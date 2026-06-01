ナノ・ユニバースより、軽やかな夏の装いを提案するWEBコンテンツ「Summer Dress」が公開

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株式会社TSIホールディングス


株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、


2026年5月29日（金）にWEBコンテンツ「Summer Dress」を公開。


ナノ・ユニバースより、夏の気分を高めるサマードレスコレクションが登場。
デイリーからお出かけまで活躍する、ワンピーススタイルを提案します。

■CONTENTS
Summer Dress
https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/260529-nu-topics-summer-dress



■LINE UP



ITEM 01
1枚でも、重ねても表情が変わる主役ワンピ

リブドッキング2wayキャミワンピース(https://store.nanouniverse.jp/products/6696119320)


\13,420(税込)


カラー：ブラック/グレー/パープル


サイズ：S/M






ITEM 02
後ろ姿で差がつく、大人のカットワンピース

バックオープンカットワンピース(https://store.nanouniverse.jp/products/6696119319)


\9,350(税込)


カラー：ブラック/モカ/レッド


サイズ：S/M







ITEM 03
これからの季節に頼れる一枚

バッククロスフレアワンピース(https://store.nanouniverse.jp/products/6696119318)


\9,900(税込)


カラー：ブラック/モカ


サイズ：S/M





ITEM 04
ラクしてきれいが叶う、Iラインワンピ

ヘンリーネックドライテレコワンピース(https://store.nanouniverse.jp/products/6696119321)


\12,760(税込)


カラー：チャコール/グレージュ/イエロー


サイズ：S/M







ITEM 05
軽やかに決まる着映えチュニックブラウス

シャーリングフレアチュニックブラウス(https://store.nanouniverse.jp/products/6696121314)


\12,100(税込)


カラー：ブラック/ホワイト


サイズ：F





■ナノ・ユニバース オフィシャルECサイト


https://store.nanouniverse.jp/


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https://www.instagram.com/nanouniverse_official/