクレーパー付き。

面倒だった浴室の掃除を、仕上げまでこれ1本で完結！

手を汚さずまとめてポイ！「シンクの生ごみごっそり職人」

毎日出る調理くずや、気になるシンクまわりの水滴…。

「シンクの生ごみごっそり職人」は、幅約19cmで、調理くずや生ごみをごっそりすくえて、手を汚さず細かいごみもまとめてキャッチできるので、何度も手を伸ばす手間がありません。さらに水切り穴付きで、すくったあとはそのまま水を切ってゴミ袋へ入れられるため、後片付けもスムーズ。

調理中の野菜くず処理はもちろん、シンクまわりの掃除にも活躍します。付属のスクレーパーでキッチンのお掃除や水切りも効率UP！

使い終わった後はフック穴に掛けて収納できるので、場所を取らずすっきり保管できるのも嬉しいポイント。

毎日のキッチン作業をもっと快適に。手を汚さないスマートなお片付けをはじめてみませんか。

あきらめていたクモの巣に！「のびのびクモの巣ごっそり職人」

気づいたらできているクモの巣…。

「のびのびクモの巣ごっそり職人」は、玄関まわりや吹き抜け、軒下、外壁などの「高くて届かないから後回し」にしていたお掃除を、ぐっとラクにするアイテム。

延長ポールをつなげることで最長約3ｍまで伸び、場所に合わせて6段階の長さ調節が可能。室内の天井から屋外の高所まで幅広く対応します。最短は1mなのでちょっとした高さにも活躍。

ヘッド部分は、クモの巣やホコリなどの汚れをしっかり絡めとる“うねモコ素材”。使用後は洗ってくり返し使えます。分解してコンパクトに収納できるので置き場所に困りません。

手が届かずあきらめていた場所の掃除を、もっとラクにごっそりきれいに。

【商品情報】

浴室の天井汚れごっそり職人

価格：1,408円（税込）

セット内容：ポール×1/ヘッド×1/モップ×2/スクレーパー×１

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/20258

シンクの生ごみごっそり職人

価格：1,078円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/20273

のびのびクモの巣ごっそり職人

価格：2,728円（税込）

セット内容：先端ポール×1/延長ポール×5/持ち手ポール×1/ヘッドブラシ×1

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/20274

販売先：全国のホームセンター・専門店など

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会社名：株式会社コジット

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担当者：向川

e-mail：press@cogit.co.jp