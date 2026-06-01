ナノ・ユニバースより、軽やかな夏の装いを提案するWEBコンテンツ「Summer Dress」が公開
株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、
2026年5月29日（金）にWEBコンテンツ「Summer Dress」を公開。
ナノ・ユニバースより、夏の気分を高めるサマードレスコレクションが登場。
デイリーからお出かけまで活躍する、ワンピーススタイルを提案します。
■CONTENTS
Summer Dress
https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/260529-nu-topics-summer-dress
■LINE UP
ITEM 01
1枚でも、重ねても表情が変わる主役ワンピ
リブドッキング2wayキャミワンピース(https://store.nanouniverse.jp/products/6696119320)
\13,420(税込)
カラー：ブラック/グレー/パープル
サイズ：S/M
ITEM 02
後ろ姿で差がつく、大人のカットワンピース
バックオープンカットワンピース(https://store.nanouniverse.jp/products/6696119319)
\9,350(税込)
カラー：ブラック/モカ/レッド
サイズ：S/M
ITEM 03
これからの季節に頼れる一枚
バッククロスフレアワンピース(https://store.nanouniverse.jp/products/6696119318)
\9,900(税込)
カラー：ブラック/モカ
サイズ：S/M
ITEM 04
ラクしてきれいが叶う、Iラインワンピ
ヘンリーネックドライテレコワンピース(https://store.nanouniverse.jp/products/6696119321)
\12,760(税込)
カラー：チャコール/グレージュ/イエロー
サイズ：S/M
ITEM 05
軽やかに決まる着映えチュニックブラウス
シャーリングフレアチュニックブラウス(https://store.nanouniverse.jp/products/6696121314)
\12,100(税込)
カラー：ブラック/ホワイト
サイズ：F
■ナノ・ユニバース オフィシャルECサイト
https://store.nanouniverse.jp/
■ナノ・ユニバース オフィシャルInstagramアカウント
https://www.instagram.com/nanouniverse_official/